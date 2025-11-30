Cuộc đua smartphone siêu mỏng chấm dứt?

Từng được kỳ vọng có thể tạo nên cơn sốt, nhưng các mẫu smartphone siêu mỏng lại không nhận được sự đón nhận như mong đợi. Thực tế, tin đồn cho thấy nhiều thương hiệu lớn như Xiaomi, Oppo và Vivo đã phải đóng băng hoặc hủy bỏ các dự án điện thoại siêu mỏng của họ.

Nếu Apple và Samsung khắc phục những vấn đề của điện thoại siêu mỏng, có thể trong tương lai chúng sẽ tìm được chỗ đứng trong thị trường Ảnh: Chụp màn hình

Sự thất bại này bắt nguồn từ những sản phẩm đình đám như Galaxy S25 Edge và iPhone Air. Dù được ra mắt với nhiều kỳ vọng, cả hai đều trở thành những thất bại lớn trong năm. Samsung đã phải loại bỏ Galaxy S26 Edge sau khi Galaxy S25 Edge không thu hút khách hàng, còn Apple trì hoãn iPhone Air 2 và xem xét lại thiết kế.

Nguyên nhân chính nằm ở việc người tiêu dùng không chấp nhận những đánh đổi mà các sản phẩm này mang lại. Mặc dù Galaxy S25 Edge và iPhone Air có thiết kế đẹp, nhưng chúng lại thiếu pin lớn, camera chất lượng và hiệu suất cần thiết. Người dùng không thấy lý do để chọn một chiếc điện thoại mỏng hơn khi mà những tính năng quan trọng lại bị hy sinh.

Trong khi đó, Samsung và Apple lại thành công với các sản phẩm khác. Doanh số Galaxy Z Fold 7 vượt xa kỳ vọng, trong khi dòng iPhone 17 giúp Apple trở lại vị trí dẫn đầu trên thị trường. Cả hai công ty đã lắng nghe nhu cầu của người tiêu dùng, đặc biệt khi Apple đã cải tiến sản phẩm cơ bản của mình với màn hình ProMotion, cung cấp bộ nhớ trong lớn hơn và hiệu suất tốt hơn.

Bài học từ năm 2025 cho thấy rằng, để thành công, các nhà sản xuất cần tập trung vào việc đáp ứng nhu cầu thực sự của người dùng. Nếu Apple và Samsung khắc phục những vấn đề của điện thoại siêu mỏng, có thể trong tương lai chúng sẽ tìm được chỗ đứng trong thị trường. Còn ở thời điểm hiện tại, người dùng sẽ không quá nhớ đến chúng, dù các công ty đã không ngừng đưa ra chính sách quảng bá khác nhau.