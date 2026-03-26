Top smartphone chơi game có mức giá hấp dẫn

Dưới đây là một số smartphone chơi game có mức giá hấp dẫn cho người dùng, mặc dù một số có thể phải mua từ hàng xách tay.

RedMagic 11 Air (khoảng 14 triệu đồng)

RedMagic 11 Air nổi bật với thiết kế cao cấp, mặt lưng kính trong suốt và khung nhôm cho cảm giác sang trọng. Điện thoại này được trang bị quạt tản nhiệt chủ động và các nút cảm ứng ở cạnh phải cho phép người dùng tùy chỉnh các hành động trong game, đặc biệt hữu ích trong các trò chơi bắn súng như Call of Duty: Mobile.

RedMagic 11 Air sở hữu quạt tản nhiệt chủ động giúp máy luôn mát mẻ ẢNH: REDMAGIC

Màn hình OLED 6,85 inch với tần số quét 144 Hz cho trải nghiệm chơi game mượt mà, cùng viên pin 7.000 mAh cho phép sử dụng cả ngày và sạc nhanh 80W giúp sạc đầy pin trong vòng 1 giờ. Tuy nhiên, RedMagic 11 Air chỉ được hỗ trợ hai bản cập nhật Android lớn và 3 năm cập nhật bảo mật, kém hơn so với các sản phẩm từ Xiaomi hoặc Samsung.

Poco F7 (khoảng 10,5 triệu đồng)

Poco F7 gây ấn tượng với thiết kế 2 tông màu trang nhã và mặt lưng kính cao cấp. Màn hình AMOLED 6,83 inch hỗ trợ HDR và Dolby Vision cho trải nghiệm giải trí tuyệt vời. Bên trong là chip Snapdragon 8s Gen 4 cung cấp hiệu năng mạnh mẽ, đủ sức cạnh tranh với các đối thủ như Galaxy A56.

Viên pin 6.500 mAh cho phép người dùng thoải mái sử dụng cả ngày, cùng công nghệ sạc nhanh 90W cho phép điện thoại sạc đầy trong 45 phút. Xiaomi cam kết cung cấp 4 bản cập nhật Android lớn và 6 năm cập nhật bảo mật cho Poco F7, một lợi thế vượt trội hơn so với RedMagic 11 Air.

Galaxy S24 FE (khoảng 12,5 triệu đồng)

Nếu ưu tiên trải nghiệm phần mềm mượt mà, khả năng kết nối ổn định và camera chất lượng, Galaxy S24 FE là lựa chọn lý tưởng hơn so với các mẫu điện thoại từ các thương hiệu Trung Quốc. Mặc dù là một sản phẩm cũ, Galaxy S24 FE vẫn giữ giá trị tốt với mức giá dưới 13 triệu đồng. Màn hình AMOLED 6,7 inch với tần số quét 120 Hz vẫn sáng và phản hồi nhanh phù hợp cho việc chơi game.

Galaxy S24 FE có mức giá dễ chịu cho người dùng ẢNH: FONE4U

Về hiệu năng, chip Exynos 2400e cho phép điện thoại xử lý mượt mà các tựa game đồ họa nặng như Genshin Impact. Pin 4.700 mAh trên điện thoại cung cấp thời gian sử dụng tốt, mặc dù không bằng pin silicon-carbon dung lượng trên 6.500 mAh của các đối thủ Trung Quốc. Điểm mạnh nhất của Galaxy S24 FE là cam kết hỗ trợ từ Samsung trong 7 năm với các bản cập nhật hệ điều hành và bảo mật, đảm bảo thiết bị luôn được cập nhật đến năm 2031.

OnePlus 13R (khoảng 12,8 triệu đồng)

Mặc dù là thế hệ tiền nhiệm nhưng OnePlus 13R được đánh giá có camera tốt hơn, thiết kế hấp dẫn và màn hình sáng hơn so với OnePlus 15R mới ra mắt. Dù sử dụng chip Snapdragon 8 Gen 3 đời cũ, OnePlus 13R vẫn mang lại hiệu năng mạnh mẽ, có thể chơi các game đồ họa nặng mà không gặp vấn đề gì. Viên pin 6.000 mAh cho thời gian sử dụng cả ngày và công nghệ sạc nhanh 55W giúp sạc đầy chỉ trong 1 giờ.

Điện thoại sở hữu màn hình AMOLED 6,78 inch với tần số quét 120 Hz và độ sáng tối đa lên đến 4.500 nit ấn tượng cho việc chơi game và xem video. Đặc biệt, camera tele 50 MP với zoom quang 2x là một tính năng nổi bật mà OnePlus 15R không có.

Galaxy A36 5G (khoảng 9,2 triệu đồng)

Giống như hầu hết điện thoại dòng Galaxy A, Galaxy A36 mang lại cảm giác an toàn cho người dùng. Với chip Snapdragon 6 Gen 3, RAM 12 GB và pin 5.000 mAh, máy đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hằng ngày. Điện thoại cũng hỗ trợ sạc nhanh 45W ấn tượng so với các mẫu điện thoại cao cấp hơn của Samsung.

Galaxy A36 5G được bán với giá chưa đến 10 triệu đồng ẢNH: SAMSUNG

Màn hình AMOLED 6,7 inch với tần số quét 120 Hz và độ sáng cao là một lợi thế lớn cho việc chơi game. Máy có thể xử lý hầu hết game nặng ở cài đặt trung bình với tốc độ khung hình ổn định 60 fps, mặc dù thiết kế không quá nổi bật nhưng là một khoản đầu tư hợp lý và lâu dài cho người dùng.

Đặc biệt, Galaxy A36 được cam kết cung cấp 6 năm cập nhật phần mềm giúp máy vẫn được cập nhật đến năm 2031. Nếu không thường xuyên nâng cấp điện thoại, đây là một lựa chọn đáng cân nhắc.