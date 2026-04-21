Apple thay CEO Tim Cook bằng người làm sản phẩm

Hôm 20.4, Apple tuyên bố bổ nhiệm một người nội bộ thay thế CEO Tim Cook. John Ternus, Phó chủ tịch Kỹ thuật phần cứng kỳ cựu, sẽ dẫn dắt chương tiếp theo của Apple.

Chân dung CEO mới của Apple

Theo Reuters, Ternus gia nhập Apple năm 2001, là người không quá nổi bật trên truyền thông nhưng luôn kiên định về việc cải tiến sản phẩm của công ty trong những năm qua. Ông đã đóng vai trò quan trọng trong việc khôi phục doanh số bán hàng của các sản phẩm như máy tính Mac, giúp Apple giành được thị phần từ máy tính cá nhân (PC).

Trong khi Tim Cook là nhà quản lý kinh doanh xuất sắc, John Ternus lại là người làm sản phẩm đúng nghĩa. Điều thú vị là ở tuổi 50, Ternus bằng tuổi với Cook khi ông tiếp quản vị trí CEO từ người đồng sáng lập Apple, Steve Jobs.

John Ternus phát biểu về Mac Pro mới tại Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu thường niên của Apple ở San Jose, California (Mỹ), ngày 3.6.2019 ẢNH: REUTERS

Lần gần nhất Ternus xuất hiện trước công chúng là vào mùa thu năm ngoái, khi ông giới thiệu iPhone Air. Đây là bản nâng cấp lớn nhất của iPhone kể từ năm 2017 và là nền tảng thử nghiệm quan trọng cho một số chip mới.

Mặc dù không xuất hiện nhiều trước công chúng, Ternus đã góp phần tạo nên những sản phẩm hiện đã trở nên phổ biến như iPad và AirPods. Ông sẽ được giao nhiệm vụ giúp Apple định hướng trong bối cảnh công nghệ bị đảo lộn bởi trí tuệ nhân tạo (AI). Apple đã mất vị trí công ty có giá trị nhất thế giới vào tay Nvidia.

Ternus cũng vạch ra ranh giới rõ ràng giữa các dòng sản phẩm của Apple, bằng cách giới thiệu các mẫu "Pro" của máy Mac và iPhone. Quyết định này đã tạo ra khác biệt rõ ràng về hiệu năng và giá của các dòng sản phẩm. Ông cũng giúp người dùng Apple được tiếp cận với các sản phẩm giá rẻ như MacBook Neo và iPhone "e".

Thách thức đang chờ John Ternus

Chương mới của Apple sẽ phải cạnh tranh với Nvidia, công ty đã công bố sản xuất máy tính cá nhân và đang phát triển các dòng chip có thể cung cấp sức mạnh cho máy tính xách tay. Ternus cũng phải dẫn dắt Apple cạnh tranh với Meta, công ty đang chuyển dịch từ phần mềm sang làm thiết bị với kính thực tế tăng cường. Kính thông minh của Meta đang làm được nhiều điều thú vị dù có giá rẻ hơn rất nhiều so với Apple Vision Pro.

Reuters dẫn lời Gil Luria, giám đốc điều hành của DA Davidson & Co, cho rằng: "Việc thăng chức cho ông Ternus cho thấy Apple sẽ tập trung vào các thiết bị phần cứng mới như điện thoại gập, kính mắt, thiết bị thực tế ảo và ghim cài áo tích hợp trí tuệ nhân tạo".

Có lẽ thách thức lớn nhất mà Ternus sẽ phải đối mặt là làm thế nào để tích hợp AI vào iPhone - sản phẩm tiêu dùng thành công nhất trong lịch sử - và các sản phẩm khác của Apple. Đầu năm nay, Apple đã đạt được thỏa thuận với Google về việc dùng Gemini để cải thiện trợ lý ảo Siri.

Dù đã giới thiệu trí tuệ nhân tạo đến công chúng vào năm 2011, Apple vẫn chưa có được một sản phẩm phần cứng hay phần mềm thành công nào dựa trên các công nghệ AI mới. Trong khi các đối thủ mới nổi như OpenAI đã thu hút hàng trăm triệu người dùng.

Bob O'Donnell, người đứng đầu công ty tư vấn công nghệ TECHAnalysis Research, cho biết: "Tôi dự đoán thách thức và nỗ lực lớn nhất của ông ấy sẽ tập trung vào việc xây dựng một câu chuyện và dịch vụ AI tốt hơn của chính Apple thay vì phụ thuộc vào bên thứ ba".

Di sản của Tim Cook

Sau khi rời ghế CEO, Tim Cook sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tịch điều hành của Apple. Cổ phiếu của công ty đã tăng gấp 20 lần từ khi Cook làm CEO vào tháng 8.2011. Cook được nhà sáng lập Steve Jobs tuyển dụng từ Compaq vào lúc công ty này đang ở đỉnh cao của cơn sốt máy tính cá nhân những năm 1990, còn Jobs đang nỗ lực cứu Apple khỏi bờ vực phá sản.

Ban đầu, Cook tạo dựng danh tiếng tại Apple bằng việc xây dựng chuỗi cung ứng rộng lớn ở Trung Quốc. Sau nhiều năm, ông trở thành một CEO nổi tiếng khi là người đầu tiên trong danh sách Fortune 500 công khai mình đồng tính vào năm 2014. Ông cũng đã có những lập trường công khai về các vấn đề như đa dạng nơi làm việc và phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Trong nhiệm kỳ của mình, Cook đã trao một tấm bảng vàng được thiết kế riêng cho Tổng thống Mỹ Donald Trump và tiếp tục hợp tác với các nhà hoạch định chính sách.

Việc bổ nhiệm Ternus làm giám đốc điều hành của Apple đánh dấu sự chuyển dịch từ một chuyên gia về chuỗi cung ứng, người đã giúp biến Apple thành một thương hiệu toàn cầu sản xuất hàng trăm triệu sản phẩm mỗi năm, sang một nhà lãnh đạo từ lâu đã tập trung vào thiết kế và sản phẩm.

Ben Bajarin, CEO của công ty tư vấn công nghệ Creative Strategies, cho biết Ternus rất được yêu thích tại Apple "và sẽ mang đến nguồn năng lượng mới".

Ngoài ra, Apple cũng thông báo Johny Srouji, người từng giám sát thiết kế chip và cảm biến tùy chỉnh của Apple, đã được bổ nhiệm làm giám đốc phần cứng. Srouji sẽ tiếp tục điều hành nhóm này, cùng với nhóm kỹ thuật phần cứng mà Ternus từng lãnh đạo, nay sẽ do Tom Merieb phụ trách.