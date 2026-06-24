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Đời sống Cộng đồng

Xe máy kéo thùng rác trên đường: Nhiều người không biết có thể bị phạt

Vũ Phượng
Vũ Phượng

Những chiếc xe máy kéo thùng rác vẫn xuất hiện trên nhiều tuyến đường TP.HCM. Nhiều người chưa biết loại phương tiện này có thể bị xử lý vì không bảo đảm an toàn giao thông.

Mới đây, Đội CSGT Hàng Xanh, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết đã xử lý nhiều trường hợp người điều khiển xe máy kéo thùng rác tự chế trên đường.

CSGT Hàng Xanh cho hay những chiếc xe máy kéo theo thùng rác tự chế từ lâu đã trở thành hình ảnh quen thuộc trên nhiều tuyến đường tại TP.HCM. Từ các khu dân cư, hẻm nhỏ đến những tuyến đường đông phương tiện, không khó để bắt gặp các xe máy kéo theo những thùng chứa rác có kích thước lớn di chuyển giữa dòng xe.

Xe máy kéo thùng rác trên đường: Nhiều người chưa biết lỗi này có thể bị phạt - Ảnh 1.

Nhiều người thu gom rác dùng xe máy kéo theo thùng rác tự chế gây mất an toàn giao thông

ẢNH: PC08

Nhiều người cho rằng đây chỉ là phương tiện phục vụ công việc thu gom rác nên được "linh động" khi lưu thông. Tuy nhiên, các loại xe máy kéo theo thùng rác tự chế tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông và hoàn toàn có thể bị xử lý khi tham gia giao thông trên đường.

Thực tế tại nhiều khu dân cư cho thấy không ít cá nhân, cơ sở thu gom rác vẫn sử dụng xe mô tô, xe gắn máy kéo theo các thùng chứa rác có kích thước lớn để vận chuyển rác sinh hoạt.

Nhiều phương tiện được cải tạo khá sơ sài, phần thùng phía sau được hàn nối hoặc lắp ghép thủ công, vượt quá kích thước cho phép. Không ít xe không có hệ thống phanh riêng cho phần thùng kéo, thiếu đèn tín hiệu hoặc thiết bị cảnh báo an toàn.

Xe máy kéo thùng rác trên đường: Nhiều người chưa biết lỗi này có thể bị phạt - Ảnh 2.

Những chiếc xe máy không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật kéo theo thùng rác trên đường

ẢNH: PC08

Khi lưu thông trên đường, đặc biệt vào giờ cao điểm, các phương tiện này thường di chuyển chậm, chiếm nhiều diện tích mặt đường và ảnh hưởng đến dòng phương tiện xung quanh.

Đáng chú ý, một số thùng chứa rác có chiều ngang lớn hơn thân xe, khiến người đi đường khó quan sát và xử lý tình huống. Tại các giao lộ hoặc tuyến đường hẹp, những chiếc xe kéo cồng kềnh có thể trở thành "chướng ngại vật" giữa dòng xe.

Theo CSGT, việc sử dụng xe máy kéo theo thùng rác tự chế không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đối với cả người điều khiển và người tham gia giao thông.

Trước thực trạng này, Đội CSGT Hàng Xanh đã tăng cường kiểm tra, xử lý các loại xe kéo, xe lôi và phương tiện tự chế không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật trên địa bàn.

Xe máy kéo thùng rác trên đường: Nhiều người chưa biết lỗi này có thể bị phạt - Ảnh 3.

CSGT lập biên bản xử phạt nhiều trường hợp vi phạm

ẢNH: PC08

Trong 6 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn quản lý (quận Gò Vấp và Bình Thạnh trước đây), CSGT Hàng Xanh đã xử lý 2.729 trường hợp vi phạm liên quan đến xe tự chế, xe không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật. Trong số này có nhiều trường hợp là các phương tiện thu gom rác của cá nhân và các cơ sở thu gom rác dân lập.

Lực lượng chức năng cho biết việc xử lý các phương tiện này nhằm hạn chế nguy cơ tai nạn giao thông, đồng thời lập lại trật tự đô thị trên địa bàn.

CSGT Hàng Xanh đánh giá nhiều phương tiện kéo theo thùng rác có kích thước lớn nhưng kết cấu không bảo đảm an toàn kỹ thuật. Khi xảy ra sự cố hoặc va chạm, người điều khiển rất khó kiểm soát phương tiện.

Xe máy kéo thùng rác trên đường: Nhiều người chưa biết lỗi này có thể bị phạt - Ảnh 4.

Bên cạnh xử phạt, CSGT cũng tuyên truyền, vận động cơ sở thu gom rác chuyển đổi phương tiện

ẢNH: PC08

Đặc biệt, trong điều kiện đường đông hoặc thời tiết xấu, những phương tiện tự chế này có thể làm gia tăng nguy cơ tai nạn giao thông. Để kéo giảm vi phạm, CSGT cũng phối hợp chính quyền địa phương, cơ quan môi trường và các đơn vị liên quan để tuyên truyền, vận động các cơ sở thu gom rác từng bước chuyển đổi phương tiện.

"Việc thay thế các phương tiện tự chế bằng các phương tiện thu gom bảo đảm điều kiện kỹ thuật là giải pháp mang tính lâu dài. Điều này vừa giúp duy trì hoạt động thu gom rác sinh hoạt, vừa góp phần bảo đảm an toàn giao thông và giữ gìn mỹ quan đô thị", CSGT nhìn nhận.

CSGT khuyến cáo các cá nhân, cơ sở thu gom rác không sử dụng xe lôi, xe kéo hoặc các phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật để vận chuyển rác. Người điều khiển phương tiện thu gom rác cần chấp hành đúng làn đường, phần đường, tín hiệu giao thông và các quy định hiện hành khi tham gia giao thông.

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