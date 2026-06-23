Xe gặp sự cố phải dừng trên cao tốc, tài xế vẫn bị phạt vì không đặt cảnh báo

Một tài xế xe đầu kéo vừa bị CSGT lập biên bản vì không đặt cảnh báo phía sau xe theo đúng quy định, dù phương tiện gặp sự cố phải dừng khẩn cấp.



Ngày 23.6, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết vừa lập biên bản xử phạt một tài xế xe đầu kéo dừng xe trên cao tốc nhưng không thực hiện các biện pháp cảnh báo an toàn theo quy định.

Xe bị sự cố phải dừng trên đường cao tốc nhưng tài xế chỉ nháy đèn mà không đặt cảnh báo ẢNH: C08

Theo thông tin từ CSGT, khoảng 20 giờ 19 phút ngày 22.6, trong quá trình tuần tra trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, lực lượng chức năng phát hiện xe đầu kéo biển số 51C - 293.xx dừng tại Km13+100.

Qua kiểm tra, CSGT xác định phương tiện dừng trên đường cao tốc trong trường hợp gặp sự cố kỹ thuật. Tuy nhiên, tài xế không đặt biển cảnh báo "Chú ý xe đỗ" hoặc thiết bị cảnh báo khác về phía sau xe với khoảng cách tối thiểu 150 m theo quy định.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế về hành vi không đặt báo hiệu nguy hiểm khi phương tiện gặp sự cố buộc phải dừng trên phần đường xe chạy của đường cao tốc.

Theo quy định hiện hành, hành vi dừng xe trên cao tốc khi gặp sự cố nhưng không đặt cảnh báo đúng quy định bị phạt từ 12 - 14 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 cho biết, nhiều tài xế vẫn nhầm tưởng rằng chỉ cần xe gặp sự cố kỹ thuật là có thể dừng lại mà không cần thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn.

Tuy nhiên, quy định pháp luật yêu cầu người điều khiển phương tiện phải nhanh chóng đặt biển báo hoặc thiết bị cảnh báo từ xa để các phương tiện khác đang lưu thông với tốc độ cao có thể nhận biết và chủ động giảm tốc độ, chuyển làn an toàn.

Thực tế cho thấy, trên đường cao tốc, chỉ một phương tiện dừng đột ngột mà không có cảnh báo từ xa cũng có thể trở thành chướng ngại vật nguy hiểm, làm tăng nguy cơ va chạm liên hoàn, đặc biệt vào ban đêm hoặc trong điều kiện tầm nhìn hạn chế.

Đáng chú ý, trong quá trình làm việc với CSGT, tài xế này cho biết trước đó cũng vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt lỗi đỗ xe tại nơi có biển cấm dừng xe và đỗ xe ở khu công nghiệp Hiệp Phước (TP.HCM) vào ngày 15.6.

CSGT khuyến cáo khi phương tiện gặp sự cố trên cao tốc, tài xế cần bật đèn cảnh báo nguy hiểm, đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc vị trí an toàn gần nhất nếu có thể, đồng thời đặt biển báo hoặc thiết bị cảnh báo phía sau xe với khoảng cách tối thiểu 150 m. Việc thực hiện đầy đủ các biện pháp cảnh báo không chỉ giúp tránh bị xử phạt mà còn bảo đảm an toàn cho chính tài xế và những người tham gia giao thông khác.