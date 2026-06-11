Mới học hết lớp 9, làm nghề shipper vẫn giả bác sĩ để tiêm, cắt tạo hình cho khách

Đánh vào tâm lý ham rẻ để lừa dối khách hàng

Chiều 11.6, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 12 người về tội lừa dối khách hàng. Nhóm này bị cáo buộc giả danh bác sĩ, chuyên gia y tế, thẩm mỹ để lừa dối khách hàng nhằm chiếm đoạt số tiền lên tới nhiều tỉ đồng.

Các bị can gồm: Đỗ Văn Thắng (34 tuổi, trú xã Phượng Sơn, Bắc Ninh), Trịnh Hùng Thoa (36 tuổi, trú xã Vũ Thư, Hưng Yên), Nguyễn Công Hoan (35 tuổi, trú tỉnh Phú Thọ), Nguyễn Văn Phương (36 tuổi, trú xã Nguyễn Trãi, Hưng Yên), Ngô Thị Minh Nguyệt (32 tuổi, trú xã Nguyễn Trãi, Hưng Yên), Nguyễn Thị Ninh (33 tuổi, trú P.Bắc Giang, Bắc Ninh), Đàm Thị Nhung (30 tuổi, trú P.Phù Khê, Bắc Ninh), Nguyễn Hữu Châu (29 tuổi, trú P.Sầm Sơn, Thanh Hóa), Trần Thị Dung (30 tuổi, trú xã Việt Xuyên, Hà Tĩnh), Nguyễn Thị Thu Hà (35 tuổi, trú P.Yên Sở, Hà Nội), Trần Thị Hoa (39 tuổi, trú xã Tam Đảo, Phú Thọ) và Nguyễn Phương Anh (35 tuổi, trú P.Phú Diễn, Hà Nội).

Một cơ sở spa trong đường dây lừa dối khách hàng ẢNH: MINH THÚY

Trước đó, Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện một số đối tượng lợi dụng nhu cầu chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp cũng như chữa trị một số bệnh liên quan đến phụ khoa nên đã sử dụng mạng xã hội để quảng cáo, tiếp cận khách hàng, tư vấn và điều hướng khách đến các các cơ sở mà các đối tượng gọi là "Trung tâm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp" để trị liệu.

Để thu hút khách hàng, các đối tượng quảng cáo về dịch vụ hiệu quả cao nhưng chi phí giá rẻ, chỉ từ 199.000 đồng, 299.000 đồng, 599.000 đồng và cam kết điều trị khỏi dứt điểm, bảo hành lâu năm, thậm chí bảo hành trọn đời không tái phát, hoàn tiền gấp đôi nếu không hiệu quả…

Đồng thời, các đối tượng tư vấn, quảng cáo có các bác sĩ, chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm tại các bệnh viện lớn ở Hà Nội về thăm khám và có các máy, thiết bị công nghệ cao hiệu quả nhanh ngay lần đầu sử dụng…

Công an khám xét và làm việc với những người liên quan ẢNH: MINH THÚY

Đồng loạt khám xét khẩn cấp các cơ sở Korea Beauty Center 68 ( P.Bắc Giang, Bắc Ninh), Đông Á Beauty Center (P.Trần Lãm, Hưng Yên), cơ sở Đông Á Beauty Center (P.Vĩnh Phúc, Phú Thọ) và kiểm tra hành chính đối với cơ sở Đông Á Made U Totla Beauty Network (P.Kinh Bắc, Bắc Ninh), cảnh sát thu nhiều vật tư y tế, máy móc các loại không có tem nhãn, không rõ nguồn gốc xuất xứ, hóa đơn chứng từ.

Nguyễn Thị Thu Hà khai nhận bản thân góp vốn thành lập và điều hành, quản lý 4 cơ sở spa trên để hoạt động khám, chữa bệnh không đúng với ngành nghề kinh doanh; quảng cáo khám chữa bệnh không đúng sự thật; xây dựng kịch bản lừa đảo, giả làm bác sĩ để chiếm đoạt hàng tỉ đồng của nhiều khách hàng.

Nhiều "bác sĩ" mới học hết lớp 9, làm nghề shipper

Công an tỉnh Bắc Ninh cũng xác định các cơ sở kinh doanh trên đều không được cấp phép hoạt động khám, chữa bệnh.

Cạnh đó, tất cả các đối tượng được gọi là "bác sĩ, chuyên gia" tại các cơ sở trên đều không phải là bác sĩ, chuyên gia thẩm mỹ và không có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề liên quan đến y khoa.

Thậm chí, có trường hợp mới chỉ học hết lớp 9, làm nghề shipper vẫn tham gia "điều trị" cho khách như: tiêm trị sẹo, tiêm xóa nhăn da mặt, cắt tạo hình thẩm mỹ phụ khoa…

Máy móc, dụng cụ bị thu giữ ẢNH: MINH THÚY

Bước đầu, Công an tỉnh Bắc Ninh xác định các đối tượng đã thu lợi bất chính từ việc lừa dối các khách hàng nhiều tỉ đồng.

Để đánh vào tâm lý khách hàng, các bị can can đã chuẩn bị các kịch bản từ trước như cho nhân viên lễ tân đón tiếp lấy thông tin tư vấn cho khách; bố trí người đóng giả khách hàng đã và đang sử dụng dịch vụ tại cơ sở để tiếp cận khách hàng mới rồi quảng cáo thêm rằng dịch vụ tại cơ sở này rất tốt, hiệu quả nhanh.

Đồng thời, để khách hàng mới tin tưởng và sử dụng dịch vụ, nhân viên cơ sở còn quảng cáo là có các bác sĩ, chuyên gia thẩm mỹ có kinh nghiệm sẽ trực tiếp thăm khám điều trị...

Tiếp đó, quá trình thăm khám, các đối tượng này còn cố tình đưa ra kết quả sai lệch, phóng đại tình trạng bệnh để gây tâm lý lo sợ cho khách hàng rồi đưa ra các gói dịch vụ chuyên sâu để dụ khách hàng đăng ký với giá hàng chục triệu đồng.

Khi thanh toán, nếu khách thanh toán đủ 100% thì sẽ được ký cam kết và viết thẻ liệu trình cho khách hàng.