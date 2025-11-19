Hoa hậu Thùy Tiên bị phạt 2 năm tù vì đã lừa dối khách hàng

Chiều 19.11, TAND TP.HCM đã tuyên án sơ thẩm đối với 5 bị cáo "lừa dối khách hàng" khi quảng bá kẹo Kera không đúng sự thật, thu lợi bất chính hơn 12,4 tỉ đồng, xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt.

Theo đó, tòa tuyên phạt hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên (27 tuổi, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng du mục, 30 tuổi, Chủ tịch HĐQT) và Phạm Quang Linh (27 tuổi, Quang Linh Vlogs, thành viên HĐQT) mỗi bị cáo 2 năm tù về tội lừa dối khách hàng.

Cùng tội danh trên, tòa còn tuyên phạt bị cáo Lê Tuấn Linh (36 tuổi, giám đốc) 3 năm 3 tháng tù và Lê Thành Công (36 tuổi, thành viên HĐQT) 3 năm tù.

Hoa hậu Thùy Tiên bị phạt 2 năm tù về tội lừa dối khách hàng ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Theo tòa, các bị cáo lợi dụng là KOLs nổi tiếng để quay clip bán kẹo. Hành vi của các bị cáo phạm tội lừa dối khách hàng, thuộc trường hợp thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng trở lên. Việc làm này gây mất lòng tin của người tiêu dùng, đã lừa dối trên 50.000 khách hàng.



Tuy nhiên, tại phiên tòa, các bị cáo như Quang Linh Vlogs, hoa hậu Thùy Tiên… khai báo ăn năn hối cải. Các bị cáo có nhiều đóng góp cho xã hội, tích cực nói gia đình nộp tiền khắc phục hậu quả. Các bị cáo phạm tội có bàn bạc nhưng mang tính giản đơn để quảng cáo thông tin về kẹo Kera gian dối. Còn bị cáo Thùy Tiên đại diện cho hình ảnh cho nhãn hàng.

Viện kiểm sát truy tố các bị cáo là đúng người đúng tội, không có oan sai.

Tòa cũng buộc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt bồi thường cho khách hàng mua sản phẩm khi có đơn yêu cầu, tòa sẽ tách ra giải quyết bằng một vụ án dân sự khác. Số tiền các bị cáo thu lợi hơn 12,4 tỉ đồng, tòa buộc tịch thu sung quỹ nhà nước.

Trước đó, trong phần nói lời sau cùng, hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên chỉ mong tòa xem xét giảm nhẹ cho các bị cáo: "Vì mục đích ban đầu có ý tưởng tốt đẹp, mong dự án kinh doanh giúp cho cộng đồng. Đây là bài học rất lớn cho bị cáo và các cổ đông". Bị cáo cũng gửi lời xin lỗi đến khách hàng.

Hoa hậu Thùy Tiên gửi lời xin lỗi khách hàng đã mua kẹo Kera

Bị cáo Quang Linh Vlogs mong rằng từ bài học của mình mà các doanh nghiệp hãy xem để cảnh tỉnh ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Bị cáo Quang Linh Vlogs cho rằng mình có ý thức bồi thường cho khách hàng để cho thấy có phần trách nhiệm. "Bị cáo nhận lấy trách nhiệm và lỗi lầm của mình, mong tòa giơ cao đánh khẽ. Cho bị cáo gửi lời cảm ơn tới mẹ đã dạy bị cáo trở thành công dân tốt và cống hiến cho xã hội. Con xin lỗi mẹ vì đã phụ lòng dạy dỗ của mẹ", bị cáo Quang Linh Vlogs nói trong nước mắt.

Bị cáo Linh cũng mong rằng từ bài học của mình mà các doanh nghiệp hãy xem để cảnh tỉnh. Bị cáo cũng gửi lời cảm ơn đến khách hàng đã sử dụng kẹo Kera.

Bị cáo Hằng du mục nghẹn ngào trước bục khai báo: "Mong tòa cho bị cáo hưởng mức án nhẹ nhất để sớm trở về giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn khác".

Tại tòa, hoa hậu Thùy Tiên cùng các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng nêu. Về đề xuất tăng tỷ lệ lợi nhuận từ 25% lên 30%, Thùy Tiên thừa nhận do bị cáo đề xuất vì thấy dự án hay.

Cáo trạng nêu, các bị cáo đã xây dựng kịch bản, đưa ra các thông tin gian dối, không đúng sự thật về vùng nguyên liệu, tính năng, công dụng sản phẩm kẹo Kera trên mạng xã hội với mục đích bán sản phẩm thu lợi bất chính.

Bị cáo Hằng du mục nghẹn ngào trước bục khai báo: "Mong tòa cho bị cáo hưởng mức án nhẹ nhất để sớm trở về giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn khác" ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trong đó, Hằng du mục, Quang Linh Vlogs, hoa hậu Thùy Tiên đăng video trên kênh TikTok cá nhân. Hằng thực hiện, tham gia phát sóng trực tiếp 5 lần, được trả hoa hồng 178 triệu đồng thông qua tiếp thị liên kết trên TikTok. Còn Quang Linh thực hiện, tham gia phát sóng trực tiếp 6 lần; Thùy Tiên là 3 lần.

Dẫn giải bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên trở về trại tạm giam sau phiên tòa sơ thẩm ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Khoảng tháng 7.2024, sau khi quen biết nhau qua mạng xã hội, nhóm Tuấn Linh, Hằng du mục và Quang Linh Vlogs bàn bạc về việc thành lập công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực livestream, quảng bá và bán hàng trực tuyến. Đồng thời, kêu gọi thêm sự tham gia của Lê Thành Công và hoa hậu Thùy Tiên. Theo thỏa thuận ban đầu, Thùy Tiên được hưởng 25% lợi nhuận, sau đó nâng lên 30%.

Dẫn giải bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng trở về trại tạm giam sau phiên tòa sơ thẩm

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Công ty Chị Em Rọt hợp tác với Công ty cổ phần Asia Life, do Nguyễn Phong làm Chủ tịch HĐQT, để sản xuất kẹo Kera.

Trong suốt quá trình Công ty Asia Life sản xuất kẹo Kera, các bị cáo đã không kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm.

Các bị cáo tại phiên tòa tỏ ra ân hận về việc làm của mình ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Các bị cáo biết rõ hàm lượng chất xơ trong 1 viên kẹo Kera rất thấp, chỉ chiếm tỷ lệ 0,935%/viên, không có nhiều tác dụng bổ sung chất xơ cho người kén ăn rau. Đồng thời, các bị cáo biết Công ty Asia Life không có vùng nguyên liệu đạt chuẩn VietGAP; không rõ nguồn gốc, thành phần nguyên liệu được sử dụng để sản xuất và hoàn toàn không có bằng chứng khoa học hay căn cứ để xác định "1 viên kẹo bằng một đĩa rau"... Dù vậy, các bị cáo vẫn ban hành bản tự công bố sản phẩm, trong đó có 10 loại bột rau, củ, quả chiếm tỷ lệ 28,13%.

Hoa hậu Thùy Tiên chào người thân trên đường về trại tạm giam ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đồng thời, các bị cáo đã xây dựng kịch bản, quay video vùng nguyên liệu do Công ty Asia Life đi thuê để giới thiệu, quảng bá sản phẩm kẹo Kera trên mạng xã hội với những thông tin gian dối, không đúng sự thật về nguồn gốc nguyên liệu, công nghệ sản xuất, hàm lượng chất xơ và công dụng sản phẩm.

Từ giữa tháng 12.2024 đến giữa tháng 3.2025, có hơn 56.000 khách hàng tin tưởng đã mua hơn 129.000 hộp kẹo Kera. Công ty Chị Em Rọt thu lợi bất chính hơn 12,4 tỉ đồng.