Hoa hậu Thùy Tiên tham gia cổ đông Công ty Chị Em Rọt, nhưng không góp vốn

Sáng 19.11, TAND TP.HCM đã thẩm vấn 5 bị cáo về tội "lừa dối khách hàng" khi quảng bá kẹo Kera không đúng sự thật, thu lợi bất chính hơn 12,4 tỉ đồng, xảy ra tại Công ty CP tập đoàn Chị Em Rọt.

5 bị cáo gồm: Lê Tuấn Linh (36 tuổi, giám đốc); Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng du mục, 30 tuổi), Chủ tịch HĐQT; Phạm Quang Linh (27 tuổi, Quang Linh Vlogs, thành viên HĐQT); Lê Thành Công (36 tuổi, thành viên HĐQT) và hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên (27 tuổi, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021).

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên tại phiên tòa ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tại tòa, bị cáo Lê Thành Công (36 tuổi, thành viên HĐQT) khai nhận là người có kiến thức về thực phẩm chức năng. Tuy nhiên, do mong muốn bán được hàng nên bị cáo không kiểm soát kỹ nội dung kiểm nghiệm do Công ty Asia Life cung cấp.

Theo hồ sơ, bị cáo Công trực tiếp lên ý tưởng, trao đổi, thỏa thuận việc sản xuất kẹo Kera với Nguyễn Phong (Công ty Asia Life). Sau khi tiếp nhận thông tin từ Nguyễn Phong, sau đó bị cáo truyền đạt lại cho Lê Tuấn Linh, Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh và hoa hậu Thùy Tiên xây dựng kịch bản, đưa thông tin gian dối về nguyên liệu, công dụng sản phẩm kẹo Kera trên mạng xã hội. Mục đích để bán sản phẩm thu lợi bất chính.

Lời khai đầu tiên của Hoa hậu Thùy Tiên tại tòa

Bị cáo Lê Thành Công ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trả lời thẩm vấn của Chủ tọa phiên tòa về việc ai là người đề xuất đưa Thùy Tiên tham gia cổ đông trong công ty, bị cáo Công khai mình là người đề xuất với các cổ đông Công ty Chị Em Rọt đưa Thùy Tiên vào dự án.

"Về tăng tỷ lệ lợi nhuận cho Thùy Tiên từ 25% lên 30%, ai là người đề xuất?", Chủ tọa hỏi bị cáo Công.

Bị cáo Công khai, Thùy Tiên trao đổi với trợ lý của Phạm Quang Linh về việc tăng tỷ lệ lợi nhuận cho Thùy Tiên.

Công cũng trình bày thêm, sau phiên live đầu tiên, thấy Thùy Tiên có độ viral lớn, và bán được sản phẩm thu về 400 triệu đồng, nên các cổ đông đồng ý với đề nghị từ trợ lý của Quang Linh.

Về tỷ lệ góp vốn của Thùy Tiên trong công ty, Công khai, ban đầu thỏa thuận miệng, Thùy Tiên góp vốn 25% tương ứng lợi nhuận được hưởng, nhưng sau phiên live đầu tiên, công ty không yêu cầu Thùy Tiên góp tiền.

Bị cáo Lê Tuấn Linh ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Còn bị cáo Lê Tuấn Linh trình bày nghề chính là sản xuất phim, quay phim, chụp hình, bán thực phẩm. Công ty Chị Em Rọt do mới hoạt động, nên không có điều lệ. Bị cáo là người điều hành công ty, còn quyết định cổ đông, ăn chia lợi nhuận là do các cổ đông cùng quyết.

Theo Tuấn Linh, trong 5 bị cáo chỉ có Lê Thành Công là người có kiến thức, kinh nghiệm về thực phẩm chức năng.

Theo cáo trạng, bị cáo Lê Tuấn Linh là Giám đốc, người đại diện theo pháp luật Công ty Chị Em Rọt. Cuối tháng 11.2024, Linh ký kết hợp đồng gia công và đóng gói với Công ty Asia Life.

Theo đó, Công ty Asia Life chịu trách nhiệm về hàng hóa trong hồ sơ công bố sản phẩm; chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm do mình kinh doanh; chịu trách nhiệm toàn bộ về quy cách, phẩm chất, nội dung bao bì của sản phẩm gia công. Ngoài ra, công ty này còn chịu trách nhiệm về việc giới thiệu, công bố, quảng bá sản phẩm kẹo Kera thuộc sở hữu của mình theo quy định.

Bị cáo Linh cũng là người chỉ đạo xây dựng và duyệt các nội dung giới thiệu, quảng bá sai sự thật về nguyên liệu, công dụng của sản phẩm kẹo Kera đến người tiêu dùng trên các nền tảng mạng xã hội, với mục đích bán sản phẩm thu lợi bất chính.

Hiện phiên tòa đang tiếp tục diễn ra.