Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Hằng du mục, Quang Linh Vlogs

Sáng 19.11, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021) và 4 bị cáo về tội "lừa dối khách hàng" khi quảng bá không đúng sản phẩm kẹo Kera, xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt (Công ty Chị Em Rọt).

Hoa hậu Thùy Tiên ẢNH: NGỌC DƯƠNG

5 bị cáo gồm: Lê Tuấn Linh (36 tuổi, giám đốc); Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng du mục, 30 tuổi), Chủ tịch HĐQT; Phạm Quang Linh (27 tuổi, Quang Linh Vlogs, thành viên HĐQT); Lê Thành Công (36 tuổi, thành viên HĐQT) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (27 tuổi, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021).

5 bị cáo bị xét xử theo điểm d (thu lợi bất chính 50 triệu đồng trở lên) khoản 2 điều 198 bộ luật Hình sự về tội lừa khách hàng, khung hình phạt là phạt tiền từ 100 - 500 triệu đồng, hoặc bị phạt tù từ 1 - 5 năm.

Hơn 8 giờ, HĐXX bắt đầu làm việc. Trong phần thẩm tra căn cước, 5 bị cáo trả lời rõ ràng lý lịch, nhân thân. 4 bị cáo Tuấn Linh, Thái Hằng, Quang Linh, Thành Công bị tạm giam từ ngày 4.4.2025, riêng bị cáo Thùy Tiên bị tạm giam từ ngày 19.5.2025.

Cập nhật: Hoa hậu Thùy Tiên được áp giải đến tòa

HĐXX đã triệu tập 30 cá nhân, tổ chức có liên quan đến phiên xét xử. Tuy nhiên, chỉ có ông Trần Chí Tâm (trợ lý của Quang Linh Vlogs) và bà Phạm Thị Nhật Lệ (là chị gái của Quang Linh Vlogs) đến tòa.

Một số cá nhân là khách hàng mua kẹo Kera được tòa triệu tập đến với tư cách người liên quan, nhưng đa số vắng mặt dù tòa đã triệu tập hợp lệ. Theo HĐXX, sự vắng mặt của các khách hàng này không ảnh hưởng đến việc xét xử.

Các bị cáo tại phiên tòa ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Tuấn Anh. Đại diện Viện KSND tối cao và Viện KSND TP.HCM tham gia phiên tòa có 4 kiểm sát viên: ông Vũ Mạnh Long, ông Trần Xuân Yêm, ông Nguyễn Duy Thi, bà Nguyễn Thị Lan.

Sau phần thủ tục, đại diện Viện KSND TP.HCM công bố toàn văn cáo trạng.

Cáo trạng xác định, khoảng tháng 7.2024, sau khi quen biết nhau qua mạng xã hội, nhóm Tuấn Linh, Hằng du mục và Quang Linh Vlogs bàn bạc về việc thành lập công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực livestream, quảng bá và bán hàng trực tuyến; đồng thời kêu gọi thêm sự tham gia của Lê Thành Công và hoa hậu Thùy Tiên. Theo thỏa thuận ban đầu, Thùy Tiên được hưởng 25% lợi nhuận, sau đó nâng lên 30%.

Công ty Chị Em Rọt hợp tác với Công ty cổ phần Asia Life, do Nguyễn Phong làm Chủ tịch HĐQT, để sản xuất kẹo Kera.

Trong suốt quá trình Công ty Asia Life sản xuất kẹo Kera, các bị cáo Lê Tuấn Linh, Lê Thành Công, Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh và Nguyễn Thúc Thủy Tiên đã không kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm.

Đồng thời, các bị cáo biết rõ hàm lượng chất xơ trong 1 viên kẹo Kera rất thấp, chỉ chiếm tỷ lệ 0,935%/1 viên kẹo, không có nhiều tác dụng bổ sung chất xơ cho người kén ăn rau; biết rõ Công ty Asia không có vùng nguyên liệu đạt chuẩn VietGAP; không biết nguồn gốc, thành phần nguyên liệu được sử dụng để sản xuất và hoàn toàn không có bằng chứng khoa học hay căn cứ để xác định “1 viên kẹo bằng một đĩa rau", nhưng vẫn ban hành bản tự công bố sản phẩm, trong đó có 10 loại bột rau, củ, quả chiếm tỷ lệ 28,13%.

Đồng thời, các bị can đã cùng thống nhất xây dựng kịch bản, quay video vùng nguyên liệu do Công ty Asia đi thuê để giới thiệu, quảng bá sản phẩm kẹo Kera trên các nền tảng mạng xã hội với những thông tin gian dối, không đúng sự thật về nguồn gốc nguyên liệu, công nghệ sản xuất, hàm lượng chất xơ và công dụng sản phẩm.

Theo đó, từ ngày 12.12.2024 đến ngày 14.3.2025, đã có 56.385 khách hàng tin tưởng đã mua tổng số 129.617 hộp kẹo Kera, và Công ty Chị Em Rọt thu lợi bất chính hơn 12,4 tỉ đồng.

Trong đó, Hằng du mục thực hiện, tham gia phát sóng trực tiếp 5 lần; Quang Linh Vlogs thực hiện, tham gia phát sóng trực tiếp 6 lần; hoa hậu Thùy Tiên tham gia phát sóng trực tiếp 3 lần.