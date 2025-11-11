Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sắp xét xử vụ án kẹo Kera: Hoa hậu Thùy Tiên đã khắc phục 3,2 tỉ đồng
Sắp xét xử vụ án kẹo Kera: Hoa hậu Thùy Tiên đã khắc phục 3,2 tỉ đồng

Thảo Nhân
Thảo Nhân
11/11/2025 17:22 GMT+7

Theo kế hoạch, vào ngày 19.11, TAND TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, TikToker Quang Linh, Hằng Du Mục và 2 đồng phạm về tội 'lừa dối khách hàng'.

Theo đó, các bị cáo gồm bị đưa ra xét xử gồm Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên, bị cáo Phạm Quang Linh (tức Quang Linh Vlogs), bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng (tức Hằng Du Mục, là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt). Ngoài ra, còn có 2 bị cáo Lê Thành Công (là thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt), Lê Tuấn Linh (là giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt).

Các bị cáo bị truy tố về tội “lừa dối khách hàng”.

Xét xử hoa hậu Thùy Tiên vào ngày 19.11

Theo cáo trạng, khoảng tháng 7.2024, các bị cáo Lê Tuấn Linh, Hằng Du Mục và Quang Linh cùng Trần Chí Tâm (trợ lý của Quang Linh Vlogs) bàn bạc thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực livestream, quảng bá và bán hàng trực tuyến. Sau đó, nhóm kêu gọi thêm Lê Thành Công và Nguyễn Thúc Thùy Tiên tham gia.

Ban đầu, Thùy Tiên được hưởng 25% lợi nhuận, sau đó các cổ đông thống nhất tăng lên 30% cổ phần, với vai trò vừa góp vốn vừa đại diện hình ảnh cho sản phẩm.

Sau khi thống nhất, Công ty Chị Em Rọt chọn sản xuất "kẹo rau củ", hướng đến nhóm khách hàng quan tâm sức khỏe. Công ty sau đó hợp tác với Công ty cổ phần Asia Life (có trụ sở tại Đắk Lắk), do Nguyễn Phong làm Chủ tịch HĐQT, để sản xuất sản phẩm mang tên "Thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies" (tức kẹo Kera).

Cơ quan tiến hành tố tụng cáo buộc Công ty Chị Em Rọt không giám sát quá trình sản xuất, dù các bị cáo biết Công ty Asia Life không có vùng nguyên liệu đạt chuẩn VietGap và cũng không rõ nguồn nguyên liệu thực tế. Nhóm cổ đông cũng biết kết quả thử nghiệm cho thấy hàm lượng chất xơ trong kẹo Kera chỉ 0,935%, thấp hơn nhiều so với thông tin quảng cáo.

Xét xử thùy Tiên và đồng phạm vào ngày 19 . 11 Vì lừa dối khách hàng - Ảnh 1.

Thùy Tiên được hưởng 25% lợi nhuận, sau đó các cổ đông thống nhất tăng lên 30% cổ phần, với vai trò vừa góp vốn vừa đại diện hình ảnh cho sản phẩm.

Tuy nhiên, để bán hàng, các bị cáo vẫn dựng kịch bản quảng cáo sai sự thật, sản xuất nhiều video, livestream trên TikTok, Facebook, dàn dựng hình ảnh "vùng nguyên liệu xanh mướt" tại Đà Lạt và Đắk Lắk, quảng cáo kẹo Kera được làm từ 10 loại rau củ tươi sạch.

Từ ngày 12.12.2024 đến 14.3.2025, đã có hơn 56.300 khách hàng tin tưởng mua tổng số 129.617 hộp kẹo Kera, đem lại doanh thu hơn 17,5 tỉ đồng. Các bị cáo thu lợi bất chính số tiền hơn 12,4 tỉ đồng.

