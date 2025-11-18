Ngày mai, hoa hậu Thùy Tiên và 'nhóm kẹo Kera' đối diện mức án nào?

Ngày mai (19.11), TAND TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 5 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt (Công ty Chị Em Rọt) về tội "lừa dối khách hàng" khi quảng bá sản phẩm kẹo Kera.

Từ trái qua: Thùy Tiên, Hằng du mục, Quang Linh Vlog trong một buổi livestream bán kẹo Kera ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

5 bị cáo gồm: Lê Tuấn Linh, giám đốc; Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng du mục), Chủ tịch HĐQT; Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlog), thành viên HĐQT; Lê Thành Công, thành viên HĐQT; và Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021.

Phạt tiền hoặc phạt tù

Cáo trạng xác định, khoảng tháng 7.2024, sau khi quen biết nhau qua mạng xã hội, nhóm Tuấn Linh, Hằng du mục và Quang Linh Vlog bàn bạc về việc thành lập công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực livestream, quảng bá và bán hàng trực tuyến; đồng thời kêu gọi thêm sự tham gia của Lê Thành Công và hoa hậu Thùy Tiên. Theo thỏa thuận ban đầu, Thùy Tiên được hưởng 25% lợi nhuận, sau đó nâng lên 30%.

Công ty Chị Em Rọt hợp tác với Công ty cổ phần Asia Life, do Nguyễn Phong làm Chủ tịch HĐQT, để sản xuất sản phẩm kẹo Kera.

Thành phần theo công bố của kẹo Kera: sản phẩm này chứa 22 nguyên liệu, trong đó có 10 loại bột rau củ quả, chiếm tới 28,13%.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy Công ty Asia Life không có vùng nguyên liệu đạt chuẩn VietGap, thậm chí không rõ sản phẩm thực sự được làm từ nguyên liệu gì. Công ty Chị Em Rọt thì không tiến hành giám sát sản xuất. Đặc biệt, kết quả thử nghiệm xác định hàm lượng chất xơ trong kẹo Kera chỉ chiếm 0,935%, thấp hơn rất nhiều so với quảng cáo.

Bất chấp những thông tin trên, nhóm cổ đông Công ty Chị Em Rọt vẫn thống nhất dựng kịch bản quảng cáo sai sự thật. Nhóm bị can tung ra hàng loạt video, livestream trên TikTok, Facebook, dàn dựng cảnh "vùng nguyên liệu xanh mướt" tại Đà Lạt và Đắk Lắk, quảng cáo mỗi viên kẹo tương đương một đĩa rau luộc, chỉ cần ăn 2 - 3 viên mỗi ngày là đủ chất xơ cho cơ thể…

Kết quả điều tra xác định, Công ty Asia Life đã xuất 30 hóa đơn, bán hơn 160.000 hộp kẹo Kera cho Công ty Chị Em Rọt với tổng số tiền hơn 5,6 tỉ đồng.

Từ tháng 12.2024 đến tháng 1.2025, Công ty Chị Em Rọt đã bán hơn 129.000 hộp kẹo Kera cho 56.000 khách hàng, thu lợi hơn 12,4 tỉ đồng.

Cơ quan tố tụng cáo buộc, các bị can Hằng du mục, Quang Linh Vlog và hoa hậu Thùy Tiên là những người trực tiếp xây dựng kịch bản, đưa ra các thông tin gian dối, không đúng sự thật về vùng nguyên liệu, tính năng, công dụng sản phẩm kẹo Kera.

Trong đó, Hằng du mục thực hiện, tham gia phát sóng trực tiếp 5 lần; Quang Linh Vlog thực hiện, tham gia phát sóng trực tiếp 6 lần; hoa hậu Thùy Tiên tham gia phát sóng trực tiếp 3 lần.

5 bị cáo bị truy tố theo điểm d (thu lợi bất chính 50 triệu đồng trở lên) khoản 2 điều 198 bộ luật Hình sự về tội lừa khách hàng, khung hình phạt là phạt tiền từ 100 - 500 triệu đồng, hoặc bị phạt tù từ 1 - 5 năm.

Thùy Tiên giả ký hợp đồng giữ hình ảnh giữa lùm xùm kẹo Kera

Theo hồ sơ, sau khi xảy ra tranh cãi về hàm lượng chất xơ trong kẹo Kera, để tránh ảnh hưởng, giữ gìn hình ảnh, đầu tháng 3.2025, Thùy Tiên đề nghị và được Lê Thành Công trao đổi với Lê Tuấn Linh, ký hợp đồng hợp thức hóa về việc hợp tác quảng cáo giữa Công ty Chị Em Rọt với Công ty CP Quảng cáo thương mại Sen Vàng (Công ty Sen Vàng - đơn vị quản lý Thùy Tiên). Mục đích là để loại bỏ vai trò của Thùy Tiên với tư cách là chủ sở hữu sản phẩm kẹo Kera về mặt truyền thông (thể hiện Tiên chỉ là người quảng cáo cho sản phẩm kẹo rau của Công ty Chị Em Rọt).

Sau đó Tiên nhờ bà Phạm Thị Kim Dung (Tổng giám đốc Công ty Sen Vàng) ký hợp đồng với Công ty Chị Em Rọt. Bà Dung đồng ý giao cho các cá nhân tại công ty ký hợp đồng với Thùy Tiên. Hợp đồng được ký ngày 7.3.2025 nhưng đề ngày 5.12.2024 (trước thời điểm Tiên đăng quảng cáo kẹo Kera ngày 12.12.2024 với tiêu đề "CHÍNH THỨC RA MẮT THƯƠNG HIỆU "KERA" - SỰ KẾT HỢP GIỮA CER GROUP VÀ THÙY TIÊN").

Hồ sơ vụ án thể hiện, các cá nhân tại Công ty Sen Vàng đã không tham gia bàn bạc, trao đổi trong quá trình sản xuất, quảng bá, giới thiệu, công bố sản phẩm kẹo Kera. Việc Thùy Tiên tham gia làm đại diện hình ảnh, quảng bá, giới thiệu cho nhãn hiệu Kera là việc làm cá nhân, không đại diện cho Công ty Sen Vàng.

Chỉ đến ngày 7.3.2025, sau khi Tiên nhờ Công ty Sen Vàng ký hợp đồng dịch vụ với Công ty Chị Em Rọt để hợp thức hóa việc Tiên quảng bá kẹo Kera cho khách hàng từ tháng 12.2024, bà Dung mới chỉ đạo 3 cá nhân tại công ty soạn thảo, ký hợp đồng để giúp giữ gìn hình ảnh cho Thùy Tiên, tránh ảnh hưởng đến Công ty Sen Vàng.

Công ty Sen Vàng và 4 cá nhân không được hưởng lợi gì trong quá trình sản xuất, quảng bá, giới thiệu, công bố sản phẩm kẹo Kera và từ việc ký hợp đồng trên cho Thùy Tiên. Do đó, hành vi của Phạm Thị Kim Dung cùng 3 cá nhân không cấu thành tội phạm, không có dấu hiệu đồng phạm về tội lừa dối khách hàng.

Trong giai đoạn điều tra các bị cáo và những người liên quan đã tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả hơn 9,7 tỉ đồng, trong đó Thùy Tiên nộp nhiều nhất 3,2 tỉ đồng. Cơ quan điều tra đã phong tỏa tài khoản trị giá hơn 2,6 tỉ đồng của Hằng du mục, Lê Thành Công, Thùy Tiên và Lê Tuấn Linh để khắc phục hậu quả.



