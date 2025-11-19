Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Hình ảnh hoa hậu Thùy Tiên và Quang Linh Vlogs trong phiên xét xử sơ thẩm

Ngọc Dương
Ngọc Dương
19/11/2025 10:09 GMT+7

Khoảng 8 giờ, hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng du mục và các bị cáo liên quan được lực lượng chức năng dẫn giải vào phòng xử án.

Sáng 19.11, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021) và 4 bị cáo về tội "lừa dối khách hàng" khi quảng bá không đúng sản phẩm kẹo Kera, xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt (Công ty Chị Em Rọt).

Hoa hậu thùy Tiên và Quang Linh Vlogs bị xét xử sơ thẩm về tội lừa dối khách hàng - Ảnh 1.

Khoảng 8 giờ sáng 19.11, hoa hậu Thùy Tiên được áp giải vào phòng xử án

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Cáo trạng xác định, khoảng tháng 7.2024, sau khi quen biết nhau qua mạng xã hội, nhóm Tuấn Linh, Hằng du mục và Quang Linh Vlogs bàn bạc về việc thành lập công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực livestream, quảng bá và bán hàng trực tuyến; đồng thời kêu gọi thêm sự tham gia của Lê Thành Công và hoa hậu Thùy Tiên. Theo thỏa thuận ban đầu, Thùy Tiên được hưởng 25% lợi nhuận, sau đó nâng lên 30%. Công ty Chị Em Rọt hợp tác với Công ty cổ phần Asia Life, do Nguyễn Phong làm Chủ tịch HĐQT, để sản xuất sản phẩm kẹo Kera.

Hoa hậu thùy Tiên và Quang Linh Vlogs bị xét xử sơ thẩm về tội lừa dối khách hàng - Ảnh 2.

5 bị cáo gồm: Lê Tuấn Linh, giám đốc; Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng du mục), Chủ tịch HĐQT; Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs), thành viên HĐQT; Lê Thành Công, thành viên HĐQT và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021) trong phiên xét xử sáng nay

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hoa hậu thùy Tiên và Quang Linh Vlogs bị xét xử sơ thẩm về tội lừa dối khách hàng - Ảnh 3.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021) tại phiên xét xử sáng nay

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hoa hậu thùy Tiên và Quang Linh Vlogs bị xét xử sơ thẩm về tội lừa dối khách hàng - Ảnh 4.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên tại phiên tòa sáng nay. Cáo trạng xác định, Thùy Tiên tham gia xây dựng kịch bản, đưa ra các thông tin gian dối, không đúng sự thật về vùng nguyên liệu, tính năng, công dụng sản phẩm kẹo Kera và được hưởng 25% lợi nhuận, sau đó nâng lên 30%

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hoa hậu thùy Tiên và Quang Linh Vlogs bị xét xử sơ thẩm về tội lừa dối khách hàng - Ảnh 5.

Bị cáo Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) được xác định là người trực tiếp thực hiện việc livestream, quảng bá và bán hàng trực tuyến các sản phẩm kẹo Kera

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hoa hậu thùy Tiên và Quang Linh Vlogs bị xét xử sơ thẩm về tội lừa dối khách hàng - Ảnh 6.

Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) trả lời HĐXX trong phần xét hỏi lý lịch bản thân tại phiên tòa

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hoa hậu thùy Tiên và Quang Linh Vlogs bị xét xử sơ thẩm về tội lừa dối khách hàng - Ảnh 7.

Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng du mục), Chủ tịch HĐQT tại phiên tòa xét xử sơ thẩm

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hoa hậu thùy Tiên và Quang Linh Vlogs bị xét xử sơ thẩm về tội lừa dối khách hàng - Ảnh 8.

Nguyễn Thị Thái Hằng, Chủ tịch HĐQT tại phiên tòa

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hoa hậu thùy Tiên và Quang Linh Vlogs bị xét xử sơ thẩm về tội lừa dối khách hàng - Ảnh 9.

Hơn 8 giờ, HĐXX bắt đầu kiểm tra nhân thân của các bị cáo

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hoa hậu thùy Tiên và Quang Linh Vlogs bị xét xử sơ thẩm về tội lừa dối khách hàng - Ảnh 10.

Bị cáo Lê Thành Công, thành viên HĐQT

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hoa hậu thùy Tiên và Quang Linh Vlogs bị xét xử sơ thẩm về tội lừa dối khách hàng - Ảnh 11.

Bị cáo Lê Tuấn Linh, giám đốc

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hoa hậu thùy Tiên và Quang Linh Vlogs bị xét xử sơ thẩm về tội lừa dối khách hàng - Ảnh 12.

Các luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hoa hậu thùy Tiên và Quang Linh Vlogs bị xét xử sơ thẩm về tội lừa dối khách hàng - Ảnh 13.

Theo cáo trạng, các bị can Hằng du mục, Quang Linh Vlogs và hoa hậu Thùy Tiên là những người trực tiếp xây dựng kịch bản, đưa ra các thông tin gian dối, không đúng sự thật về vùng nguyên liệu, tính năng, công dụng sản phẩm kẹo Kera

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Từ tháng 12.2024 đến tháng 1.2025, Công ty Chị Em Rọt đã bán hơn 129.000 hộp kẹo Kera cho 56.000 khách hàng, thu lợi hơn 12,4 tỉ đồng. Cáo trạng cáo buộc, các bị can Hằng du mục, Quang Linh Vlogs và hoa hậu Thùy Tiên là những người trực tiếp xây dựng kịch bản, đưa ra các thông tin gian dối, không đúng sự thật về vùng nguyên liệu, tính năng, công dụng sản phẩm kẹo Kera. 

Trong đó, Hằng du mục thực hiện, tham gia phát sóng trực tiếp 5 lần; Quang Linh Vlogs thực hiện, tham gia phát sóng trực tiếp 6 lần; hoa hậu Thùy Tiên tham gia phát sóng trực tiếp 3 lần. 5 bị cáo bị truy tố theo điểm d (thu lợi bất chính 50 triệu đồng trở lên) khoản 2 điều 198 bộ luật Hình sự về tội lừa khách hàng, khung hình phạt là phạt tiền từ 100 - 500 triệu đồng, hoặc bị phạt tù từ 1 - 5 năm.

Hoa hậu Thùy Tiên, Hằng du mục, Quang Linh Vlogs, Lê Thành Công, Lê Tuấn Linh đã quảng cáo không đúng sự thật kẹo Kera, thu lợi bất chính hơn 12,4 tỉ đồng.

