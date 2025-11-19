Hình ảnh hoa hậu Thùy Tiên và Quang Linh Vlogs trong phiên xét xử sơ thẩm

Sáng 19.11, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021) và 4 bị cáo về tội "lừa dối khách hàng" khi quảng bá không đúng sản phẩm kẹo Kera, xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt (Công ty Chị Em Rọt).
Cáo trạng xác định, khoảng tháng 7.2024, sau khi quen biết nhau qua mạng xã hội, nhóm Tuấn Linh, Hằng du mục và Quang Linh Vlogs bàn bạc về việc thành lập công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực livestream, quảng bá và bán hàng trực tuyến; đồng thời kêu gọi thêm sự tham gia của Lê Thành Công và hoa hậu Thùy Tiên. Theo thỏa thuận ban đầu, Thùy Tiên được hưởng 25% lợi nhuận, sau đó nâng lên 30%. Công ty Chị Em Rọt hợp tác với Công ty cổ phần Asia Life, do Nguyễn Phong làm Chủ tịch HĐQT, để sản xuất sản phẩm kẹo Kera.
Từ tháng 12.2024 đến tháng 1.2025, Công ty Chị Em Rọt đã bán hơn 129.000 hộp kẹo Kera cho 56.000 khách hàng, thu lợi hơn 12,4 tỉ đồng. Cáo trạng cáo buộc, các bị can Hằng du mục, Quang Linh Vlogs và hoa hậu Thùy Tiên là những người trực tiếp xây dựng kịch bản, đưa ra các thông tin gian dối, không đúng sự thật về vùng nguyên liệu, tính năng, công dụng sản phẩm kẹo Kera.
Trong đó, Hằng du mục thực hiện, tham gia phát sóng trực tiếp 5 lần; Quang Linh Vlogs thực hiện, tham gia phát sóng trực tiếp 6 lần; hoa hậu Thùy Tiên tham gia phát sóng trực tiếp 3 lần. 5 bị cáo bị truy tố theo điểm d (thu lợi bất chính 50 triệu đồng trở lên) khoản 2 điều 198 bộ luật Hình sự về tội lừa khách hàng, khung hình phạt là phạt tiền từ 100 - 500 triệu đồng, hoặc bị phạt tù từ 1 - 5 năm.
Bình luận (0)