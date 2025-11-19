Áp giải hoa hậu Thùy Tiên, Hằng du mục đến tòa xét xử

Sáng 19.11, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021) và 4 bị cáo về tội "lừa dối khách hàng" khi quảng bá không đúng sản phẩm kẹo Kera, xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt (Công ty Chị Em Rọt).

5 bị cáo gồm: Lê Tuấn Linh, giám đốc; Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng du mục), Chủ tịch HĐQT; Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlog), thành viên HĐQT; Lê Thành Công, thành viên HĐQT và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021).

5 bị cáo bị truy tố theo điểm d (thu lợi bất chính 50 triệu đồng trở lên) khoản 2 điều 198 bộ luật Hình sự về tội lừa khách hàng, khung hình phạt là phạt tiền từ 100 - 500 triệu đồng, hoặc bị phạt tù từ 1 - 5 năm.

Cáo trạng xác định, khoảng tháng 7.2024, sau khi quen biết nhau qua mạng xã hội, nhóm Tuấn Linh, Hằng du mục và Quang Linh Vlog bàn bạc về việc thành lập công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực livestream, quảng bá và bán hàng trực tuyến; đồng thời kêu gọi thêm sự tham gia của Lê Thành Công và hoa hậu Thùy Tiên. Theo thỏa thuận ban đầu, Thùy Tiên được hưởng 25% lợi nhuận, sau đó nâng lên 30%.

Công ty Chị Em Rọt hợp tác với Công ty cổ phần Asia Life, do Nguyễn Phong làm Chủ tịch HĐQT, để sản xuất kẹo Kera.

Thành phần theo công bố của kẹo Kera: sản phẩm này chứa 22 nguyên liệu, trong đó có 10 loại bột rau củ quả, chiếm tới 28,13%, kết quả thử nghiệm xác định hàm lượng chất xơ trong kẹo Kera chỉ chiếm 0,935%.

Đồng thời, thực tế cho thấy Công ty Asia Life không có vùng nguyên liệu đạt chuẩn VietGap, thậm chí không rõ sản phẩm thực sự được làm từ nguyên liệu gì. Công ty Chị Em Rọt thì không tiến hành giám sát sản xuất.

Bất chấp những thông tin trên, nhóm cổ đông Công ty Chị Em Rọt vẫn thống nhất dựng kịch bản quảng cáo sai sự thật. Nhóm bị can tung ra hàng loạt video, livestream trên TikTok, Facebook, dàn dựng cảnh "vùng nguyên liệu xanh mướt" tại Đà Lạt và Đắk Lắk, quảng cáo mỗi viên kẹo tương đương một đĩa rau luộc, chỉ cần ăn 2 - 3 viên mỗi ngày là đủ chất xơ cho cơ thể…

Từ tháng 12.2024 đến tháng 1.2025, Công ty Chị Em Rọt đã bán hơn 129.000 hộp kẹo Kera cho 56.000 khách hàng, thu lợi hơn 12,4 tỉ đồng.

Cơ quan tố tụng cáo buộc, các bị cáo Hằng du mục, Quang Linh Vlog và hoa hậu Thùy Tiên là những người trực tiếp xây dựng kịch bản, đưa ra các thông tin gian dối, không đúng sự thật về vùng nguyên liệu, tính năng, công dụng sản phẩm kẹo Kera.

Trong đó, Hằng du mục thực hiện, tham gia phát sóng trực tiếp 5 lần; Quang Linh Vlog thực hiện, tham gia phát sóng trực tiếp 6 lần; hoa hậu Thùy Tiên tham gia phát sóng trực tiếp 3 lần.

Phiên tòa dự kiến xét xử trong 1 ngày, do thẩm phán Nguyễn Tuấn Anh làm chủ tọa.

