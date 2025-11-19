Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Hoa hậu Thùy Tiên bị đề nghị từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù

Ngân Nga - Phan Thương
19/11/2025 12:04 GMT+7

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị Viện kiểm sát đề nghị phạt từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù về tội lừa dối khách hàng.

Ngày 19.11, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 5 bị cáo "lừa dối khách hàng" khi quảng bá kẹo Kera không đúng sự thật, thu lợi bất chính hơn 12,4 tỉ đồng, xảy ra tại Công ty CP tập đoàn Chị Em Rọt.

Theo đó, Viện kiểm sát đã đề nghị tòa xử phạt hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên (27 tuổi, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021); Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng du mục, 30 tuổi, Chủ tịch HĐQT) và Phạm Quang Linh (27 tuổi, Quang Linh Vlogs, thành viên HĐQT), mỗi bị cáo từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù về tội lừa dối khách hàng.

Cùng tội danh trên, Viện kiểm sát còn đề nghị phạt 3 - 4 năm tù đối với Lê Tuấn Linh (36 tuổi, giám đốc) và Lê Thành Công (36 tuổi, thành viên HĐQT). Các bị cáo còn bị đề nghị phạt bổ sung mỗi người 50 triệu đồng.

Theo Viện kiểm sát, các bị cáo đã ăn năn hối cải, đã tác động gia đình nộp tiền khắc phục hậu quả. Cáo trạng truy tố có căn cứ đúng người, đúng pháp luật, hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội…

Thùy Tiên bị đề nghị phạt tù vì lừa dối khách hàng trong vụ kẹo Kera - Ảnh 1.

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị Viện kiểm sát đề nghị phạt từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Cáo trạng nêu, với tư cách là Chủ tịch HĐQT và cổ đông Công ty Chị Em Rọt, 3 bị cáo đã cùng Lê Tuấn Linh, Lê Thành Công xây dựng kịch bản, đưa ra các thông tin gian dối, không dúng sự thật về vùng nguyên liệu, tính năng, công dụng sản phẩm kẹo Kera trên mạng xã hội với mục đích bán sản phẩm thu lợi bất chính.

Trong đó, Hằng du mục, Quang Linh Vlogs, hoa hậu Thùy Tiên đăng video trên kênh TikTok cá nhân. Hằng thực hiện, tham gia phát sóng trực tiếp 5 lần, được trả hoa hồng 178 triệu đồng thông qua tiếp thị liên kết trên TikTok. Còn Quang Linh thực hiện, tham gia phát sóng trực tiếp 6 lần; Thùy Tiên là 3 lần.

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên cũng thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng nêu.

Về đề xuất tăng tỷ lệ lợi nhuận từ 25% lên 30%, Thùy Tiên thừa nhận do bị cáo đề xuất vì thấy dự án hay.

Cáo trạng xác định, khoảng tháng 7.2024, sau khi quen biết nhau qua mạng xã hội, nhóm Tuấn Linh, Hằng du mục và Quang Linh Vlogs bàn bạc về việc thành lập công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực livestream, quảng bá và bán hàng trực tuyến. Đồng thời, kêu gọi thêm sự tham gia của Lê Thành Công và hoa hậu Thùy Tiên. Theo thỏa thuận ban đầu, Thùy Tiên được hưởng 25% lợi nhuận, sau đó nâng lên 30%.

Công ty Chị Em Rọt hợp tác với Công ty cổ phần Asia Life, do Nguyễn Phong làm Chủ tịch HĐQT, để sản xuất kẹo Kera.

Trong suốt quá trình Công ty Asia Life sản xuất kẹo Kera, các bị cáo Lê Tuấn Linh, Lê Thành Công, Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh và Nguyễn Thúc Thủy Tiên đã không kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm.

Các bị cáo biết rõ hàm lượng chất xơ trong 1 viên kẹo Kera rất thấp, chỉ chiếm tỷ lệ 0,935%/1 viên kẹo, không có nhiều tác dụng bổ sung chất xơ cho người kén ăn rau. Đồng thời, biết rõ Công ty Asia không có vùng nguyên liệu đạt chuẩn VietGAP; không rõ nguồn gốc, thành phần nguyên liệu được sử dụng để sản xuất và hoàn toàn không có bằng chứng khoa học hay căn cứ để xác định "1 viên kẹo bằng một đĩa rau"... Thế nhưng các bị cáo vẫn ban hành bản tự công bố sản phẩm, trong đó có 10 loại bột rau, củ, quả chiếm tỷ lệ 28,13%.

Đồng thời, các bị cáo đã cùng thống nhất xây dựng kịch bản, quay video vùng nguyên liệu do Công ty Asia đi thuê để giới thiệu, quảng bá sản phẩm kẹo Kera trên các nền tảng mạng xã hội với những thông tin gian dối, không đúng sự thật về nguồn gốc nguyên liệu, công nghệ sản xuất, hàm lượng chất xơ và công dụng sản phẩm.

Theo đó, từ ngày 12.12.2024 đến ngày 14.3.2025, đã có 56.385 khách hàng tin tưởng đã mua tổng số 129.617 hộp kẹo Kera, và Công ty Chị Em Rọt thu lợi bất chính hơn 12,4 tỉ đồng.

Khám phá thêm chủ đề

