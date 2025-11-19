Hoa hậu Thùy Tiên khai gì về hưởng 30% lợi nhuận từ việc bán kẹo Kera?

Ngày 19.11, TAND TP.HCM đang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 5 bị cáo "lừa dối khách hàng" khi quảng bá kẹo Kera không đúng sự thật, thu lợi bất chính hơn 12,4 tỉ đồng, xảy ra tại Công ty CP tập đoàn Chị Em Rọt.

Về 3 KOLs Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng du mục, 30 tuổi), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs, cổ đông sáng lập, thành viên HĐQT), và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (27 tuổi, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021), cáo trạng nêu: với tư cách là Chủ tịch HĐQT và cổ đông Công ty Chị Em Rọt, 3 bị cáo đã cùng Lê Tuấn Linh, Lê Thành Công xây dựng kịch bản, đưa ra các thông tin gian dối, không đúng sự thật về vùng nguyên liệu, tính năng, công dụng sản phẩm kẹo Kera trên mạng xã hội với mục đích bán sản phẩm thu lợi bất chính.

Bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trong đó, Hằng du mục, Quang Linh Vlogs, hoa hậu Thùy Tiên đã đăng video trên kênh TikTok cá nhân. Hằng thực hiện, tham gia phát sóng trực tiếp 5 lần, được trả hoa hồng 178 triệu đồng thông qua tiếp thị liên kết trên TikTok. Còn Quang Linh thực hiện, tham gia phát sóng trực tiếp 6 lần; Thùy Tiên là 3 lần.

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên cũng thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng nêu.

Về đề xuất tăng tỷ lệ lợi nhuận từ 25% lên 30%, Thùy Tiên thừa nhận do bị cáo đề xuất. Cũng theo hoa hậu Thùy Tiên: "Bị cáo là người đề xuất tăng lợi nhuận từ 25% - 30%, vì bị cáo thấy dự án hay, nên đã nói với bị cáo Công trước phiên livestream, không phải là sau phiên livestream đầu tiên".

Thùy Tiên thừa nhận do bị cáo đề xuất tỷ lệ lợi nhuận từ 25% lên 30% ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Bên cạnh đó, chủ tọa cũng nhiều lần hỏi Thùy Tiên: "Ai là người hướng dẫn bị cáo làm hợp đồng dịch vụ pháp lý với Công ty Sen Vàng, để loại bỏ trách nhiệm trong vụ án?".

Thùy Tiên trả lời: "Bị cáo không nhớ chính xác, thời điểm đó bị cáo bị áp lực đủ thứ, được tư vấn nhiều nên không nhớ chính xác". Bị cáo đã nộp 3,2 tỉ đồng thu lợi bất chính vì thấy vai trò và trách nhiệm của mình đối với vụ án.

Trả lời chủ tọa, bị cáo Hằng du mục thừa nhận đã thiếu trách nhiệm khi không kiểm tra các thông tin do Công ty Asia Life cung cấp về kẹo Kera, và thực hiện các video quảng bá cho sản phẩm theo thông tin Asia Life cung cấp.

Bị cáo Hằng du mục thừa nhận đã thiếu trách nhiệm khi không kiểm tra các thông tin do Công ty Asia Life cung cấp về kẹo Kera ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Lời khai đầu tiên của Hoa hậu Thùy Tiên tại tòa

Theo hồ sơ, sau khi xảy ra tranh cãi về hàm lượng chất xơ trong kẹo Kera, để tránh ảnh hưởng, giữ gìn hình ảnh, đầu tháng 3.2025, Thùy Tiên đề nghị và được Lê Thành Công trao đổi với Lê Tuấn Linh, ký hợp đồng hợp thức hóa về việc hợp tác quảng cáo giữa Công ty Chị Em Rọt với Công ty CP Quảng cáo thương mại Sen Vàng (Công ty Sen Vàng - đơn vị quản lý Thùy Tiên).

Mục đích của việc làm trên là để loại bỏ vai trò của Thùy Tiên với tư cách là chủ sở hữu sản phẩm kẹo Kera về mặt truyền thông (thể hiện Thùy Tiên chỉ là người quảng cáo cho sản phẩm kẹo rau của Công ty Chị Em Rọt).

Sau đó, Thùy Tiên nhờ bà Phạm Thị Kim Dung (Tổng giám đốc Công ty Sen Vàng) ký hợp đồng với Công ty Chị Em Rọt. Bà Dung đồng ý giao cho các cá nhân tại công ty ký hợp đồng với Thùy Tiên.

Hợp đồng được ký ngày 7.3.2025 nhưng đề ngày 5.12.2024 (trước thời điểm Thùy Tiên đăng quảng cáo kẹo Kera ngày 12.12.2024 với tiêu đề "CHÍNH THỨC RA MẮT THƯƠNG HIỆU "KERA" - SỰ KẾT HỢP GIỮA CER GROUP VÀ THÙY TIÊN").

Về sự việc này, cơ quan tố tụng xác định Công ty Sen Vàng và một số cá nhân tại công ty này không được hưởng lợi gì trong quá trình sản xuất, quảng bá, giới thiệu, công bố sản phẩm kẹo Kera và từ việc ký hợp đồng trên cho Thùy Tiên.

Do đó, hành vi của bà Phạm Thị Kim Dung cùng một số cá nhân không cấu thành tội phạm, không có dấu hiệu đồng phạm về tội lừa dối khách hàng.