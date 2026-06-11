Kiểm tra nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng, phát hiện loạt vi phạm

Phòng Quản lý ngoại hối - Vàng (Ngân hàng Nhà nước Khu vực 1) vừa đưa ra nhiều khuyến cáo với cả doanh nghiệp kinh doanh vàng cũng như người dân khi mua - bán vàng.

Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước Khu vực 1 đã phối hợp với Công an TP.Hà Nội, Thuế TP.Hà Nội và Sở Công thương TP.Hà Nội tiến hành thanh tra, kiểm tra liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng.

Mỗi khách hàng mua - bán vàng từ 20 triệu đồng/ngày trở lên phải thanh toán qua tài khoản ẢNH: ĐAN THANH

Đoàn thanh, kiểm tra đã phát hiện vi phạm của các doanh nghiệp và chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Các tồn tại, sai phạm của các doanh nghiệp chủ yếu tập trung vào vi phạm liên quan đến công tác phòng, chống rửa tiền; chế độ thông tin báo cáo, trách nhiệm của doanh nghiệp hoạt động kinh doanh mua - bán vàng miếng khi có thay đổi về mạng lưới chi nhánh, địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng theo quy định của pháp luật; vi phạm về hóa đơn, thuế.

Những tồn tại này cho thấy một bộ phận doanh nghiệp còn chủ quan, chưa nhận thức đầy đủ về trách nhiệm tuân thủ pháp luật.

"Các doanh nghiệp cần chủ động cập nhật các quy định pháp luật hiện hành, rà soát toàn bộ quy trình hoạt động, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt hoặc tổ chức bổ sung các lớp đào tạo cho nhân viên có liên quan với nội dung phù hợp với từng vị trí việc làm để từng nhân viên hiểu, nắm rõ và tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng, đặc biệt là quy định về phòng, chống rửa tiền", Ngân hàng Nhà nước Khu vực 1 lưu ý.

Ngoài ra, để người dân nắm rõ quy định và tránh vi phạm pháp luật, Ngân hàng Nhà nước Khu vực 1 khuyến cáo: người dân chỉ thực hiện mua - bán vàng miếng tại các ngân hàng thương mại, doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước cấp phép.

Khi một khách hàng thực hiện các giao dịch thanh toán có giá trị từ 20 triệu đồng trong ngày trở lên phải thực hiện thông qua tài khoản thanh toán của khách hàng và tài khoản thanh toán của doanh nghiệp kinh doanh vàng mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Ngân hàng Nhà nước là cơ quan được Chính phủ giao thống nhất quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng.

Ngày 26.8.2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 232/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Quy định mới có một số điểm nổi bật, gồm: bãi bỏ việc Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng; bổ sung quy định việc thanh toán mua - bán vàng qua tài khoản có giá trị từ 20 triệu đồng trong ngày trở lên của một khách hàng; bổ sung trách nhiệm của các doanh nghiệp hoạt động sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ khi bán vàng nguyên liệu mua từ doanh nghiệp, ngân hàng thương mại.