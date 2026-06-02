Kinh tế

Ngân hàng Nhà nước muốn quy định rõ thuế mua bán vàng, Bộ Tài chính nói gì?

Đan Thanh
02/06/2026 15:44 GMT+7

Theo Ngân hàng Nhà nước, việc hướng dẫn quy định về thuế thu nhập cá nhân với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vàng miếng là cần thiết nhằm minh bạch, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước với thị trường vàng.

Bộ Tài chính vừa công bố bản giải trình, tiếp thu dự án Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật Thuế thu nhập cá nhân.

Góp ý vào nội dung về thu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vàng miếng (trừ các trường hợp cá nhân mua - bán vàng vì mục đích tiết kiệm, cất trữ, không nhằm mục đích kinh doanh, phù hợp với tập quán mua vàng tích trữ của người dân), Ngân hàng Nhà nước cho rằng, việc hướng dẫn quy định là cần thiết để thể chế hóa chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền nhằm minh bạch hóa và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với thị trường vàng.

Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật Thuế thu nhập cá nhân chưa quy định chi tiết về việc thu thuế đối với chuyển nhượng vàng miếng

Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, giá vàng trong nước biến động tương đối phức tạp do ảnh hưởng bởi giá vàng quốc tế, tiềm ẩn rủi ro đầu cơ, tích trữ.

Ngân hàng Nhà nước lập luận, tại Thông báo số 211-TB/VPTW ngày 30.5.2025 của Văn phòng Ban Chấp hành T.Ư thông báo kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Chính sách, Chiến lược T.Ư về cơ chế, chính sách quản lý với thị trường vàng, là: "Nghiên cứu, áp dụng thuế đối với giao dịch mua - bán vàng để nâng cao tính minh bạch của thị trường, khả năng theo dõi thị trường của cơ quan quản lý và hạn chế mua - bán vàng vì mục đích đầu cơ...".

Ngoài ra, luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 đã quy định thu thuế đối với thu nhập từ việc chuyển nhượng vàng miếng với thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần; giao Chính phủ quy định ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế, thời điểm áp dụng thu và điều chỉnh thuế suất.

Tuy nhiên, qua rà soát hồ sơ dự án Nghị định hướng dẫn luật Thuế thu nhập cá nhân, chưa thấy có quy định hướng dẫn về thu thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng.

Giải trình, làm rõ vấn đề trên, Bộ Tài chính dẫn quy định tại khoản 10 điều 3 luật Thuế thu nhập cá nhân 2025: "Chính phủ quy định ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế, thời điểm áp dụng thu và điều chỉnh thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng vàng miếng phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng".

Quy định này bảo đảm Chính phủ có cơ sở pháp lý quyết định việc thu thuế và các nội dung cụ thể như ngưỡng chịu thuế, điều chỉnh thuế suất khi các điều kiện về quản lý thị trường vàng đáp ứng yêu cầu của công tác thu và quản lý thuế.

Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp với các bộ, ngành xây dựng Đề án thành lập sàn giao dịch vàng để báo cáo Chính phủ. Sau khi đề án được Chính phủ thông qua, các bộ, ngành mới có căn cứ hoàn thiện các quy định có liên quan đến quản lý thị trường vàng.

"Khi có các quy định này thì mới có căn cứ trình Chính phủ về việc áp dụng chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng vàng của cá nhân. Do vậy, tại dự thảo nghị định chưa quy định chi tiết về việc thu thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng", Bộ Tài chính nêu.

Thông tin mới nhất về thuế thu nhập cá nhân với mua bán vàng

