Thông tin mới nhất về thuế thu nhập cá nhân với mua bán vàng

Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự án Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật Thuế thu nhập cá nhân (dự thảo nghị định).

Theo bộ này, trong quá trình lấy ý kiến dự thảo nghị định, có ý kiến đề nghị quy định hướng dẫn thu thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng như nội dung tại luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 giao Chính phủ quy định.

Cụ thể, theo khoản 10 điều 3 luật Thuế thu nhập cá nhân 2025: "Chính phủ quy định ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế, thời điểm áp dụng thu và điều chỉnh thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng vàng miếng phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng".

Bộ Tài chính đánh giá, quy định này đảm bảo Chính phủ có cơ sở pháp lý quyết định việc thu thuế và các nội dung cụ thể như ngưỡng chịu thuế, điều chỉnh thuế suất khi các điều kiện về quản lý thị trường vàng đáp ứng yêu cầu của công tác thu và quản lý thu.

Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng Đề án thành lập sàn giao dịch vàng để báo cáo Chính phủ. Sau khi đề án được thông qua, các bộ, ngành mới có căn cứ hoàn thiện các quy định có liên quan đến việc quản lý thị trường vàng.

Do vậy, tại dự thảo nghị định chưa quy định chi tiết về việc thu thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng.

Trước đó, trong quá trình xây dựng dự thảo luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi, Bộ Tài chính từng đưa ra đề xuất bổ sung quy định thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng vào diện chịu thuế, với mức thuế suất dự kiến là 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần. Cuối cùng nội dung này không chính thức được đưa vào luật nhưng cũng nhận về không ít góp ý.

Nhiều chuyên gia đồng tình cần đánh thuế với chuyển nhượng vàng miếng, song cho rằng thuế nên được thiết kế trên tinh thần hài hòa, điều tiết đúng đối tượng đầu cơ.

Chuyên gia thuế Nguyễn Ngọc Tú, giảng viên Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, nhấn mạnh: "Bộ Tài chính cần tính toán để khi đánh thuế phải phân biệt rõ ràng giữa đối tượng kinh doanh, đầu cơ vàng với người dân tích lũy tiết kiệm bằng vàng, bán đi để trang trải cuộc sống.

Ví dụ như trường hợp người dân có ít vàng tích trữ, bán đi để chữa bệnh, hoặc bố mẹ bán vàng để góp tiền mua nhà cho con; người dân được thừa kế vàng từ cha mẹ rồi bán vàng nhằm chi dùng cho mục đích khác, bản chất không phải kinh doanh vàng...".

Thu nhập từ chuyển nhượng tài sản số chịu thuế 0,1%

Bên cạnh vấn đề về thuế với chuyển nhượng vàng miếng, tại luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 đã bổ sung quy định về thuế thu nhập cá nhân với các khoản thu nhập khác.

Dự thảo nghị định quy định chi tiết các khoản thu nhập khác, bao gồm: thu nhập từ chuyển nhượng tên miền quốc gia Việt Nam ".vn"; thu nhập từ chuyển nhượng kết quả giảm phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon của cá nhân sở hữu chứng chỉ giảm phát thải khí nhà kính, tín chỉ các bon; thu nhập từ chuyển nhượng biển số xe trúng đấu giá theo quy định của pháp luật, thuế được xác định bằng thu nhập tính thuế nhân (x) với thuế suất 5%.

Trong đó, thu nhập tính thuế là phần thu nhập vượt trên 20 triệu đồng mà người nộp thuế nhận được theo từng lần phát sinh.

Với thu nhập từ chuyển nhượng biển số xe trúng đấu giá: thu nhập tính thuế là phần vượt trên 20 triệu đồng của giá chuyển nhượng (bao gồm cả xe gắn với biển số trúng đấu giá) trừ (-) đi giá trị còn lại của xe theo giá tính lệ phí trước bạ tại thời điểm chuyển nhượng.

Với thu nhập từ chuyển nhượng tài sản số: thuế thu nhập được xác định bằng giá chuyển nhượng nhân (x) với thuế suất 0,1%.

Thu nhập từ chuyển nhượng tài sản số bao gồm: tài sản ảo, tài sản mã hóa và các tài sản số khác theo quy định của pháp luật về công nghiệp công nghệ số.

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập cho người nộp thuế hoặc thời điểm người nộp thuế nhận được thu nhập.

Để thống nhất với hiệu lực thi hành của luật Thuế thu nhập cá nhân 2025, dự thảo nghị định quy định đồng bộ hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2026.

Riêng các quy định liên quan đến thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026 (trừ quy định về tiền ăn giữa ca, tiền ăn trưa áp dụng từ ngày 1.7.2026).