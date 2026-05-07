Số thu thuế thu nhập cá nhân tăng sau khi áp dụng mức giảm trừ gia cảnh mới

Dự toán thu ngân sách đối với thuế thu nhập cá nhân năm 2026 đặt ra là 237.037 tỉ đồng. Như vậy, trong 3 tháng đầu năm 2026, người làm công ăn lương, cá nhân, hộ kinh doanh, mua bán bất động sản, chuyển nhượng vốn... đã đóng góp hơn 75.140 tỉ đồng vào ngân sách nhà nước. Số thu này chiếm khoảng 10,4% trong tổng thu nội địa. Số thu nội địa trong 3 tháng đầu năm đạt 740.700 tỉ đồng, bằng 33,7% dự toán, tăng 12,5% so cùng kỳ năm 2025. Tổng thu ngân sách trong 3 tháng đầu năm đạt 829.400 tỉ đồng, bằng 32,8% dự toán, tăng 11,4% so cùng kỳ năm 2025.

Như vậy, số thu thuế thu nhập cá nhân tiếp tục tăng lên sau khi điều chỉnh tăng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế có thu nhập từ tiền công, tiền lương. Kể từ ngày 1.1.2026, mức giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế tăng lên 15,5 triệu đồng/tháng và người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng.

Ngoài thuế thu nhập cá nhân, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 33,4% dự toán, tăng 11% so cùng kỳ; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 39,8% dự toán, tăng 26,1% so cùng kỳ; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 43,6% dự toán, tăng 33,5% so cùng kỳ. Số thu từ hoạt động xổ số đạt 39,3% dự toán, tăng 6,3% so với cùng kỳ.

Mặc dù số thu nội địa 3 tháng đầu năm tăng khá ở mức 12,5%, song tốc độ tăng đã giảm so cùng kỳ (tăng 37%) và tiến độ thu một số sắc thuế đang có dấu hiệu giảm. Chẳng hạn, thuế giá trị gia tăng tháng 1 tăng 30,3% so cùng kỳ, tháng 2 tăng 22,2%, ước tháng 3 tăng 16,2%; thuế tiêu thụ đặc biệt tháng 1 tăng 22,5% so cùng kỳ, tháng 2 tăng 10,6%, ước tháng 3 chỉ còn tăng 4,4%,..

Trong 3 tháng đầu năm, cơ quan thuế đã tăng cường công tác quản lý đăng ký, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế; đẩy mạnh công tác quản lý thu, chống thất thu đối với lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử; đôn đốc thu nộp kịp thời các khoản thu phát sinh vào ngân sách nhà nước. Đồng thời, tiếp tục triển khai các chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí đã ban hành để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Ước tính số tiền miễn giảm trong 3 tháng đầu năm khoảng 43.600 tỉ đồng.