Trình Chính phủ bổ sung 10 khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân

Đầu tiên là miễn thuế thu nhập cá nhân với thu nhập từ lợi tức cổ phần của thành viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp, cá nhân là nông dân ký kết hợp đồng với doanh nghiệp tham gia "Cánh đồng lớn", trồng rừng sản xuất, nuôi trồng thủy sản.

Dự thảo nghị định quy định cụ thể cá nhân tham gia "Cánh đồng lớn", trồng rừng sản xuất, nuôi trồng thủy sản phải đáp ứng các điều kiện: có quyền sử dụng đất, quyền thuê đất trong hợp đồng thuê đất (bao gồm cả đất có mặt nước), quyền sử dụng mặt nước, quyền thuê mặt nước hợp pháp để tham gia "Cánh đồng lớn", trồng rừng sản xuất, nuôi trồng thủy sản; thực tế có nơi cư trú tại địa phương nơi diễn ra hoạt động "Cánh đồng lớn", trồng rừng sản xuất, nuôi trồng thủy sản.

Thứ 2, miễn thuế với thu nhập từ chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải, chuyển nhượng tín chỉ carbon lần đầu sau khi phát hành của cá nhân được cấp chứng chỉ giảm phát thải, tín chỉ carbon; thu nhập từ tiền lãi trái phiếu xanh; thu nhập từ chuyển nhượng trái phiếu xanh lần đầu sau khi phát hành.

Thứ 3, miễn thuế với thu nhập từ tiền lương, tiền công từ thực hiện nhiệm vụ KH-CN và đổi mới sáng tạo theo quy định của pháp luật về KH-CN và đổi mới sáng tạo.

Dự thảo nghị định bổ sung căn cứ như sau, đối với nhiệm vụ KH-CN và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước: tiền lương, tiền công của cá nhân thực hiện nhiệm vụ là khoản tiền thù lao tham gia nhiệm vụ.

Đối với nhiệm vụ KH-CN và đổi mới sáng tạo không sử dụng ngân sách nhà nước: việc xác định tiền lương, tiền công của cá nhân tham gia thực hiện các nhiệm vụ thực hiện theo quy định về khoản chi của doanh nghiệp tài trợ cho chuyên gia, nhà khoa học, cá nhân thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Thứ 4, miễn thuế với thu nhập từ quyền tác giả của nhiệm vụ KH-CN và đổi mới sáng tạo khi kết quả nhiệm vụ được thương mại hóa theo quy định của pháp luật về KH-CN và đổi mới sáng tạo, pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Thứ 5, miễn thuế với thu nhập từ đầu tư vốn của nhà đầu tư cá nhân nhận được từ dự án khởi nghiệp sáng tạo, sáng lập viên doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, nhà đầu tư cá nhân góp vốn vào quỹ đầu tư mạo hiểm; miễn thuế với thu nhập từ tiền lương, tiền công của chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo từ dự án khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Thứ 6, miễn thuế với thu nhập từ tiền lương, tiền công của chuyên gia nước ngoài làm việc tại chương trình, dự án tài trợ bằng nguồn vốn ODA không hoàn lại, chương trình, dự án phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam; cá nhân là người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam; cá nhân tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc.

Thứ 7, miễn thuế với thu nhập của chủ doanh nghiệp tư nhân, cá nhân là chủ công ty TNHH một thành viên nhận được sau khi doanh nghiệp trong nước đã hoàn thành nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Miễn thuế 5 năm với tiền lương của nhân lực công nghiệp công nghệ số

Ngoài ra, Bộ Tài chính còn trình Chính phủ bổ sung quy định miễn thuế thu nhập cá nhân trong thời hạn 5 năm đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân là nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao trong các trường hợp: thu nhập từ dự án hoạt động công nghiệp công nghệ số trong khu công nghệ số tập trung; thu nhập từ dự án nghiên cứu và phát triển, sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm, chip bán dẫn, hệ thống trí tuệ nhân tạo; thu nhập từ các hoạt động đào tạo nhân lực công nghiệp công nghệ số.

Dự kiến, nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7

Cạnh đó, miễn thuế 5 năm đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân là nhân lực công nghệ cao thực hiện hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ cao hoặc công nghệ chiến lược tương ứng thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển hoặc Danh mục công nghệ chiến lược, Danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược.

Bộ Tài chính trình Chính phủ giao Bộ KH-CN ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các tiêu chí, điều kiện để xác định thế nào là nhân lực công nghệ cao.

Bộ Tài chính cũng trình Chính phủ bổ sung quy định miễn thuế với chuyển nhượng chứng chỉ quỹ mở thành lập theo pháp luật chứng khoán được nắm giữ từ 2 năm trở lên kể từ ngày mua.

Đồng thời, bổ sung quy định giảm 50% thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ lợi tức của nhà đầu tư cá nhân được chia từ quỹ đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư bất động sản thành lập theo luật Chứng khoán trong 5 năm kể từ ngày 1.7.2026 đến hết ngày 30.6.2031.