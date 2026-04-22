Khách tăng huyết áp, nhịp tim bất thường nhưng cơ sở spa vẫn can thiệp thẩm mỹ

Ngày 22.4, Công an Hà Nội cho biết, Công an P.Yên Hòa (Hà Nội) đang củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi của những người liên quan trong vụ việc cơ sở Chang'E Beauty & Academy hoạt động thẩm mỹ trái phép.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an P.Yên Hòa phát hiện cơ sở Chang'E Beauty & Academy tại số 18, ngõ 67 Đỗ Quang (P.Yên Hòa) có dấu hiệu hoạt động thẩm mỹ trái quy định.

Vào cuộc xác minh, Công an P.Yên Hòa xác định cơ sở này đăng ký hoạt động chăm sóc da thông thường, tuy nhiên đã tổ chức thực hiện các thủ thuật thẩm mỹ xâm lấn trái phép, bất chấp điều kiện y tế không đảm bảo, tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng cho khách hàng.

Theo Công an Hà Nội, các hoạt động trái phép này được tiến hành ngay tại cơ sở Chang'E Beauty & Academy mà không đảm bảo các điều kiện tối thiểu về phòng mổ, vô khuẩn, trang thiết bị và cấp cứu theo quy định.

Đáng chú ý, trong một trường hợp cụ thể, mặc dù khách hàng có biểu hiện huyết áp cao và nhịp tim bất thường, nhóm này vẫn tiến hành can thiệp thẩm mỹ. Quá trình thực hiện đã xảy ra diễn biến sức khỏe nguy hiểm, buộc phải cấp cứu và chuyển viện.

Ngoài củng cố hồ sơ, xử lý các cá nhân liên quan vụ việc trên theo quy định, Công an P.Yên Hòa cho hay sẽ rà soát các cơ sở có dấu hiệu tương tự trên địa bàn.

Theo Công an Hà Nội, sự việc trên cho thấy tình trạng một số cơ sở làm đẹp vì lợi nhuận đã bất chấp quy định pháp luật, coi nhẹ an toàn của khách hàng, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Công an Hà Nội khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, chỉ sử dụng dịch vụ tại các cơ sở được cấp phép, đủ điều kiện chuyên môn và trang thiết bị theo quy định.