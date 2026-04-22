Thời sự

Khách tăng huyết áp, nhịp tim bất thường nhưng cơ sở spa vẫn can thiệp thẩm mỹ

Trần Cường
22/04/2026 12:04 GMT+7

Dù khách hàng có biểu hiện huyết áp cao và nhịp tim bất thường nhưng nhân viên spa Chang'E Beauty & Academy tại Hà Nội vẫn tiến hành can thiệp thẩm mỹ khiến khách hàng phải đi cấp cứu.

Ngày 22.4, Công an Hà Nội cho biết, Công an P.Yên Hòa (Hà Nội) đang củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi của những người liên quan trong vụ việc cơ sở Chang'E Beauty & Academy hoạt động thẩm mỹ trái phép.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an P.Yên Hòa phát hiện cơ sở Chang'E Beauty & Academy tại số 18, ngõ 67 Đỗ Quang (P.Yên Hòa) có dấu hiệu hoạt động thẩm mỹ trái quy định.

Khách hàng tăng huyết áp, nhịp tim bất thường nhưng nhân viên vẫn can thiệp thẩm mỹ

Công an P.Yên Hòa làm việc với những người liên quan

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Vào cuộc xác minh, Công an P.Yên Hòa xác định cơ sở này đăng ký hoạt động chăm sóc da thông thường, tuy nhiên đã tổ chức thực hiện các thủ thuật thẩm mỹ xâm lấn trái phép, bất chấp điều kiện y tế không đảm bảo, tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng cho khách hàng.

Theo Công an Hà Nội, các hoạt động trái phép này được tiến hành ngay tại cơ sở Chang'E Beauty & Academy mà không đảm bảo các điều kiện tối thiểu về phòng mổ, vô khuẩn, trang thiết bị và cấp cứu theo quy định.

Đáng chú ý, trong một trường hợp cụ thể, mặc dù khách hàng có biểu hiện huyết áp cao và nhịp tim bất thường, nhóm này vẫn tiến hành can thiệp thẩm mỹ. Quá trình thực hiện đã xảy ra diễn biến sức khỏe nguy hiểm, buộc phải cấp cứu và chuyển viện.

Ngoài củng cố hồ sơ, xử lý các cá nhân liên quan vụ việc trên theo quy định, Công an P.Yên Hòa cho hay sẽ rà soát các cơ sở có dấu hiệu tương tự trên địa bàn.

Theo Công an Hà Nội, sự việc trên cho thấy tình trạng một số cơ sở làm đẹp vì lợi nhuận đã bất chấp quy định pháp luật, coi nhẹ an toàn của khách hàng, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Công an Hà Nội khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, chỉ sử dụng dịch vụ tại các cơ sở được cấp phép, đủ điều kiện chuyên môn và trang thiết bị theo quy định.

Bộ Công an thu giữ số tài sản ‘khủng’ của bà chủ Thẩm mỹ viện Mailisa

Quá trình điều tra, cảnh sát đã thu hơn 300 tỉ đồng, 400.000 USD, 300 lượng vàng SJC, hơn 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà chủ Thẩm mỹ viện Mailisa cùng đồng phạm để phục vụ điều tra, xử lý vụ án.

