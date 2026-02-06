Thẩm mỹ 'chui' bủa vây: Xâm phạm trực tiếp sức khỏe người dân

Từ ngày 2 - 5.2, Báo Thanh Niên phản ánh tình trạng thẩm mỹ "chui" bủa vây khách hàng trên địa bàn TP.HCM. Nhiều đối tượng thực hiện các thủ thuật tiêm filler, botox, độn cằm, nâng mũi… tại nhà riêng của khách hoặc các cơ sở không được cấp phép.

Đáng lo ngại hơn là tình trạng đào tạo thẩm mỹ "chui" do những người hoàn toàn không có chuyên môn thực hiện, tạo ra một đội ngũ "bác sĩ (BS) dỏm" đông đảo, hoạt động rầm rộ, thu lợi nhuận khủng và quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội.

Thực trạng này đang trực tiếp đe dọa sức khỏe, tính mạng người dân và thể hiện sự coi thường pháp luật. Sở Y tế TP.HCM khẳng định sẽ phối hợp cùng các cơ quan chức năng, trong đó có công an, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Cả trăm ca tai biến mỗi năm

BS Đinh Phương Đông, Phó trưởng khoa - phụ trách khoa Bỏng - Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Trưng Vương (TP.HCM), cho biết vừa tiếp nhận và xử lý một trường hợp biến chứng đặc biệt nghiêm trọng. Nữ bệnh nhân 42 tuổi nhập viện trong tình trạng lừ đừ, mệt mỏi, gương mặt biểu hiện rõ nhiễm trùng, nhiễm độc, kèm ổ áp xe khổng lồ lan từ lưng xuống đùi sau khi tiêm chất làm đầy (filler).

Theo lời bệnh nhân, năm 2021 bà đã tiêm filler (không rõ loại và liều lượng) vào nhiều vị trí vùng mông tại một cơ sở thẩm mỹ không phép. Người thực hiện là nhân viên không có chứng chỉ hành nghề y. Gần đây, vùng lưng, hông, mông và hai đùi xuất hiện các triệu chứng sưng, nóng, đỏ, đau dữ dội.

Dù tự điều trị tại nhà nhưng tình trạng không cải thiện, buộc bệnh nhân phải nhập viện cấp cứu. Ê kíp BS Khoa Bỏng - Tạo hình thẩm mỹ đã phẫu thuật cấp cứu, bóc tách, lấy bỏ chất làm đầy và cắt lọc triệt để phần hoại tử. Tổng lượng dịch mủ hút ra từ ổ áp xe lên đến gần 3.000 ml.

Bên trong một cơ sở thẩm mỹ “chui” vừa bị Sở Y tế TP.HCM và UBND P.Gò Vấp phát hiện, xử lý ẢNH: THANH NIÊN

Từ tin báo của Thanh Niên, cơ quan chức năng xử lý cơ sở thẩm mỹ “chui” ẢNH: THANH NIÊN

"Trong năm 2025, chúng tôi đã tiếp nhận hơn 100 trường hợp đến khám và điều trị do tai biến, biến chứng sau phẫu thuật thẩm mỹ. Đáng chú ý, phần lớn các ca xuất phát từ cơ sở thẩm mỹ không phép hoặc do người thực hiện không đúng chuyên môn. Nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nhiễm trùng nặng, hoại tử, biến dạng, thậm chí đe dọa tính mạng", BS Đông cho biết.

Theo BS Đông, các cơ sở thẩm mỹ không phép thường không đáp ứng các tiêu chuẩn y tế bắt buộc như điều kiện vô khuẩn phòng mổ, quy trình tiệt khuẩn dụng cụ, hệ thống theo dõi - cấp cứu hồi sức và quy trình xử trí tai biến. Việc thiếu những yếu tố này làm gia tăng nguy cơ nhiễm trùng, nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm trùng và tử vong.

Ngoài ra, một số tai biến còn liên quan đến người thực hiện không đúng chuyên môn, chưa được đào tạo bài bản về phẫu thuật tạo hình - thẩm mỹ hoặc chưa đủ điều kiện hành nghề. Những hạn chế trong đánh giá chỉ định, kỹ thuật và theo dõi sau can thiệp có thể dẫn đến biến dạng vĩnh viễn, mất mô, tổn thương mạch máu - thần kinh, buộc bệnh nhân phải trải qua các ca phẫu thuật tái tạo phức tạp.

Đặc biệt nguy hiểm là các trường hợp do người không phải BS, tự xưng "BS thẩm mỹ", thực hiện các thủ thuật xâm lấn như tiêm filler, botox hoặc silicone lỏng không rõ nguồn gốc, gây biến chứng nặng như tắc mạch, mù mắt, hoại tử da, nhiễm độc toàn thân và tử vong.

Hệ lụy kéo dài, ảnh hưởng BS chân chính

BS Nguyễn Phan Tú Dung, Giám đốc Bệnh viện JW Hàn Quốc (TP.HCM), cho biết nhiều năm qua đã tiếp nhận và xử lý rất nhiều ca biến chứng nặng do thẩm mỹ "chui" và đào tạo thẩm mỹ "chui". Theo ông, đây không phải là vấn đề mới mà đã âm ỉ kéo dài nhiều năm, để lại hệ lụy ngày càng nặng nề, đặc biệt khi người làm lẫn người đào tạo đều thiếu năng lực và đạo đức nghề nghiệp.

"Hệ lụy nghiêm trọng nhất là sức khỏe và tính mạng người bệnh. Đã có quá nhiều ca tai biến nặng, thậm chí tử vong - những cái giá không gì bù đắp được. Đằng sau mỗi con số là một gia đình tan vỡ, là nỗi ám ảnh kéo dài cho người thân và cả những người làm nghề chân chính", BS Tú Dung chia sẻ.

Theo ông, không chỉ người bệnh là nạn nhân mà các BS hành nghề chân chính, bệnh viện và phòng khám hợp pháp cũng đang chịu tổn thương nghiêm trọng. Trong khi các cơ sở hợp pháp phải đầu tư nhiều năm học tập, xây dựng uy tín, tuân thủ quy định, đóng thuế, bảo đảm an toàn…, thì các cơ sở "chui" gần như không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý hay đạo đức nào.

Sở Y tế TP.HCM từng phát hiện, xử lý nhiều cơ sở thẩm mỹ "chui" ẢNH: THANH NIÊN

Đáng lo ngại hơn, tình trạng đào tạo thẩm mỹ "chui" tạo ra một vòng luẩn quẩn nguy hiểm: người được đào tạo nửa vời tiếp tục hành nghề "chui", gây biến chứng rồi lại đào tạo người khác. Sai phạm nối tiếp sai phạm, hậu quả ngày càng chồng chất, làm méo mó ngành thẩm mỹ và ảnh hưởng đến các lĩnh vực y tế khác.

BS Tú Dung cũng cảnh báo về tình trạng thuê, cho thuê cơ sở hợp pháp để người không có chuyên môn hành nghề. Khi tai biến xảy ra, không ai đứng ra chịu trách nhiệm, người bệnh là bên gánh chịu toàn bộ hậu quả. "Đây không chỉ là câu chuyện của ngành thẩm mỹ mà là vấn đề đạo đức nghề y và quyền được bảo vệ tính mạng của người bệnh", ông nhấn mạnh.

Cần quyết liệt xử lý

PGS-TS Nguyễn Thanh Vân, Chủ tịch Hội Phẫu thuật thẩm mỹ TP.HCM, đánh giá loạt bài điều tra của Báo Thanh Niên đã phản ánh đúng vấn đề tồn tại nhiều năm qua: thẩm mỹ "chui" và đào tạo thẩm mỹ "chui" không những không giảm mà còn có xu hướng gia tăng.

Theo ông, hành vi hành nghề "chui" xâm phạm trực tiếp sức khỏe nhân dân, gây hậu quả nghiêm trọng, thậm chí dẫn đến tử vong. Do đó, không thể chỉ xử lý hành chính mà cần xử lý hình sự để đủ sức răn đe, đặc biệt là với hành vi đào tạo "chui".

Với vai trò lãnh đạo hội nghề nghiệp, PGS-TS Nguyễn Thanh Vân cũng khuyến cáo hội viên thực hiện đúng phạm vi chuyên môn, không làm quá chức năng, không quảng cáo sai sự thật. Ở cương vị giảng viên, ông nhấn mạnh việc đặt sức khỏe người dân lên hàng đầu là điều kiện tiên quyết để hành nghề thẩm mỹ bền vững.