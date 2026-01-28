Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM: Nơi cách ly, điều trị người mắc bệnh Nipah

Ngày 28.1, Sở Y tế TP.HCM cho biết các hoạt động giám sát dịch tễ bệnh do vi rút Nipah đã được Việt Nam triển khai liên tục trong nhiều năm qua. Đến nay chưa ghi nhận bệnh Nipah lưu hành trong cộng đồng.

Tuy nhiên, TP.HCM không chủ quan và đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nhưng khuyến cáo người dân không hoang mang.

Nguy cơ bùng phát dịch bệnh Nipah tại TP.HCM hiện không cao

Theo Sở Y tế, các nghiên cứu chuyên sâu do đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford phối hợp với Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM thực hiện trên các bệnh nhân viêm não tại TP.HCM và các tỉnh phía nam đều không phát hiện bệnh Nipah.

Sở Y tế đưa ra nhận định nguy cơ bùng phát dịch bệnh Nipah tại TP.HCM hiện nay là không cao. Tuy nhiên, nguy cơ xâm nhập từ bên ngoài vẫn tồn tại trong bối cảnh giao lưu, đi lại quốc tế ngày càng gia tăng.

Để chủ động ngăn ngừa nguy cơ dịch bệnh xâm nhập và lây lan trong cộng đồng, Sở Y tế triển khai đồng bộ các biện pháp phù hợp với mức nguy cơ hiện nay.

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM là nơi tiếp nhận, cách ly, chẩn đoán và điều trị bệnh nhân nghi ngờ hoặc xác định mắc bệnh Nipah. ẢNH: DUY TÍNH

Theo đó, Sở Y tế chỉ đạo tăng cường giám sát y tế tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, đặc biệt đối với hành khách đến hoặc quá cảnh qua các khu vực có ghi nhận bệnh Nipah. Theo dõi chặt chẽ tình trạng sức khỏe và yếu tố dịch tễ, kịp thời phát hiện các trường hợp có biểu hiện sốt, triệu chứng hô hấp hoặc thần kinh bất thường để chuyển ngay về Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM cách ly, chẩn đoán và điều trị theo quy định.

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM sẵn sàng tiếp nhận, cách ly, chẩn đoán và điều trị bệnh nhân nghi ngờ hoặc xác định mắc bệnh Nipah. Đồng thời tổ chức tập huấn về chẩn đoán, điều trị và kiểm soát nhiễm khuẩn liên quan đến bệnh Nipah cho các cơ sở y tế trên địa bàn.

Sở Y tế cầu tất cả các cơ sở khám chữa bệnh tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng hộ cá nhân cho nhân viên y tế, tăng cường kiểm soát nhiễm khuẩn. Đặc biệt lưu ý các trường hợp viêm não cấp tính chưa rõ nguyên nhân, cần khai thác kỹ yếu tố dịch tễ (đi lại, tiếp xúc, nghề nghiệp, động vật…) và chủ động hội chẩn với Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM, không để bỏ sót ca bệnh.

Đánh giá nguy cơ bùng phát vi rút Nipah tại Việt Nam

Theo dõi sức khỏe khi đi về từ khu vực có dịch bệnh Nipah

Đối với người từ khu vực có dịch bệnh trở về Việt Nam, Sở Y tế đề nghị cần chủ động theo dõi sức khỏe ít nhất 14 ngày sau khi nhập cảnh. Liên hệ ngay cơ sở y tế nếu xuất hiện triệu chứng nghi ngờ, không tự ý điều trị tại nhà. Hợp tác với các hoạt động giám sát y tế tại cửa khẩu và tại cộng đồng khi được yêu cầu.

Giám sát y tế tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất ẢNH: DUY TÍNH

Đối với người đi công tác đến những khu vực có dịch bệnh, tránh tiếp xúc với dơi ăn quả, heo và các động vật có biểu hiện bệnh. Không sử dụng thực phẩm, đồ uống có nguy cơ bị nhiễm chất thải của dơi (như trái cây rụng, nước ép trái cây tươi chưa được che chắn). Thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng.

"Nếu có biểu hiện sốt, đau đầu, ho, khó thở hoặc rối loạn ý thức trong hoặc sau chuyến đi, cần đi khám ngay và thông báo rõ tiền sử đi lại cho cơ sở y tế", Sở Y tế khuyến cáo.