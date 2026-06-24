Nhiều tuyến đường ở TP.HCM xuất hiện mảng sơn phản quang màu xanh: Có tác dụng gì?

Ngày 24.6, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, nhiều điểm dừng xe buýt trên các tuyến đường trung tâm TP.HCM xuất hiện những mảng sơn phản quang màu xanh kéo dài sát lề đường. Trên đường Nguyễn Đình Chiểu, dải sơn nổi bật trên nền mặt đường xám, tạo thành khu vực riêng dành cho xe buýt dừng đón, trả khách và dễ dàng thu hút sự chú ý của người đi đường.

Khác với những điểm dừng chỉ được nhận diện bằng biển báo hoặc vạch sơn thông thường, mảng sơn phản quang màu xanh giúp hành khách dễ quan sát từ xa, đồng thời tạo tín hiệu trực quan để các phương tiện khác không dừng, đỗ lấn chiếm khu vực xe buýt.

Điểm dừng xe buýt được sơn màu xanh trên đường Nguyễn Đình Chiểu ẢNH: CAO AN BIÊN

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM cho biết việc sử dụng màu sắc tại điểm dừng xe buýt nhằm tăng khả năng nhận diện tại các khu vực có lưu lượng giao thông lớn, nơi tập trung đông hành khách như khu vực kết nối metro, trung tâm thương mại hoặc các tuyến phố trung tâm.

Trong các phương án thí điểm, màu xanh được đánh giá tạo cảm giác dịu mắt, thân thiện với không gian đô thị và phù hợp với màu nhận diện của hệ thống xe buýt TP.HCM.

Khi hoàn thiện, ở trên lớp sơn phản quang màu xanh sẽ có vạch kẻ màu vàng ẢNH: T.T

Trước đó, đơn vị này đã đề xuất Sở Xây dựng TP.HCM cho phép triển khai sơn phản quang màu xanh tại các điểm dừng xe buýt sau quá trình thí điểm các màu xanh, đỏ và cam tại một số nhà chờ trên các tuyến Lê Thánh Tôn, Nguyễn Thái Học và Lê Quý Đôn.

Khu vực sơn phản quang có chiều dài khoảng 12,6 m và rộng 2,4 m, tương ứng với phạm vi xe buýt dừng đón trả khách.

Theo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng, những vị trí ưu tiên triển khai trong thời gian tới là khu vực trường học, bệnh viện, nơi đông dân cư và các điểm có nhu cầu đi lại lớn. Các vị trí cụ thể sẽ tiếp tục được khảo sát, thống nhất trước khi thực hiện. Một ưu điểm của giải pháp này là thi công đơn giản, không ảnh hưởng kết cấu mặt đường và có thể triển khai trong thời gian ngắn.



Trong lớp sơn màu xanh đã được xử lý nhám để hạn chế trơn trượt ẢNH: T.T

Trước đó, TP.HCM cũng đã áp dụng sơn phản quang màu đỏ tại nhiều vị trí qua đường trước trường học, kết hợp với biển báo và đèn cảnh báo nhằm tăng khả năng nhận diện, giúp người điều khiển phương tiện chủ động giảm tốc độ và chú ý quan sát.



Khi được triển khai rộng rãi trên địa bàn, những mảng sơn màu xanh trên đường phố được kỳ vọng giúp hành khách dễ nhận biết điểm dừng xe buýt, góp phần xây dựng hình ảnh giao thông công cộng trực quan, thân thiện và an toàn hơn tại TP.HCM.