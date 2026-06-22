TP.HCM miễn phí xe buýt từ 1.7: Ưu điểm và cách dùng ứng dụng MultiGo

TP.HCM miễn phí xe buýt từ 1.7, Sở Xây dựng khuyến khích người dân tải và sử dụng ứng dụng MultiGo để việc tham gia phương tiện công cộng thuận tiện và nhận thêm nhiều ưu đãi.
Ứng dụng Multigo là ứng dụng giao thông công cộng chính thức của TP.HCM. Theo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng, ứng dụng được đưa vào sử dụng từ tháng 4.2025, hiện đạt trên 200.000 lượt cài đặt và hơn 100.000 lượt tra cứu mỗi ngày. Ứng dụng được đăng tải trên kho ứng dụng App Store dành cho hệ điều hành iOS và Google Play dành cho hệ điều hành Android.
Ứng dụng MultiGo có những ưu điểm sau:
- Cho phép hành khách tra cứu các tuyến xe buýt, tìm đường, theo dõi giờ xe đến trạm, biển số xe buýt sắp đến. Ứng dụng có tính năng tìm đường thông minh, người dùng nhập điểm đi và điểm đến sẽ được đề xuất lộ trình tối ưu, điểm lên xuống phù hợp.
- Ứng dụng tích hợp liên thông nhiều phương tiện công cộng khác như: xe buýt, metro (Metro HURC), buýt sông, xe đạp công cộng (TNgo) và thanh toán không tiền mặt.
- Phát hành thẻ MultiPass ngay trên điện thoại di động để thanh toán không tiền mặt mà không cần làm thẻ vật lý.
- Hành khách có thể sử dụng các loại thẻ EMV (Mastercard, Visa, NAPAS và sắp tới là JCB, AMEX), các ví điện tử (MoMo, ShopeePay, Viettel Money, ZaloPay, VNPT Money, GooPay), căn cước công dân, App VNeID, mã QR các loại... để thanh toán liên thông, xác thực trong giao thông công cộng.
- Hành khách có thể tham gia đóng góp ý kiến cải thiện chất lượng dịch vụ, định danh sinh viên để hưởng các chính sách ưu đãi và nhiều tiện ích khác khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng.
Theo thông tin từ Sở Xây dựng, hệ thống giao thông công cộng tại TP.HCM sau sáp nhập địa giới hành chính, bao gồm tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và 180 tuyến xe buýt với số lượng là 1.649/2.432 xe buýt sử dụng điện, xe thân thiện môi trường với chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng cao, hiện đại.
Đã hoàn thành đưa vào hoạt động hệ thống vé điện tử trên các tuyến buýt nội tỉnh kết nối với hệ thống metro dựa trên giải pháp thanh toán không tiền mặt. Cụ thể, hoàn thành lắp đặt các thiết bị đọc thẻ trên 135 tuyến xe buýt nội tỉnh với hơn 1.982/2.432 phương tiện và tại các cổng của 14 ga tuyến metro số 1.
Chính sách miễn phí xe buýt ở TP.HCM được triển khai 2 giai đoạn. Từ tháng 7 đến hết tháng 9, hành khách đi 134 tuyến buýt được miễn phí không cần quét thẻ hoặc định danh.
Từ tháng 10 đến hết năm 2026, khách được miễn vé nhưng phải xác thực qua thẻ ngân hàng, ví điện tử, tài khoản VNeID, ứng dụng MultiGo...
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