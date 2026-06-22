Để người dân chọn xe buýt

Đây là một trong những quyết sách quan trọng để người dân có thể tiếp cận với phương tiện giao thông công cộng. Tuy nhiên, song hành chính sách miễn phí thì việc vận hành cần đáp ứng hiệu quả nhu cầu của người dân.

Liên quan vấn đề này, Trung tâm quản lý giao thông công cộng thuộc Sở Xây dựng TP.HCM cũng đã triển khai MultiGo là ứng dụng giao thông công cộng chính thức của TP.HCM, đến nay đã đạt hơn 250.000 lượt tải về. MultiGo tích hợp dữ liệu của toàn bộ hệ thống giao thông công cộng trên địa bàn TP để giúp người dân tra cứu thông tin lộ trình, thời gian hoạt động, vị trí trạm dừng, giá vé và lựa chọn phương án di chuyển phù hợp. MultiGo còn cập nhật thời gian thực của từng tuyến xe buýt, metro cho phép lựa chọn phù hợp, đồng thời tích hợp thẻ MultiPass phi vật lý ngay trên điện thoại di động, hỗ trợ thanh toán bằng cách kết nối với hầu hết các ứng dụng ví điện tử phổ biến.

Đây có thể xem là điểm cộng lớn cho quá trình chuyển đổi số để hỗ trợ người dân. Nhưng cũng có một thực tế là nhiều người dân chưa chọn giao thông công cộng vì nhiều nguyên nhân, mà yếu tố lớn nhất vẫn là tính tiện ích về đi lại.

Trước hết là mật độ kết nối và thời gian di chuyển. Nếu như metro cần có thời gian hoàn thiện hệ thống, thì việc tăng mật độ kết nối của xe buýt dễ dàng hơn. Về vấn đề này, nhiều năm qua, do đô thị đông đúc, nhiều tuyến đường chưa rộng rãi nên không phù hợp để xe buýt hoạt động. Tuy nhiên, hiện nay TP.HCM cùng với cả nước đang trong quá trình chuyển đổi toàn bộ xe buýt sang xe xanh, nên đây là cơ hội để đa dạng hóa chủng loại xe buýt với các kích thước phù hợp cho nhiều tuyến đường khác nhau. Hiện nay, ô tô điện có rất nhiều chủng loại với đủ mọi kích thước để giải quyết vấn đề này.

Một vấn đề khác là việc người dân tiếp cận với các trạm dừng xe buýt. Quả thực, với thời tiết có nhiều tháng nóng bức trong năm như TP.HCM cùng tình trạng lấn chiếm vỉa hè, thì việc đi bộ vào ban ngày để đến các trạm xe buýt cũng gây không ít khó chịu.

Bên cạnh đó, tốc độ di chuyển của xe buýt cũng là điều hành khách quan tâm. Nhưng vấn đề này rơi vào câu chuyện "con gà và quả trứng": nếu phương tiện giao thông công cộng chưa được nhiều người lựa chọn thì xe cá nhân còn nhiều nên xe buýt khó đi nhanh, ngược lại xe buýt muốn đi nhanh hơn thì người dân phải hạn chế sử dụng xe cá nhân.

Tổng hợp các yếu tố trên có thể thấy dù ngành giao thông đóng vai trò trọng yếu, nhưng chỉ riêng ngành này thì rõ ràng không đủ sức tạo ra sự đột phá cho xe buýt nói riêng, phương tiện giao thông công cộng nói chung. Đó còn là câu chuyện của các vỉa hè thông thoáng, về độ phủ của cây xanh… Thực tế ở các quốc gia phát triển, giao thông công cộng phổ biến là từ tổng thể nhiều yếu tố như vừa nêu.

Rào cản, bài học lẫn kinh nghiệm đều đã có, thành hay bại là ở thực thi để những khoản ngân sách trợ giá, miễn phí cho người dân đi xe buýt và metro, hay những ứng dụng chuyển đổi số phát huy hiệu quả.