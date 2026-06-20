Để nông sản Việt 'Go Global'

Đây không phải là thành công của riêng doanh nghiệp này mà còn là dấu ấn của ngành trứng gia cầm nói riêng, nông sản nói chung tại VN. Đó là vì những nguyên nhân sau.

Thứ nhất, Nhật Bản là thị trường có các yêu cầu tiêu chuẩn sản phẩm gắt gao nhất thế giới. Để đạt dấu mốc trên, doanh nghiệp phải trải qua gần 2 năm chuẩn bị, nghiên cứu về quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng và tiêu chuẩn sản phẩm… với sự hỗ trợ của các chuyên gia đến từ Nhật Bản. Điều này cho thấy, nếu đầu tư, làm việc bài bản thì doanh nghiệp VN hoàn toàn có thể đưa sản phẩm vào những thị trường hàng đầu thế giới. Không những vậy, việc xuất khẩu sản phẩm qua chế biến đem lại nhiều giá trị gia tăng hơn so với xuất khẩu sản phẩm thô.

Thứ hai, thị trường trứng gia cầm VN đang trong tình trạng cung vượt cầu. Nguyên nhân là vì thời gian trước, giá trứng tăng cao nên nhiều cơ sở chăn nuôi mở rộng quy mô. Khi quy mô tăng lên, cung vượt cầu thì giá trứng rơi vào cảnh "được mùa mất giá" nên giá cả sụt giảm đáng kể thời gian qua, khiến người chăn nuôi bị lỗ. Trong khi đó, theo tờ The Japan Times đưa tin vào ngày 17.6 vừa qua, giá trứng gà ở Nhật Bản đang tăng cao nhất kể từ tháng 8.2003 do dịch cúm gia cầm bùng phát. Không chỉ có hơn 100 triệu dân, Nhật Bản là quốc gia có số lượng tiêu thụ trứng gà trên đầu người cao thứ 2 trên thế giới, nên đây là một thị trường rất lớn. Vì thế, trong giai đoạn hiện nay, nếu tăng cường xuất khẩu trứng thành công sang Nhật Bản thì mở ra nhiều cơ hội giải quyết tình trạng "được mùa mất giá" của ngành trứng ở VN. Rõ ràng, việc có thêm thị trường sẽ giúp cho các cơ sở chăn nuôi có thể phát triển bền vững khi mở rộng quy mô.

Thực tế những năm qua, ngay cả khi bùng nổ nhiều xu hướng kinh tế mới, nông nghiệp vẫn đóng vai trò quan trọng. Tại VN, năm 2025, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của VN vẫn đạt hơn 70 tỉ USD, tăng khoảng 12% so với năm 2024 và vượt xa mục tiêu Chính phủ giao là 65 tỉ USD. Trong đó, xuất khẩu các mặt hàng nông sản chiếm hơn 50% với kim ngạch 37,25 tỉ USD - tăng khoảng 14% so với năm 2024. Nhiều loại rau quả cũng ngày càng mở rộng sang các thị trường có tiêu chuẩn cao như: Mỹ, châu Âu, Úc…

Nếu nông sản Việt ngày càng tiếp cận được nhiều thị trường quốc tế hơn, với những sản phẩm được chế biến để tạo giá trị cao, thì trụ cột nông nghiệp sẽ thúc đẩy nền kinh tế nước nhà phát triển hơn nữa. Bộ Công thương cũng đã phát động chương trình "Go Global - Vươn ra thị trường quốc tế" để doanh nghiệp Việt tự tin bước ra chuỗi giá trị toàn cầu. Vì thế, đây cũng là lúc cần đẩy nhanh việc đưa nông sản Việt "Go Global".

Muốn thế, các bộ ngành nên đóng vai trò thúc đẩy bằng cách hỗ trợ, chuẩn hóa và kiểm soát quy trình nuôi trồng đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời phát triển chuỗi liên kết giá trị nông sản. Đây là điều mà các doanh nghiệp và người nông dân rất cần. Khi có chiến lược và hành động hiệu quả thì nông sản Việt chắc chắn "Go Global" thành công.