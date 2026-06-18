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Thế giới

Trứng gia cầm Việt Nam tiến vào thị trường Nhật Bản

Phát Tiến
Phát Tiến
Giữa bối cảnh thị trường trứng gia cầm tại VN đang trải qua tình trạng cung vượt cầu từ chu kỳ "được mùa mất giá", việc xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản giúp mở ra nhiều triển vọng.

Hôm nay (18.6), Công ty Cổ phần Thực phẩm Vĩnh Thành Đạt (thương hiệu VFood) chính thức xuất khẩu container hàng đầu tiên đối với sản phẩm trứng ăn liền sang thị trường Nhật Bản.

Đây cũng là kết quả của quá trình hợp tác giữa Vĩnh Thành Đạt và đối tác Nhật Bản. Trước đó, hai bên trải qua gần 2 năm chuẩn bị, nghiên cứu và hoàn thiện, sản phẩm đã được phát triển với sự hỗ trợ của các chuyên gia đến từ Nhật Bản, nhằm đáp ứng khẩu vị của người tiêu dùng Nhật cũng như các yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm của thị trường này.

Trứng gia cầm VN tiến vào thị trường Nhật Bản - Ảnh 1.

Container trứng ăn liền do Vĩnh Thành Đạt xuất khẩu sang Nhật Bản

ẢNH: CTV

Việc xuất khẩu container đầu tiên sang Nhật Bản không chỉ ghi nhận nỗ lực của Vĩnh Thành Đạt trong việc nâng cao giá trị sản phẩm trứng Việt Nam, mà còn mở ra cơ hội mới cho các sản phẩm chế biến từ trứng tiếp cận những thị trường có yêu cầu khắt khe trên thế giới.

Bên cạnh đó, thị trường trứng gia cầm tại Việt Nam đang trả qua tình trạng cung vượt cầu mà nguyên nhân là nhiều cơ sở chăn nuôi mở rộng đàn gia cầm sau thời gian giá trứng tăng cao. Mở rộng quy mô đã khiến cho cung vượt cầu, giá trứng sụt giảm.

Trứng gia cầm VN tiến vào thị trường Nhật Bản - Ảnh 2.

Sản phẩm trứng ăn liền của Vĩnh Thành Đạt xuất khẩu sang Nhật Bản

ẢNH: CTV

Giữa bối cảnh như vậy, việc mở ra thị trường xuất khẩu giúp giải quyết sản lượng đầu ra để người chăn nuôi trứng gia cầm cải thiện sinh kế, an tâm chăn nuôi. Về lâu dài, hướng đi này giải quyết tình trạng "được mùa mất giá" của ngành trứng. 

Đây cũng là cơ hội để người chăn nuôi từng bước chuẩn hóa và nâng cấp quy trình chăn nuôi, đồng thời ngành trứng gia cầm Việt Nam hoàn thiện chuỗi liên kết giá trị.


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