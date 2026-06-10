Giá trứng xuống đáy, người chăn nuôi điêu đứng

Người chăn nuôi gồng mình gánh lỗ

Từ nhiều tháng qua, hàng loạt công ty, trang trại chăn nuôi gà đẻ đứng ngồi không yên vì giá trứng liên tục rớt mạnh. Ông Lê Văn Hòa, Giám đốc Công ty Chăn nuôi gia cầm Năm Hưởng tại tỉnh Đồng Tháp, cho biết giá trứng bán tại trại hiện chỉ dao động từ 1.100 - 1.500 đồng/quả, trong khi chi phí để tạo ra một quả trứng hiện vào khoảng 1.600 - 1.800 đồng, tùy quy mô và điều kiện chăn nuôi. Công ty của ông có quy mô 1 triệu con, với giá bán hiện tại, ông thua lỗ mỗi ngày 600 triệu đồng và đang trong tình thế rất khó khăn, khó có thể gồng lỗ thêm nữa.

Nhiều trang trại, doanh nghiệp thua lỗ do giá trứng xuống dưới giá thành sản xuất Ảnh: Đinh Đang

Khảo sát tại nhiều khu vực có ngành chăn nuôi gia cầm phát triển như Đồng Nai, Bình Dương (nay là TP.HCM), Long An (nay là Tây Ninh), hay Đồng Tháp, giá trứng gà công nghiệp trong những tháng gần đây liên tục giảm và duy trì ở mức thấp. Điều này đồng nghĩa với mỗi quả trứng bán ra, người chăn nuôi phải chấp nhận lỗ từ vài trăm đồng. Với những trang trại quy mô lớn, khoản lỗ có thể lên đến hàng chục hoặc thậm chí hàng trăm triệu đồng mỗi tháng.

"Giá càng xuống thấp càng khó dừng sản xuất vì gà vẫn phải nuôi, vẫn phải ăn. Bán thì lỗ nhưng giữ lại cũng không có cách nào tiêu thụ", một chủ trại gà tại Đồng Nai chia sẻ.

Trả lời PV Thanh Niên, ông Lê Xuân Huy, Phó tổng giám đốc cấp cao Công ty Chăn nuôi C.P. VN, thừa nhận giá trứng xuống quá thấp khiến ai cũng thua lỗ. Trước đó, đỉnh giá của chu kỳ 1 năm qua xuất hiện vào giai đoạn tháng 8 - 10.2025, với giá trứng tại trại đạt khoảng 2.800 - 3.000 đồng/quả. Tuy nhiên, ngay sau đó, giá trứng liên tục trượt dốc, đến tháng 6.2026 thì chỉ còn khoảng 1.100 đồng/quả, thấp hơn khoảng 60% so với mức đỉnh. Mức giá này còn thấp hơn cả giá đáy giữa năm 2025 là 1.300 - 1.400 đồng/quả. Trong khi đó, giá thành sản xuất của nhiều trang trại ở mức trên 1.700 - 2.000 đồng/quả nên giá bán hiện tại khiến người nuôi lỗ khoảng 500 - 900 đồng mỗi quả.

Trứng gà giá rẻ tràn ra đường Ảnh: NVCC

Theo Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, nếu lấy mốc đỉnh khoảng 2.850 đồng/quả vào tháng 8.2025, so với hiện tại thì giá trứng đã mất gần 1.750 đồng/quả chỉ trong chưa đầy một năm. Đây là một trong những đợt suy giảm mạnh nhất của ngành trứng gia cầm kể từ sau giai đoạn khủng hoảng giá năm 2021 - 2022 khi xảy ra dịch Covid-19.

Điều đáng nói là trong khi giá trứng tại trang trại giảm sâu, người tiêu dùng tại các chợ truyền thống và hệ thống bán lẻ vẫn đang phải mua với giá cao hơn khá nhiều so với giá xuất chuồng. Nghịch lý này cho thấy người chăn nuôi chịu áp lực lớn nhất trong chuỗi cung ứng. Theo khảo sát của PV Thanh Niên tại các hệ thống bán lẻ như Bách Hóa Xanh, Co.opmart, Kingfoodmart ngày 9.6, giá trứng gà phổ biến khoảng 24.000 - 30.000 đồng/chục, tương đương 2.400 - 3.000 đồng/quả. Các dòng trứng dinh dưỡng hoặc cao cấp có giá từ 35.000 - 45.000 đồng/hộp 10 quả. Trong khi đó, giá thu mua tại trang trại bình quân 1.500 đồng/quả, cho thấy khoảng cách đáng kể giữa giá sản xuất và giá bán lẻ trên thị trường.

Giá rớt theo chu kỳ

Các chuyên gia và hiệp hội ngành hàng nhận định nguyên nhân lớn nhất dẫn đến đợt giảm giá hiện nay là tình trạng cung vượt cầu. Năm 2025, giá trứng và giá gà đẻ duy trì ở mức khá tốt, mang lại lợi nhuận cho người chăn nuôi. Trước triển vọng tích cực, nhiều hộ dân và doanh nghiệp đồng loạt mở rộng quy mô đàn gà. Tuy nhiên, chu kỳ sản xuất của ngành chăn nuôi khiến lượng gà tăng đàn trong năm trước bắt đầu bước vào giai đoạn khai thác đồng loạt trong năm 2026. Sản lượng trứng vì thế tăng mạnh, vượt xa tốc độ tăng trưởng của nhu cầu tiêu thụ.

Giá trứng gà đang xuống đáy Ảnh: Đinh Đang

"Chu kỳ đẻ trứng của một lứa gia cầm là khoảng 1 năm tính từ ngày cho trứng. Đồng nghĩa sản lượng trứng đưa ra thị trường khó có thể giảm ngay được mà phải đợi hết chu kỳ mới có thể giảm đàn. Tuy nhiên, hiện nay với diễn biến giá trứng quá thấp, nhiều trang trại nhỏ không còn gồng nổi thua lỗ phải chủ động cắt lỗ, thanh lý đàn gà đẻ trước hạn. Đây là cuộc khủng hoảng thừa mang tính chu kỳ. Khi giá tăng, người dân ồ ạt tăng đàn, đến lúc nguồn cung bùng nổ, thị trường lại rơi vào giai đoạn dư thừa và giá lao dốc. Đến khi giảm đàn quá nhiều thì giá trứng có thể lại phục hồi", ông Lê Xuân Huy nhận định.

Đại diện Công ty thực phẩm Vĩnh Thành Đạt cũng đồng tình nguyên nhân dư thừa nguồn cung trứng gia cầm là do nhiều trang trại đầu tư vào gà đẻ quá nhiều. Đặc biệt ở khu vực tỉnh Đồng Nai, nhiều trang trại chăn nuôi heo bị giải tỏa đã chuyển sang nuôi gà đẻ, khiến nguồn cung tăng lên đột biến. "Vào năm trước, thị trường Campuchia mua trứng của VN giúp thị trường bớt căng thẳng vì có thêm nơi tiêu thụ. Tuy nhiên hiện nay thị trường này đã có thể tự nuôi và tự cung ứng nên trứng của VN không còn bán qua Campuchia được nữa", đại diện Vĩnh Thành Đạt cho biết.

Bên cạnh đó, sức mua trên thị trường nội địa chưa phục hồi như kỳ vọng. Sau cao điểm tiêu dùng dịp tết, nhu cầu từ bếp ăn tập thể, trường học, nhà hàng và các cơ sở chế biến thực phẩm đều tăng chậm, khiến lượng hàng tồn trên thị trường ngày càng lớn. Dù vậy, nhiều ý kiến nhận định mặt bằng giá hiện nay khó duy trì trong thời gian dài. Nếu tình trạng thua lỗ tiếp tục kéo dài, một bộ phận người nuôi sẽ chủ động giảm đàn hoặc ngừng tái đàn, kéo theo sản lượng giảm trong những tháng tới.

Một tín hiệu lạc quan là nhu cầu tiêu dùng thường tăng trở lại từ quý 3 và bước vào cao điểm dịp Trung thu, cuối năm và Tết Nguyên đán. Đây được xem là những yếu tố có thể giúp thị trường dần cân bằng trở lại từ tháng 9. Theo kịch bản được nhiều chuyên gia đánh giá có khả năng xảy ra nhất, giá trứng sẽ phục hồi từng bước trong nửa cuối năm 2026, nhưng khó quay trở lại mức cao như giai đoạn trước. Trong ngắn hạn, người chăn nuôi vẫn phải đối mặt với nhiều áp lực khi thị trường chưa tìm được điểm cân bằng mới giữa cung và cầu.