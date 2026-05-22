Trứng hết đát giá rẻ tràn lan trên thị trường

Bà Thúy Ái chia sẻ, để cho ra đời một quả trứng gà đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm trong bối cảnh hiện nay, doanh nghiệp phải gánh chịu áp lực chi phí đè nặng từ mọi phía. Chi phí thức ăn chăn nuôi, logistics, vắc-xin, thuốc thú y, cùng các chính sách thuế, phí và bảo hiểm cho người lao động liên tục tăng cao, đẩy giá thành sản xuất chung tăng khoảng 35% so với trước đó.

Bà Lâm Thúy Ái - Tổng giám đốc Công ty CP Mebi Farm ẢNH: ĐỘC LẬP

Tính toán thực tế tại chuồng, một con gà đẻ trứng tiêu thụ trung bình từ 110 - 115g cám mỗi ngày. Với giá thức ăn chăn nuôi dao động khoảng 11.000 đồng/kg, cộng với tỷ lệ đẻ trứng bình quân trong vòng đời của đàn gà chỉ đạt khoảng 80%, giá thành của một quả trứng ngay tại đầu chuồng (chưa qua sơ chế) đã chạm mức 1.700 - 1.800 đồng.

Khi vận chuyển về nhà máy để thực hiện các quy trình sơ chế, kiểm nghiệm và đóng gói một cách tiết kiệm nhất, chi phí sẽ đội thêm từ 500 - 600 đồng/quả. Như vậy, giá thành thực tế của một quả trứng gà sạch rơi vào khoảng 2.200 - 2.400 đồng.

Với mức chênh lệch tăng chi phí như hiện nay, một trang trại quy mô 1 triệu con gà (cho ra khoảng 1 triệu quả trứng/ngày) đang phải chịu mức lỗ khổng lồ từ 800 triệu đến 1 tỉ đồng mỗi ngày.

Thế nhưng, trong khi các doanh nghiệp đang lỗ ròng trên từng quả trứng, thì tại cổng các khu công nghiệp, các chợ đầu mối hay vỉa hè, trứng gà trôi nổi lại được bày bán tràn lan với mức giá siêu rẻ: 1.000 đồng/quả hoặc 10.000 đồng/chục.

"Vậy trên thị trường đang bán tràn lan trứng 1.000 đồng/quả ở đâu ra? Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, đây thực chất là các loại "trứng gà dạt" từ các trang trại lớn không kịp tiêu thụ, hoặc hàng đã cận hạn/quá hạn sử dụng. Thông thường, trứng gà an toàn chỉ có chất lượng sử dụng tốt nhất trong vòng 30 ngày kể từ khi gà đẻ. Khi bước sang ngày thứ 31 trở đi, do không thể đưa vào các kênh phân phối chính thống như siêu thị, các loại trứng cận date hoặc hết date này bị tuồn ra ngoài đường, bán đổ bán tháo" - bà Thúy Ái chỉ rõ.

Toàn cảnh Hội thảo 'Khơi thông sức mua, kích cầu tiêu dùng' do Báo Thanh Niên tổ chức sáng nay (22.5) ẢNH: ĐỘC LẬP

Doanh nghiệp "sạch" bị bóp nghẹt

Cũng theo bà Ái, giữa thời điểm kinh tế khó khăn, người tiêu dùng - đặc biệt là công nhân và những người có thu nhập thấp - dễ dàng bị thu hút bởi mức chênh lệch giá cả. Họ thấy một hộp trứng ngoài đường rẻ hơn trong siêu thị tới 18.000 đồng nên sẵn sàng lựa chọn mà không hề hay biết về những nguy cơ mất an toàn thực phẩm tiềm ẩn. Điều này vô tình bóp nghẹt các sản phẩm sạch, khiến hệ thống siêu thị cũng gặp khó khăn khi phải tiêu hủy hàng cận date chứ không thể đưa ra vỉa hè bán giảm giá.

Không chỉ chịu áp lực về tài chính, các nhà sản xuất thực phẩm sạch còn phải đối mặt với rủi ro pháp lý và áp lực truyền thông cực kỳ khắt khe. Doanh nghiệp đã đổ hàng trăm, hàng ngàn tỉ đồng để xây dựng trang trại đạt chuẩn ESG, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về môi trường và chất lượng. Họ không bao giờ dám cắt giảm hàm lượng chất lượng xuống dưới 70% để giảm chi phí, bởi chỉ cần một sơ suất nhỏ bị cơ quan chức năng kiểm tra, làn sóng khủng hoảng sẽ ập đến.

"Hệ quả tất yếu của làn sóng thua lỗ kéo dài là nhiều chủ trang trại lâm vào khủng hoảng tinh thần nghiêm trọng, không còn tâm trí để họp hành hay bàn tính chuyện tương lai. Nhiều nơi đã chọn giải pháp tiêu hủy, xả bán tháo luôn cả đàn gà đẻ chưa hết chu kỳ để cắt lỗ, chấp nhận bán nhà, bán đất, bán xác nhà xưởng phế liệu để trả nợ ngân hàng và giải nghệ" - bà Thúy Ái xót xa chia sẻ.

Trước nỗi khổ của những người sản xuất thực phẩm sạch trên thị trường, Tổng giám đốc Công ty CP Mebi Farm đề xuất các cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt hơn để thiết lập lại trật tự thị trường. Cần có biện pháp kiểm soát, truy xuất nguồn gốc rõ ràng đối với các mặt hàng thực phẩm, trứng gà đang được bán tràn lan không ai quản lý tại các khu chợ tự phát và vỉa hè.

Đồng thời, doanh nghiệp mong muốn Chính phủ có các chính sách hỗ trợ trực tiếp, giảm bớt gánh nặng cho nhà sản xuất thông qua việc miễn giảm thuế, phí và đặc biệt là chi phí kiểm nghiệm sản phẩm. Hiện nay, mỗi lô hàng xuất xưởng đều phải cõng thêm chi phí kiểm nghiệm để đủ điều kiện đưa vào các kênh bán lẻ, và khoản chi phí này đang đè nặng lên vai doanh nghiệp mà không có sự trợ lực nào.

"Nếu không có những giải pháp căn cơ và sự bảo vệ kịp thời từ phía nhà nước, thị trường thực phẩm sạch Việt Nam nguy cơ sẽ mất đi những nhà sản xuất chân chính, đẩy người tiêu dùng vào một ma trận thực phẩm trôi nổi, kém chất lượng" - bà Lâm Thúy Ái lo ngại.