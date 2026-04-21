Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Lòng đỏ trứng và phát hiện mới bất ngờ trong hỗ trợ điều trị ung thư

Thiên Lan
21/04/2026 01:32 GMT+7

Tìm kiếm các phương pháp bổ trợ để tối ưu hóa liệu pháp miễn dịch trong điều trị ung thư đang là ưu tiên hàng đầu.

Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí y khoa Cell Reports Medicine đã phát hiện sức mạnh kỳ diệu của một hoạt chất vốn có nhiều trong lòng đỏ trứng.

Mở ra hướng mới hỗ trợ điều trị ung thư

Nghiên cứu do các nhà khoa học tại Đại học Chicago (Mỹ) thực hiện trên mô hình chuột và tế bào T của người. Nhóm nghiên cứu đã phân tích một thư viện lớn các chất dinh dưỡng.

Kết quả đã phát hiện zeaxanthin có thể tăng cường khả năng tấn công ung thư của các tế bào miễn dịch. Nó cũng có thể làm cho các phương pháp điều trị miễn dịch hiện đại hiệu quả hơn, theo trang tin khoa học Science Daily.

Lòng đỏ trứng: Phát hiện điều kỳ diệu trong điều trị ung thư - Ảnh 1.

Nghiên cứu mới đã phát hiện sức mạnh kỳ diệu của một hoạt chất vốn có nhiều trong lòng đỏ trứng

Ảnh: P.H tạo từ Gemini

Cụ thể, chất này trực tiếp tăng cường hiệu quả của các tế bào T CD8+, những tế bào đóng vai trò nhận diện và tiêu diệt tế bào ung thư.

Bằng chứng cho thấy bổ sung zeaxanthin vào chế độ ăn đã làm chậm sự phát triển của khối u. Và hiệu quả càng cao khi kết hợp với các liệu pháp miễn dịch.

Zeaxanthin giúp tăng khả năng “nhận diện và tiêu diệt” tế bào ung thư

Các nhà nghiên cứu cho biết, tế bào T CD8+ phát hiện tế bào bất thường thông qua thụ thể tế bào T. Zeaxanthin có khả năng ổn định quá trình hình thành phức hợp thụ thể này khi tế bào T tiếp xúc với tế bào ung thư, từ đó giúp tăng cường mức độ kích hoạt tế bào T và nâng cao hiệu quả tiêu diệt khối u, theo Science Daily.

Nhóm nghiên cứu cũng kết luận rằng zeaxanthin - hoạt chất có nhiều trong lòng đỏ trứng - đóng vai trò như một chất bổ trợ, giúp hệ miễn dịch “khóa mục tiêu” và tấn công tế bào ung thư hiệu quả hơn. Khi kết hợp với các liệu pháp điều trị hiện đại, hoạt chất này còn góp phần tăng cường hoạt hóa miễn dịch, hỗ trợ cơ thể chống lại ung thư mạnh mẽ hơn.

Các nguồn thực phẩm giàu zeaxanthin

Ngoài lòng đỏ trứng, zeaxanthin còn có nhiều trong nhiều loại trái cây và rau củ nhiều màu sắc, như ớt chuông cam, quả hồng, quýt, bắp đỏ. Đặc biệt, các loại rau lá xanh đậm như rau bó xôi, rất giàu zeaxanthin.

Ăn trứng: Rốt cuộc nên ăn hay bỏ lòng đỏ mới tốt?

lòng đỏ trứng ung thư Khối u tế bào T Liệu pháp miễn dịch
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận