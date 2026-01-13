Nghiên cứu: Thuốc nhỏ mũi mới tiêu diệt hoàn toàn khối u chỉ sau 2 liều

Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ (PNAS), đã mở ra hy vọng mới khi phát hiện ra một phương pháp không xâm lấn, sử dụng thuốc nhỏ mũi để kích hoạt hệ miễn dịch tiêu diệt các khối u não hung hãn và tạo ra sự bảo vệ lâu dài.

Theo đó, thay vì phải phẫu thuật xâm lấn để đưa thuốc trực tiếp vào não nhiều lần, các nhà khoa học đã tạo ra một loại hạt nano đặc biệt có thể "đi nhờ" đường dây thần kinh từ mũi vào thẳng khối u. Loại thuốc này giúp đánh thức hệ miễn dịch đang "ngủ quên", biến khối u từ trạng thái ẩn nấp thành mục tiêu bị tấn công và tiêu diệt một cách hiệu quả và an toàn hơn, theo trang tin y khoa Medical Express.

Nghiên cứu mới đã phát hiện một phương pháp không xâm lấn, sử dụng thuốc nhỏ mũi để kích hoạt hệ miễn dịch tiêu diệt các khối u não hung hãn Ảnh minh họa: AI

Nghiên cứu đột phá về liệu pháp nano nhỏ mũi

Nghiên cứu do các nhà khoa học tại Trường Y Đại học Washington phối hợp với các đồng nghiệp tại Đại học Northwestern (Mỹ), thực hiện, được tiến hành trên mô hình chuột mắc u nguyên bào thần kinh đệm. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng các cấu trúc nano được thiết kế dựa trên axit nucleic hình cầu. Đây là những vật liệu nano có lõi bằng vàng, xung quanh là các đoạn ADN ngắn được sắp xếp dày đặc.

Tiêu diệt hoàn toàn các khối u chỉ sau 1 - 2 liều

Thuốc được đưa vào cơ thể dưới dạng thuốc nhỏ giọt vào mũi. Các hạt nano di chuyển dọc theo dây thần kinh chính kết nối cơ mặt với não. Khi vào đến não, thuốc tập trung tại các tế bào miễn dịch cụ thể, đặc biệt là bên trong khối u, để kích hoạt con đường tế bào mang tên STING.

Kết quả thật đáng kinh ngạc, khi kết hợp với các loại thuốc kích hoạt tế bào miễn dịch lympho T, liệu pháp này đã tiêu diệt hoàn toàn các khối u chỉ sau 1 - 2 liều và giúp cơ thể hình thành khả năng miễn dịch lâu dài chống lại sự tái phát của khối u, theo Medical Express.

Các nhà khoa học giải thích rằng, u nguyên bào thần kinh đệm thường là "khối u lạnh", không thể kích hoạt được hàng rào phòng thủ tự nhiên của cơ thể. Phương pháp mới khuyến khích các tế bào miễn dịch tấn công vào các khối u lạnh bằng cách kích hoạt một con đường tế bào gọi là STING. Con đường này được kích hoạt khi tế bào gặp ADN lạ và báo hiệu cho hệ thống miễn dịch tấn công.

Nền tảng axit nucleic hình cầu giúp thuốc không bị phân hủy nhanh chóng và không lan sang các bộ phận khác gây tác dụng phụ.

Nhóm nghiên cứu kết luận: Đây là lần đầu tiên có thể tăng cường hoạt động của tế bào miễn dịch trong khối u não khi đưa các liệu pháp nano từ mũi vào não. Phương pháp mới mang lại hy vọng cho các phương pháp điều trị an toàn hơn, hiệu quả hơn cho u nguyên bào thần kinh đệm và cho cả các loại ung thư kháng điều trị miễn dịch khác, đồng thời đánh dấu bước quan trọng hướng tới ứng dụng.