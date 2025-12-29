Tưởng rối loạn tiêu hóa, đi khám phát hiện khối u ruột và ung thư đại tràng

Ngày 29.12, theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long cho biết, ê kíp bác sĩ của bệnh viện này vừa phẫu thuật thành công ca bệnh khối u GIST ruột non và ung thư đại tràng.

Ê kíp thực hiện ca mổ nội soi phức tạp cho bệnh nhân Ảnh: Nam Long

Khoảng 2 tháng trước khi nhập viện, bệnh nhân nữ N.T.N (60 tuổi) xuất hiện các triệu chứng rối loạn tiêu hóa. Ban đầu là tình trạng đi tiêu phân nhỏ, dẹt, sau đó xuất hiện nhầy máu trong phân, kèm theo sụt cân rõ rệt dù không có sự thay đổi về chế độ ăn uống hay sinh hoạt.

Theo thời gian, các triệu chứng ngày càng rõ rệt và nặng dần. Bệnh nhân xuất hiện đau bụng âm ỉ vùng bụng dưới, cơn đau tăng dần về cường độ, ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt hằng ngày, buộc phải đến bệnh viện để thăm khám và điều trị.

Qua thăm khám, khai thác bệnh sử, đồng thời chỉ định thực hiện các cận lâm sàng chuyên sâu, kết quả nội soi đại tràng ghi nhận bệnh nhân có tổn thương u sùi, gây hẹp lòng đại tràng, hình ảnh nghi ngờ ác tính. Kết quả chụp CT-scan ổ bụng phát hiện thêm một khối u đặc vùng hạ vị kích thước khoảng 10 x 10 cm, xuất phát từ ruột non, hình ảnh gợi ý u mô đệm đường tiêu hóa (GIST).

Hình ảnh khối u được quan sát rõ qua nội soi trong quá trình phẫu thuật, giúp bác sĩ đánh giá chính xác vị trí và mức độ tổn thương Ảnh: Nam Long

Sau khi phân tích kỹ lưỡng các dữ liệu lâm sàng và cận lâm sàng, ê kíp thống nhất chẩn đoán: Ung thư đại tràng kèm u ruột non nghi GIST kích thước lớn. Phương án điều trị được thống nhất là phẫu thuật cắt bỏ đồng thời 2 khối u, ưu tiên phương pháp nội soi nhằm hạn chế xâm lấn, giảm nguy cơ biến chứng và rút ngắn thời gian hồi phục.



Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Viết Trung, Khoa Nội soi, Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long, trường hợp bệnh nhân N.T.N. là ca bệnh hiếm gặp khi phát hiện đồng thời 2 khối u có bản chất hoàn toàn khác nhau. Nội soi đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phát hiện sớm tổn thương đại tràng, đánh giá chính xác vị trí, mức độ xâm lấn của khối u, từ đó giúp ê kíp xây dựng chiến lược điều trị phù hợp ngay từ đầu. Việc phối hợp chặt chẽ giữa nội soi và các chuyên khoa đã góp phần quyết định vào thành công của ca phẫu thuật.

Sau 180 phút can thiệp, 2 khối u đã được cắt bỏ hoàn toàn mà không cần chuyển sang phẫu thuật mở. Ca mổ đảm bảo các nguyên tắc ung thư học, trong đó khối u đại tràng được cắt triệt căn, khối u ruột non nghi GIST được lấy trọn, không làm vỡ bao u.

Sau 48 giờ, bệnh nhân có thể ăn cháo, tự ngồi dậy và đi lại nhẹ nhàng; không ghi nhận biến chứng sớm, mức độ đau sau mổ giảm rõ rệt.

Sau 7 ngày điều trị, sức khỏe tiến triển tốt và bệnh nhân đủ điều kiện xuất viện.