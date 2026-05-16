Ăn trứng mức vừa phải: Lợi cho cơ bắp, thêm tín hiệu tốt cho não bộ

Trứng từng bị cho là không tốt cho tim mạch vì chứa nhiều cholesterol, nhưng các nghiên cứu gần đây cho thấy ăn trứng ở mức vừa phải không làm tăng LDL hay nguy cơ bệnh tim.

Nhờ giá trị dinh dưỡng cao, trứng còn hỗ trợ cơ bắp, tăng cảm giác no và kiểm soát cân nặng. Đáng chú ý, một nghiên cứu mới đây còn cho thấy mối liên hệ của trứng với việc làm giảm nguy cơ mắc Alzheimer, theo Medical News Today (Anh).

Trứng chứa nhiều omega-3 - quan trọng cho cấu trúc và chức năng tế bào thần kinh, nhưng cần ăn có kiểm soát

Trứng chứa omega-3, vitamin B12 tốt cho não bộ

Nghiên cứu sử dụng dữ liệu từ Nghiên cứu Sức khỏe Adventist 2 (AHS-2) và đối chiếu với hồ sơ bảo hiểm y tế Medicare (Mỹ), có hơn 39.400 người đủ điều kiện được đưa vào phân tích.

Dựa trên thói quen ăn uống do người tham gia tự khai và dữ liệu chẩn đoán bệnh từ Medicare, các nhà nghiên cứu nhận thấy:

Người ăn trứng ít nhất 5 lần mỗi tuần có nguy cơ được chẩn đoán Alzheimer thấp hơn tới 27% so với người không ăn trứng.

Ăn trứng 2 - 4 lần mỗi tuần liên quan đến nguy cơ Alzheimer thấp hơn 20%.

Ăn trứng 1 - 3 lần mỗi tháng liên quan đến nguy cơ Alzheimer thấp hơn 17%.

Nghiên cứu này không chứng minh rằng ăn trứng giúp phòng tránh hoàn toàn bệnh Alzheimer, nhưng các nhà khoa học đưa ra giả thuyết rằng trứng có thể bảo vệ não nhờ các dưỡng chất đặc thù, gồm:

Choline : Cần thiết để tạo acetylcholine - chất dẫn truyền thần kinh liên quan đến trí nhớ.

: Cần thiết để tạo acetylcholine - chất dẫn truyền thần kinh liên quan đến trí nhớ. Lutein và zeaxanthin : Tích tụ trong não, giúp giảm stress oxy hóa.

: Tích tụ trong não, giúp giảm stress oxy hóa. Omega-3 (đặc biệt là DHA): Quan trọng cho cấu trúc và chức năng tế bào thần kinh.

(đặc biệt là DHA): Quan trọng cho cấu trúc và chức năng tế bào thần kinh. Vitamin B12 : Giúp giảm homocysteine và hỗ trợ chức năng thần kinh.

: Giúp giảm homocysteine và hỗ trợ chức năng thần kinh. Protein chất lượng cao và tryptophan: Tham gia vào các con đường dẫn truyền thần kinh

Những dưỡng chất vừa nêu có thể giúp duy trì tính toàn vẹn của các khớp thần kinh, giảm viêm và stress oxy hóa, từ đó hỗ trợ khả năng nhận thức.

Nên kết hợp trứng với chế độ ăn cân bằng gồm rau xanh, trái cây, ngũ cốc để đảm bảo sức khỏe tổng thể

Trứng không phải thực phẩm “ăn bao nhiêu cũng được”

Tác giả chính của nghiên cứu, tiến sĩ Jisoo Oh, Phó giáo sư dịch tễ học tại Trường Y tế Công cộng, Đại học Loma Linda (Mỹ), cho biết không nên xem trứng là “giải pháp thần kỳ” mà cần kết hợp lối sống lành mạnh với chế độ ăn cân bằng gồm rau, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và thực phẩm giàu dinh dưỡng.

Cần lưu ý rằng trứng không phải thực phẩm “ăn bao nhiêu cũng được”. Chúng vẫn chứa chất béo bão hòa và cholesterol. Ở những người nhạy cảm với cholesterol trong thực phẩm, lòng đỏ trứng có thể làm tăng LDL, đặc biệt nếu đã có nguy cơ tim mạch cao.

Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) cũng cho biết người không mắc bệnh tim có thể ăn khoảng 1 quả trứng/ngày, nhưng nên hạn chế nếu có cholesterol cao hoặc nguy cơ tim mạch.

Do đó, việc có nên ăn nhiều trứng hơn hay không phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe cá nhân và tổng thể chế độ ăn. Với những người ăn chay hoặc hạn chế thực phẩm động vật, vẫn có thể bổ sung các dưỡng chất bảo vệ não từ nguồn khác như:

Choline: Từ đậu nành, đậu thận, quinoa, cải Brussels.

Omega-3 và B12: Có thể bổ sung qua thực phẩm chức năng theo tư vấn y tế.

Lutein, zeaxanthin: Rau lá xanh đậm.