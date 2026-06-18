Lối đi cho ngành công nghệ Việt Nam

Tính riêng trong năm 2025, IPV đã đóng góp khoảng 11,67 tỉ USD giá trị xuất khẩu, chiếm khoảng 12% tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn TP.HCM. Qua đó, từ mức đầu tư 1,5 tỉ USD, Intel đang tăng lên mức cam kết đến 4,1 tỉ USD vào VN.

Sau 20 năm, IPV trở thành cơ sở lắp ráp và kiểm định chip lớn nhất trong mạng lưới toàn cầu của Intel, với danh mục sản phẩm đa dạng mà nổi bật là dòng vi xử lý tiên tiến Intel Series 3 dành cho máy tính cá nhân tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI PC) dựa trên công nghệ tiến trình Intel 18A. Đây là một trong những tiến trình chỉ mới được Intel đưa vào sản xuất gần đây.

Nói thế để thấy trong chuỗi cung ứng ngành bán dẫn, VN đã đạt được nhiều thành tựu ở giai đoạn hạ nguồn (lắp ráp, thử nghiệm và phân phối…). Thời gian qua, trong chuỗi cung ứng toàn cầu, nhiều tập đoàn công nghệ đã chuyển dịch chuỗi sản xuất, lắp ráp qua VN nhưng chủ yếu là công đoạn cuối, giá trị gia tăng giữ lại cho nội tại nền kinh tế không cao. Đây cũng chính là một hạn chế của VN trong việc phát triển chuỗi cung ứng ngành bán dẫn nói riêng, lĩnh vực công nghệ nói chung.

Tất nhiên, để nâng cao giá trị thì VN cần tiến vào giai đoạn trung nguồn (sản xuất và chế tạo - đúc chip…), thượng nguồn (nghiên cứu phát triển, thiết kế vi mạch, cung cấp nguyên vật liệu/thiết bị sản xuất…) hoặc các giai đoạn khác có giá trị cao trong chuỗi cung ứng.

Thời gian qua, VN cũng đã có những bước đi để nâng tầm khi Tập đoàn NVIDIA (Mỹ) năm 2024 ký thỏa thuận với Chính phủ VN về hợp tác thành lập Trung tâm Nghiên cứu và phát triển về AI và Trung tâm Dữ liệu AI tại VN; hay Tập đoàn SAP (Mỹ) năm ngoái công bố đầu tư 500 triệu USD vào VN để thành lập trung tâm nghiên cứu.

Nhưng để quá trình nâng cao, chuyển dịch VN sang các giai đoạn có giá trị cao hơn trong chuỗi cung ứng công nghệ đòi hỏi cả thời gian lẫn đầu tư không nhỏ về hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực… Mà nói thẳng ra là không dễ đạt được trong một sớm một chiều. Đặc biệt, đối với các phần như đúc chip thì mức độ đòi hỏi càng cao hơn, với mức đầu tư khổng lồ.

Chính vì thế, chúng ta không nên đưa ra chiến lược phát triển quá dàn trải, cao xa, mà cần tập trung vào một số mũi nhọn cụ thể phù hợp với tình hình thực tế, điển hình như việc nghiên cứu và phát triển, thiết kế vi mạch, chip… Song song, VN tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả ngay trong hoạt động ở giai đoạn hạ nguồn của chuỗi cung ứng ngành bán dẫn nói riêng, công nghệ nói chung. Việc nâng cao hiệu quả cần tập trung vào các phần lắp ráp, kiểm định các sản phẩm có giá trị cao như các loại chip có tiến trình nhỏ tức mức độ tiên tiến cao hơn, điển hình như IPV đã đưa dòng chip xử lý tiến trình 18A vào danh mục sản phẩm. Qua đó, đội ngũ nhân lực VN cũng được nâng tầm.

Khi có lối đi với chiến lược phù hợp thì sự phát triển sẽ bền vững.