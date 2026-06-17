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Xe Video

Từ lớp học đến showroom: Kỹ thuật viên ô tô cần gì trong thời đại công nghệ?

Chí Tâm
Chí Tâm
Sự phát triển của xe điện và công nghệ thông minh đang thay đổi yêu cầu nhân lực ngành ô tô. Ngày nay, kỹ thuật viên cần phải có kiến thức cơ khí, thành thạo công nghệ và khả năng thích nghi với môi trường làm việc thực tế.

Từ lớp học đến showroom: Kỹ thuật viên ô tô cần gì trong thời đại công nghệ?

Ngành ô tô đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ với sự xuất hiện ngày càng nhiều của xe điện, hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS, công nghệ kết nối thông minh và các phần mềm điều khiển hiện đại. Điều này cũng đặt ra những thách thức mới đối với đội ngũ kỹ thuật viên ô tô.

Nếu như trước đây, công việc của một kỹ thuật viên chủ yếu xoay quanh động cơ, hộp số hay các chi tiết cơ khí, thì ngày nay cần phải hiểu về điện - điện tử, sử dụng thành thạo thiết bị chẩn đoán lỗi và làm việc với các hệ thống điều khiển bằng phần mềm.

Thực tế cho thấy, nhiều doanh nghiệp trong ngành ô tô hiện không chỉ tìm kiếm người có bằng cấp, mà còn ưu tiên những ứng viên có kỹ năng thực hành tốt, khả năng thích nghi nhanh với công nghệ mới và có thể tham gia công việc ngay sau khi tuyển dụng.

Từ lớp học đến showroom: Kỹ thuật viên ô tô cần gì trong thời đại công nghệ?- Ảnh 1.

Nghề kỹ thuật viên ô tô đã thay đổi rất nhiều so với trước đây khi xe điện, công nghệ hỗ trợ lái... ngày càng phổ biến

ẢNH: NGUYỄN DUY

Đây cũng là lý do các mô hình đào tạo theo hướng thực chiến ngày càng được quan tâm. Thay vì tập trung quá nhiều vào lý thuyết, học viên được tiếp cận trực tiếp với xe thực tế, thiết bị chẩn đoán hiện đại cũng như quy trình làm việc tại các đại lý và xưởng dịch vụ chính hãng.

Trong bối cảnh ngành ô tô liên tục thay đổi, khoảng cách giữa lớp học và môi trường làm việc thực tế đang được thu hẹp bằng những chương trình đào tạo ngắn, phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp. Điều này không chỉ giúp học viên nâng cao tay nghề mà còn tăng cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.

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