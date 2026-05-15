Kỹ thuật viên âm thanh xe hơi 'đọ' sức qua giải đấu chuyên nghiệp

Những năm gần đây, thị trường nâng cấp âm thanh xe hơi đón nhận nhiều sự quan tâm nhờ sự tăng trưởng của thị trường ô tô Việt Nam. Tuy nhiên, nhìn lại các giải đấu âm thanh từng tổ chức, đa phần vẫn là màn "so găng" giữa các garage, xưởng độ xe nhằm quảng bá thương hiệu… Ngành ô tô trong nước đang thiếu vắng những sân chơi riêng biệt, nơi giá trị cá nhân của kỹ thuật viên lắp đặt, cân chỉnh âm thanh được đặt lên hàng đầu.

Sự xuất hiện của giải đấu Battle of Sound 2026 được kỳ vọng sẽ lấp đầy khoảng trống này. Đây là giải đấu âm thanh ô tô chuyên biệt dành cho các kỹ thuật viên lắp đặt, cân chỉnh trên toàn quốc, dự kiến diễn ra trong hai ngày 21 - 22.5 tại khu du lịch Văn Thánh, TP.HCM.

Khác với mô hình thi đấu truyền thống, toàn bộ thí sinh tại giải đấu sẽ thực hiện kỹ năng cân chỉnh trên cùng một hệ thống âm thanh do Ban tổ chức (BTC) chuẩn bị. Theo ông Đặng Khoa Vũ - Trưởng BTC, thể lệ thi đấu này giúp loại bỏ yếu tố khác biệt về phần cứng, buộc các thí sinh phải thể hiện trình độ chuyên môn thông qua khả năng xử lý dải tần, tạo ra chất lượng âm thanh tốt nhất trên cùng một hệ thống thiết bị.

Để đảm bảo tính minh bạch, giải đấu này áp dụng nhiều cơ chế đặc biệt, giúp giữ bí mật thông tin của thí sinh dưới mã số thứ tự ngẫu nhiên trước khi đội ngũ trọng tài quốc tế của EMMA tiến hành chấm điểm độc lập. Điều này giúp loại bỏ yếu tố cảm tính, đảm bảo cho ra kết quả khách quan, chính xác nhất.

Giải đấu chia thành nhiều hạng mục khác nhau, trong đó có một số hạng mục quan trọng, thử thách kỹ thuật viên phải cân chỉnh hệ thống hoàn toàn bằng khả năng nghe và kinh nghiệm, không sử dụng các thiết bị đo đạc hỗ trợ chuyên dụng. Đây là "đất diễn" để các thí sinh có cơ hội thể hiện bản lĩnh, tư duy nghe và cảm âm của mình.

Chia sẻ với PV Thanh Niên, ông Vũ cho rằng: "Mục đích cốt lõi của Battle of Sound hướng đến là thiết lập tiêu chuẩn chuyên môn cho các kỹ thuật viên từ những đại lý, garage trên toàn quốc và cả những thí sinh tự do, có nhu cầu giao lưu, học hỏi".

Trong bối cảnh thị trường âm thanh xe hơi tại Việt Nam ngày càng mở rộng, các giải đấu chuyên nghiệp như Battle of Sound được kỳ vọng nâng cao tay nghề cho kỹ thuật viên và thúc đẩy giá trị của người làm nghề.