Mở không gian đón vận hội

Định hình "không gian mới" sẽ định vị "tầm vóc mới", từ đó xác lập thế mạnh và đánh thức các vùng động lực, các cực tăng trưởng.

Có thể hình dung trên cơ thể vạm vỡ của các vùng động lực và cực tăng trưởng ấy, những "mạch máu" đang cuộn chảy với các đại công trình giao thông, cảng biển, sân bay... Cơ hội mới đang mở ra với kinh tế biển, năng lượng sạch... Những gạch nối biển sâu - đồng bằng - núi cao, những mắt xích chiến lược trong chuỗi logistics biển, những chuyển động ở các vùng trọng điểm, những dấu lặng cần thiết trên "khuông nhạc" đô thị... hiển hiện ngày càng rõ. Yêu cầu liên kết vùng theo chiều ngang và đấu nối những cực tăng trưởng mới theo chiều dọc đang làm nên "ô bàn cờ" thú vị trên hình hài đất nước.

Ở không gian nối hai đầu đất nước, chỉ tính từ Quảng Trị vào đến Lâm Đồng, Đắk Lắk, nơi có sự giao thoa giữa các vùng kinh tế - xã hội (Bắc Trung bộ, duyên hải Nam Trung bộ và Tây nguyên), mạch liên kết cũ vẫn không hề đứt, thậm chí mở cơ hội liên kết rộng lớn hơn. Tương tự, ở 4 vùng kinh tế - xã hội còn lại (trung du và miền núi phía bắc, đồng bằng sông Hồng, Đông Nam bộ, đồng bằng sông Cửu Long), câu chuyện liên kết nội vùng và liên kết giữa các vùng cũng sớm được tính đến, thông qua mô hình tổ chức, cơ chế điều phối.

Trên hành trình đó, kỳ vọng luôn song hành cùng thách thức. Có bứt phá và xu hướng chuyển dịch, có cơ hội vàng và hành lang xanh, có thiên đường (ăn biển ngủ rừng) và chìa khóa vàng (tour du lịch sinh thái)..., nhưng cũng có những câu hỏi nóng bỏng: sẽ "gỡ" nút thắt liên kết vùng như thế nào để từng địa phương cất cánh? Nhận diện càng rõ về thể chế, nguồn lực, hạ tầng, hợp tác, liên kết giữa các địa phương thì tầm nhìn quốc gia càng sớm hiện thực hóa.

Trong chiều rộng không gian và chiều sâu thời gian, chúng ta không chỉ đặt niềm tin ở sức bật kinh tế mà còn thấy ngày một thêm giàu có với giá trị tiềm ẩn của văn hóa vùng miền. Xét riêng khu vực miền Trung - Tây nguyên, rất nhiều nét quyến rũ của một vùng đất được kể lại trong giai phẩm mà quý độc giả đang cầm trên tay. Từ âm vang tha thiết của tiếng ốc u vang động biển trời Hoàng Sa đến nghĩa cử thầm lặng ở những địa chỉ đỏ dọc Trường Sơn, từ bí mật của tháp cổ nghìn năm đến những vùng quê bình yên hóa thân thành phim trường..., tất cả làm đầy gia tài mà cha ông để lại.

Phát hành nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2026), giai phẩm chủ đề "Không gian mới - Tầm vóc mới" cũng góp phần xác lập, định vị về sự nhập cuộc đầy trách nhiệm của đội ngũ người làm báo trong dòng chảy cuộc sống mới, ít nhất là trong câu chuyện đồng hành cùng những chuyển dịch mạnh mẽ của đất nước và không đứng ngoài cuộc chơi của trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong cấu trúc phát triển quốc gia, định hình, định vị, đánh thức đang là những "từ khóa" và cũng là mệnh lệnh. Mệnh lệnh của cuộc sống, từ cuộc sống, vì cuộc sống, tất cả hướng tới một Việt Nam phồn vinh - hạnh phúc.