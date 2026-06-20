Từ 1.7, TP.HCM miễn vé xe buýt: Nhiều người mong mỏi điều này

Theo Báo Thanh Niên, ngày 19.6, HĐND TP.HCM thông qua nghị quyết hỗ trợ người sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt. Theo đó, người dân được miễn vé xe buýt trên 135 tuyến, gồm 109 tuyến trợ giá và 26 tuyến không trợ giá, từ ngày 1.7 đến hết năm 2026. Tổng kinh phí dự kiến khoảng 665 tỉ đồng, trong đó khoảng 454 tỉ đồng dành cho các tuyến đang được ngân sách thành phố trợ giá và khoảng 211 tỉ đồng dành cho 26 tuyến không trợ giá.

Người dân đợi xe buýt tại trạm Công viên 23.9 vào sáng 20.6 ẢNH: AN VY

Chính sách được triển khai qua 2 giai đoạn. Từ ngày 1.7 đến hết tháng 9.2026, hành khách được miễn phí hoàn toàn, không cần quét thẻ hay thực hiện định danh. Từ tháng 10 đến hết năm 2026, người dân vẫn được miễn vé nhưng cần xác thực thông tin bằng thẻ ngân hàng, ví điện tử, tài khoản VNeID, ứng dụng MultiGo hoặc phương thức điện tử khác tích hợp với hệ thống vé.

Thông tin này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của những người thường xuyên sử dụng xe buýt, đặc biệt là học sinh, sinh viên và người trẻ đi làm.

Chị Nguyễn Thị Thanh Trà (31 tuổi), làm việc ở đường Phạm Ngọc Thạch, P.Xuân Hòa (TP.HCM), cho biết xe buýt là phương tiện chị sử dụng khá thường xuyên. Mỗi lượt vé không quá cao, nhưng khi cộng lại trong một tháng vẫn là khoản chi đáng kể đối với người phải di chuyển hàng ngày. "Giá vé xe buýt vốn không mắc, nhưng tiết kiệm được một phần thì vẫn đỡ hơn", chị Trà chia sẻ.

Theo chị Trà, chính sách miễn vé có thể khuyến khích những người lâu nay quen sử dụng xe máy thử chuyển sang xe buýt. Khi không phải cân nhắc tiền vé, người dân cũng dễ chủ động trải nghiệm nhiều tuyến hơn, nhất là các tuyến kết nối ga metro rất tiện ích.

Xe buýt được nhiều người trẻ ưa chuộng để đi học, đi làm, đi chơi ẢNH: AN VY

Nguyễn Ngọc Phương An, sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TP.HCM) cho biết cô từng đi xe buýt từ trung tâm ra P.Vũng Tàu (TP.HCM) nên rất quan tâm đến các tuyến có thể đi được những nơi xa. Khi nghe tin miễn vé, An nghĩ ngay đến những chuyến đi ngắn cuối tuần cùng bạn bè.

An chia sẻ cô mong mạng lưới xe buýt ngày càng kết nối thuận tiện hơn với các điểm du lịch và khu vực ngoại thành. Những hành trình như đi Vũng Tàu, đi núi Dinh… hay khám phá các điểm đến hấp dẫn đang được giới trẻ ưa chuộng.

"Đi xe buýt không chỉ tiết kiệm mà còn giúp các bạn trẻ đỡ mệt vì không phải tự chạy xe trên quãng đường dài. Nếu được miễn vé xe buýt, chi phí đi chơi sẽ được tiết kiệm hơn nữa", An nói.

Bùi Huy Tuấn, sinh viên Trường ĐH Bách khoa, ĐH Quốc gia TP.HCM, cho rằng việc miễn vé là cơ hội để xe buýt tạo thiện cảm với hành khách mới.

Tuấn nói nhiều người chưa lựa chọn xe buýt không hẳn vì giá vé, mà do ngại chờ lâu, đông đúc vào giờ cao điểm hay phải chuyển nhiều chặng. "Miễn vé xe buýt sẽ giúp hành khách yêu mến và muốn trải nghiệm xe buýt hơn", anh chàng bày tỏ.

Bạn trẻ đón xe buýt tại làng đại học Thủ Đức ẢNH: AN VY

Tuy nhiên, Tuấn kiến nghị thành phố tăng số chuyến trên những tuyến có nhu cầu cao, nhất là khung giờ đi học, tan trường hay giờ tan tầm. Khi lượng hành khách tăng, việc điều chỉnh tần suất phù hợp sẽ giúp hạn chế cảnh chen chúc, chờ đợi lâu.

Lê Thắm (27 tuổi), làm việc ở đường Nguyễn Huệ, P.Sài Gòn (TP.HCM), cho rằng xe buýt không chỉ dành cho học sinh, sinh viên hay người lớn tuổi. Nếu mạng lưới đủ thuận tiện, đây có thể trở thành lựa chọn hàng ngày của nhân viên văn phòng, người lao động và những gia đình muốn giảm chi phí đi lại.

Theo Thắm, bên cạnh chính sách miễn phí, hành khách vẫn cần các trạm dừng có mái che, thái độ phục vụ thân thiện và khả năng kết nối thuận tiện với các phương tiện công cộng khác như metro, xe buýt đường sông, xe đạp công cộng và xe đạp điện công cộng.