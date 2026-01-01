Đầu năm chọn di chuyển bằng metro, xe buýt: Bất ngờ với điều này…

Theo ghi nhận của người viết, ngay từ sáng sớm, nhiều nhóm bạn trẻ, gia đình có con nhỏ, hay cả những người tranh thủ “đổi gió” một vòng thành phố, đều đổ về các nhà ga metro.

Lý do là vì hôm nay, các phương tiện công cộng như metro, xe buýt đều miễn phí, biến thành phố thành một “điểm đến tại chỗ” đúng nghĩa vừa tiết kiệm, vừa tiện lợi.

Metro đông đúc ngày đầu năm ẢNH: AN VY

Nguyễn Thụy Trâm Anh (29 tuổi), ngụ P.Linh Xuân, TP.HCM, cho biết bạn và bạn bè chọn metro để đi tham quan thành phố vì muốn trải nghiệm cảm giác vừa nhanh vừa mát. “Nhân viên thân thiện lắm, hỗ trợ in sẵn vé nên người dân tới là lấy vé luôn. Đi chơi tết bằng metro vừa vui, vừa mát, có thể ngắm cảnh thành phố, nhưng điều mình bất ngờ nhất là không có hiện tượng xếp hàng”, Trâm Anh nói.

Theo ghi nhận của người viết, vào sáng 1.1, tại ga metro như Bình Thái, An Phú, Văn Thánh, Thảo Điền, Bến Thành… cũng không hề có hiện tượng xếp hàng dài dằng dặc như những mùa lễ trước. Để vào metro, hành khách được nhân viên phát sẵn vé giấy có mã QR miễn phí hoặc tự lấy ở ki ốt. Khu vực nhà ga cũng tương đối thông thoáng.

Nhiều gia đình diện áo dài đi chơi trong ngày đầu năm ẢNH: AN VY

Anh Hà Tuấn Khanh (35 tuổi), ngụ P.Bình Quới, TP.HCM, cùng người thân chọn metro là phương án đổi gió đầu năm. Anh Khanh nhận xét đi chơi tết bằng metro là một trải nghiệm thú vị, nhất là khi không phải tự lái xe. “Đi metro mình thấy thoải mái, đỡ mệt. Cả nhà có thời gian nói chuyện với nhau, không phải chăm chăm nhìn đường”, anh chia sẻ.

Ở metro, nhiều người dân cho biết họ thích thú với phương tiện công cộng do lo ngại kẹt xe, khói bụi và đặc biệt miễn phí hoàn toàn trong hôm nay.

Ga metro Bình Thái thông thoáng đầu xuân ẢNH: AN VY

Theo đại diện Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 cho biết tuyến Bến Thành - Suối Tiên miễn vé toàn bộ hành khách trong ngày 1.1.2026 theo 3 cách. Hành khách có thể dùng thẻ căn cước/CCCD gắn chip quét tại cổng soát vé; hoặc dùng mã QR trên ứng dụng HCMC Metro HURC (chọn “QR Vươn mình”, tạo vé điện tử rồi quét); hoặc nhận vé giấy có mã QR tại các ki ốt tự động trong nhà ga và quét để lên tàu. Theo ghi nhận, người dân đều chọn cách số 3 vì dễ dàng hơn cả.

Cùng thời điểm này, xe buýt cũng có chính sách miễn vé. Theo thông tin từ Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM, toàn bộ các tuyến xe buýt có trợ giá đều được miễn vé trong ngày 1.1.2026, góp phần giảm chi phí đi lại và khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng.

Ghi nhận tại một số tuyến xe buýt, lượng khách có tăng nhưng không quá tải. Nhiều chuyến xe vẫn còn ghế trống, không gian khá thoáng.

Ở khu vực ga Bến Thành, hàng dài xe buýt nối đuôi chờ khách ẢNH: AN VY

Người dân đợi xe buýt tại khu vực ga Bến Thành ẢNH: AN VY

Người dân xuống metro có thể chuyển tiếp sang xe buýt để đi sâu vào các điểm vui chơi trong thành phố. Còn người đi xe buýt cũng tranh thủ ghé trung tâm, vui chơi, chụp ảnh năm mới. Vì thế, không khí du xuân cũng rộn ràng hơn nhờ việc di chuyển nhẹ nhàng bằng phương tiện công cộng.