500 đại biểu di chuyển bằng metro dự Đại hội Đoàn TP.HCM

Anh Ngô Minh Hải, Bí thư Thành đoàn TP.HCM, cho biết với phương thức tổ chức đại hội mở tại không gian thanh niên của Nhà văn hóa Thanh niên; đồng thời triển khai thực hiện 5 diễn đàn thanh niên cùng hành động tại các địa điểm, công trình tiêu biểu, quan trọng của thành phố và trong quá trình di chuyển trên chuyến metro, Đoàn Chủ tịch đại hội mong muốn 500 đại biểu tham dự đại hội sẽ phát huy vai trò xung kích, trách nhiệm, nhiệt huyết của mình để cùng nhau trăn trở, thảo luận, bàn bạc về những vấn đề trọng tâm của công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong 5 năm tới.

Theo đó, chiều nay, 500 đại biểu được chia thành 5 đoàn tương ứng với 5 diễn đàn của đại hội. Trước khi đến với các diễn đàn, 500 đại biểu được di chuyển trên metro, cùng ngắm nhìn và hòa mình vào những công trình hiện đại của thành phố, từ đó càng thêm thôi thúc và trăn trở hơn cho những hiến kế tiếp tục đưa thành phố vươn mình vào kỷ nguyên mới.

Các đại biểu di chuyển trên metro mang theo khát vọng và hoài bão đóng góp vào sự phát triển thành phố đến với đại hội

Lên chuyến tàu đến với đại hội

Ngoài ra, đại hội cũng đã gây ấn tượng với nhiều điểm nhấn hiện đại như: Ứng dụng công nghệ để điểm danh bằng AI nhận diện khuôn mặt, màn hình số hướng dẫn vị trí chỗ ngồi, thư gửi đại hội trên nền tảng số… Ngay tại khu vực cổng vào của đại hội là những mô hình robot và thiết bị ứng dụng khoa học, công nghệ của sinh viên, đoàn viên để đại biểu trải nghiệm.

Phiên trọng thể của đại hội sẽ diễn ra vào sáng mai 30.12.

