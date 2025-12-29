Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

500 đại biểu di chuyển bằng metro dự Đại hội Đoàn TP.HCM

Nữ Vương
Nữ Vương
29/12/2025 20:40 GMT+7

Điểm nhấn rất đặc sắc của Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 là 500 đại biểu di chuyển trên metro hiện đại đến với các diễn đàn thanh niên hành động trong khuôn khổ của đại hội.

Anh Ngô Minh Hải, Bí thư Thành đoàn TP.HCM, cho biết với phương thức tổ chức đại hội mở tại không gian thanh niên của Nhà văn hóa Thanh niên; đồng thời triển khai thực hiện 5 diễn đàn thanh niên cùng hành động tại các địa điểm, công trình tiêu biểu, quan trọng của thành phố và trong quá trình di chuyển trên chuyến metro, Đoàn Chủ tịch đại hội mong muốn 500 đại biểu tham dự đại hội sẽ phát huy vai trò xung kích, trách nhiệm, nhiệt huyết của mình để cùng nhau trăn trở, thảo luận, bàn bạc về những vấn đề trọng tâm của công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong 5 năm tới.

Theo đó, chiều nay, 500 đại biểu được chia thành 5 đoàn tương ứng với 5 diễn đàn của đại hội. Trước khi đến với các diễn đàn, 500 đại biểu được di chuyển trên metro, cùng ngắm nhìn và hòa mình vào những công trình hiện đại của thành phố, từ đó càng thêm thôi thúc và trăn trở hơn cho những hiến kế tiếp tục đưa thành phố vươn mình vào kỷ nguyên mới.

500 đại biểu di chuyển bằng metro dự Đại hội Đoàn TP.HCM - Ảnh 2.

Các đại biểu di chuyển trên metro mang theo khát vọng và hoài bão đóng góp vào sự phát triển thành phố đến với đại hội

ẢNH: NỮ VƯƠNG

500 đại biểu di chuyển bằng metro dự Đại hội Đoàn TP.HCM - Ảnh 4.

Lên chuyến tàu đến với đại hội

ẢNH: NỮ VƯƠNG

Ngoài ra, đại hội cũng đã gây ấn tượng với nhiều điểm nhấn hiện đại như: Ứng dụng công nghệ để điểm danh bằng AI nhận diện khuôn mặt, màn hình số hướng dẫn vị trí chỗ ngồi, thư gửi đại hội trên nền tảng số… Ngay tại khu vực cổng vào của đại hội là những mô hình robot và thiết bị ứng dụng khoa học, công nghệ của sinh viên, đoàn viên để đại biểu trải nghiệm.

Phiên trọng thể của đại hội sẽ diễn ra vào sáng mai 30.12.

500 đại biểu di chuyển bằng metro dự Đại hội Đoàn TP.HCM - Ảnh 5.

ẢNH: NỮ VƯƠNG

500 đại biểu di chuyển bằng metro dự Đại hội Đoàn TP.HCM - Ảnh 6.

ẢNH: NỮ VƯƠNG

500 đại biểu di chuyển bằng metro dự Đại hội Đoàn TP.HCM - Ảnh 7.

ẢNH: NỮ VƯƠNG

500 đại biểu di chuyển bằng metro dự Đại hội Đoàn TP.HCM - Ảnh 8.

ẢNH: NỮ VƯƠNG

500 đại biểu di chuyển bằng metro dự Đại hội Đoàn TP.HCM - Ảnh 9.

ẢNH: NỮ VƯƠNG

500 đại biểu di chuyển bằng metro dự Đại hội Đoàn TP.HCM - Ảnh 10.

ẢNH: NỮ VƯƠNG

500 đại biểu di chuyển bằng metro dự Đại hội Đoàn TP.HCM - Ảnh 11.

ẢNH: NỮ VƯƠNG

500 đại biểu di chuyển bằng metro dự Đại hội Đoàn TP.HCM - Ảnh 12.

Đoàn đại biểu trải nghiệm đi metro dự đại hội

ẢNH: NỮ VƯƠNG

 

Tin liên quan

Khai mạc Đại hội Đoàn TP.HCM tươi vui, trẻ trung và nhiều cảm xúc

Khai mạc Đại hội Đoàn TP.HCM tươi vui, trẻ trung và nhiều cảm xúc

Trong không khí tươi vui và trẻ trung, sáng 29.12, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã chính thức khai mạc.

Học sinh, sinh viên hãy chinh phục những đỉnh cao tri thức mới

Khám phá thêm chủ đề

metro đại biểu đi Metro dự đại hội Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 Khi nào diễn ra Đại hội Đoàn TP.HCM Đại hội đoàn toàn quốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận