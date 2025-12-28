Học sinh, sinh viên hãy chinh phục những đỉnh cao tri thức mới

Tối 28.12, tại Trường ĐH Hà Nội (Hà Nội) diễn ra chương trình kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9.1.1950 - 9.1.2026); tuyên dương danh hiệu "Sinh viên 5 tốt", "Học sinh 3 tốt", "Học sinh 3 rèn luyện" cấp T.Ư và trao giải thưởng "Sao Tháng Giêng" năm 2025.

Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu tại chương trình ẢNH: BTC

Dự chương trình có anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư thường trực Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; và đại biểu các ban, bộ, ngành T.Ư…

Năm 2024 - 2025 có 1.178 cá nhân tiêu biểu, tập thể xuất sắc được tuyên dương

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Minh Triết đã ôn lại lịch sử ra đời của các tổ chức học sinh, sinh viên yêu nước dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu.

Đồng thời khẳng định những tấm gương như Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Ơn, liệt sĩ Đỗ Ngọc Thạnh, Trần Bội Cơ, Nhất Chi Mai, Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Văn Thạc, Đặng Thùy Trâm và những tấm gương tiêu biểu khác đã làm sáng ngời truyền thống của học sinh, sinh viên Việt Nam.

Theo anh Triết, tiếp nối truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, học sinh, sinh viên hôm nay tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, trách nhiệm và bản lĩnh của mình trong việc đảm đương những nhiệm vụ mới của đất nước, thông qua các phong trào hành động cách mạng do Hội Sinh viên Việt Nam phát động.

Các phong trào "Sinh viên 5 tốt", "Học sinh 3 tốt", "Học sinh 3 rèn luyện", các chương trình "Tiếp sức mùa thi", "Mùa hè xanh", "Hoa Phượng đỏ" và nhiều hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội khác đã không ngừng được đổi mới về nội dung, phương thức triển khai, thu hút đông đảo học sinh, sinh viên tham gia, góp phần hình thành lớp thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện, có lý tưởng, tri thức, đạo đức, kỹ năng và khát vọng cống hiến…

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, cùng bà Lâm Phương Thanh, Phó chánh văn phòng thường trực Văn phòng T.Ư Đảng, tặng danh hiệu cho các cá nhân ẢNH: BTC

Từ thực tiễn phong phú và sôi nổi ấy, theo anh Triết, năm học 2024 - 2025 đã có 1.178 cá nhân tiêu biểu và tập thể xuất sắc đã được tuyên dương trong các phong trào "Học sinh 3 tốt", "Học sinh 3 rèn luyện", "Sinh viên 5 tốt" và giải thưởng "Sao Tháng Giêng" cấp T.Ư.

"Mỗi gương mặt được vinh danh hôm nay là minh chứng sinh động cho ý chí, nghị lực và tinh thần học tập, sáng tạo không ngừng; với hàng trăm thành tích cấp quốc gia, quốc tế, công trình khoa học giá trị và những câu chuyện vượt khó vươn lên, góp phần tiếp nối truyền thống vẻ vang của học sinh, sinh viên Việt Nam, sẵn sàng đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc", anh Triết nói.

Ban hành nhiều chương trình đồng hành với học sinh, sinh viên

Cũng theo anh Triết, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng mang tính chiến lược cùng với Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 do Thủ tướng ban hành, trong đó cũng đã xác định học sinh, sinh viên giữ vai trò đặc biệt quan trọng với tư cách là lực lượng trí thức trẻ, tiên phong trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Quán triệt sâu sắc những yêu cầu đó, với vai trò là tổ chức hạt nhân của phong trào sinh viên, nơi hội tụ trí tuệ, khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ, Hội Sinh viên Việt Nam đã chủ động ban hành nhiều chương trình, hoạt động đồng hành với sự phát triển toàn diện của học sinh, sinh viên.

Các đại biểu chụp ảnh cùng các tập thể, cá nhân được vinh danh tối 28.12 ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Trong bài viết Tương lai cho thế hệ vươn mình, Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định và gửi gắm niềm tin sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với thế hệ trẻ, trong đó có học sinh, sinh viên. Theo đó: "Việt Nam cần có một thế hệ trẻ không chỉ xuất sắc về trí tuệ mà còn vượt trội về thể chất, giàu bản sắc văn hóa, đủ khả năng cạnh tranh và sánh vai với các cường quốc năm châu, khẳng định vị thế đất nước trên trường quốc tế".

"Thấm nhuần niềm tin và kỳ vọng đó, tôi kêu gọi mỗi học sinh, sinh viên hôm nay không ngừng rèn luyện ý chí, nuôi dưỡng khát vọng, chủ động học tập, sáng tạo, tích cực nghiên cứu khoa học và chinh phục những đỉnh cao tri thức mới", anh Triết nói.

Cũng tại chương trình, T.Ư Đoàn và T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam đã vinh danh 440 cá nhân đạt danh hiệu "Học sinh 3 tốt"; 36 cá nhân đạt danh hiệu "Học sinh 3 rèn luyện", 59 tập thể đạt danh hiệu "Tập thể Sinh viên 5 tốt" cấp T.Ư, 520 cá nhân đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp T.Ư, và 117 cá nhân đạt giải thưởng "Sao Tháng Giêng" năm 2025.