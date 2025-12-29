Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Khai mạc Đại hội Đoàn TP.HCM tươi vui, trẻ trung và nhiều cảm xúc

Nữ Vương
29/12/2025 10:50 GMT+7

Trong không khí tươi vui và trẻ trung, sáng 29.12, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã chính thức khai mạc.

Từ đầu giờ sáng, 500 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 750.000 đoàn viên, thanh niên TP.HCM dự đại hội với nụ cười rạng ngời, hòa cùng không khí tươi trẻ chung của cả đại hội.

Với chủ đề: "Tuổi trẻ TP.HCM Khát vọng - Sáng tạo - Xung kích - Bản lĩnh, xây dựng đô thị thông minh, vì thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình", Đại hội là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của tuổi trẻ TP.HCM, đánh dấu bước ngoặt lịch sử sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và hợp nhất tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của TP.HCM, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; đồng thời tổng kết, đánh giá toàn diện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022 - 2025 và giai đoạn lâm thời từ ngày 1.7.2025; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cho nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Khai mạc Đại hội Đoàn TP.HCM tươi vui, rực trẻ và nhiều cảm xúc - Ảnh 1.

Các đại biểu thanh niên tiêu biểu về dự đại hội với nụ cười rạng ngời, hòa cùng không khí tươi trẻ chung của cả đại hội

Sẵn sàng nhận lãnh những nhiệm vụ được giao trong tình hình mới

Tại đại hội, anh Ngô Minh Hải, Bí thư Thành đoàn TP.HCM, đã có bài phát biểu xúc động, truyền cảm hứng cho toàn thể thanh niên TP.HCM. Anh Hải cho biết hôm nay, trên tuyến đường thanh niên Phạm Ngọc Thạch, địa chỉ số 4 Duy Tân - nay là số 4 Phạm Ngọc Thạch - chứng nhân lịch sử của phong trào thanh niên, học sinh, sinh viên Sài Gòn - Gia Định - Chợ Lớn - TP.HCM, điểm hẹn của các thế hệ thanh niên thành phố mang tên Bác các thời kỳ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh TP.HCM long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ thành phố mang tên Bác trong hành trình cùng thành phố, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc mà còn là nơi hiệu triệu hơn 700.000 đoàn viên, thanh thiếu niên TP.HCM và 241 cơ sở Đoàn trực thuộc sau khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp cùng nhau hành động với phương châm: Tất cả cùng thành phố, vì thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, phát triển bền vững.

Khai mạc Đại hội Đoàn TP.HCM tươi vui, rực trẻ và nhiều cảm xúc - Ảnh 2.

Khai mạc Đại hội Đoàn TP.HCM tươi vui, rực trẻ và nhiều cảm xúc - Ảnh 3.

Đại hội tràn ngập tiếng cười và sự trẻ trung, năng động

Anh Ngô Minh Hải cho biết với tinh thần hết sức khẩn trương, trách nhiệm, chủ động và sáng tạo, ngay từ thời điểm thành lập TP.HCM mới trên cơ sở hợp nhất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh Bình Dương và TP.HCM, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM đã nhanh chóng ổn định tổ chức, củng cố đội ngũ, khẩn trương triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của công tác Đoàn và phong trào thanh niên thành phố và tham gia nhận lãnh những nhiệm vụ được thành phố giao trong tình hình mới. Trong hơn 6 tháng vừa qua, các cấp bộ Đoàn thành phố đã triển khai hàng nghìn phần việc thanh niên tại các khu phố, ấp; đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền tại 168 phường, xã, đặc khu để vận hành chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu quả; dẫn dắt, đoàn kết hàng chục ngàn thanh niên hỗ trợ các điểm tiếp nhận hàng hóa và xung kích tình nguyện giúp đỡ đồng bào tại các tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão lũ, thiên tai.

Khai mạc Đại hội Đoàn TP.HCM tươi vui, rực trẻ và nhiều cảm xúc - Ảnh 4.

Không gian Thư gửi Đại hội trên nền tảng số

Khai mạc Đại hội Đoàn TP.HCM tươi vui, rực trẻ và nhiều cảm xúc - Ảnh 5.

Điểm danh trên ứng dụng, có cả thông tin vị trí ngồi để mỗi đại biểu chủ động và thuận tiện hơn khi tham gia đại hội

"Mỗi thanh niên TP.HCM hôm nay đã và đang sống, làm việc, cống hiến với những ngày đẹp nhất cùng tinh thần "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên". Đó không chỉ là truyền thống xung kích, tiên phong của thanh niên các tỉnh miền Đông Nam bộ nói chung, mà còn là khí chất được thừa hưởng từ những thế hệ thanh niên Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM kiên trung và anh dũng; và đó cũng là lý tưởng sống, là dấn thân, hành động cụ thể được đoàn viên, thanh niên thành phố lựa chọn để vững tâm tiến bước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", anh Ngô Minh Hải nhấn mạnh.

Khai mạc Đại hội Đoàn TP.HCM tươi vui, rực trẻ và nhiều cảm xúc - Ảnh 6.

Anh Ngô Minh Hải đã có bài phát biểu khai mạc đại hội đầy cảm xúc và truyền cảm hứng cho thanh niên TP.HCM

Di chuyển trên phương tiện hiện đại để tiếp tục trăn trở về hiến kế phát triển

Anh Ngô Minh Hải cũng cho biết với phương thức tổ chức đại hội mở tại không gian thanh niên của Nhà văn hóa Thanh niên; đồng thời triển khai thực hiện 5 diễn đàn thanh niên cùng hành động tại các địa điểm, công trình tiêu biểu, quan trọng của thành phố trong quá trình di chuyển trên chuyến tàu metro, Đoàn Chủ tịch đại hội mong muốn 500 đại biểu tham dự đại hội sẽ phát huy vai trò xung kích, trách nhiệm, nhiệt huyết của mình để cùng nhau trăn trở, thảo luận, bàn bạc về những vấn đề trọng tâm của công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong 5 năm tới.

Khai mạc Đại hội Đoàn TP.HCM tươi vui, rực trẻ và nhiều cảm xúc - Ảnh 7.

Những phần giao lưu thật trẻ trung và vui vẻ tại đại hội

Khai mạc Đại hội Đoàn TP.HCM tươi vui, rực trẻ và nhiều cảm xúc - Ảnh 8.

Khai mạc Đại hội Đoàn TP.HCM tươi vui, rực trẻ và nhiều cảm xúc - Ảnh 9.

Đại hội sẽ diễn ra trong 2 ngày 29 và 30.12

"Đó là làm thế nào để thiết kế, tổ chức hiệu quả hoạt động của các cấp bộ Đoàn thành phố trong bối cảnh chuyển đổi số toàn diện và mô hình mới; là những suy tư để tìm lời giải đáp cho phương thức tập hợp, đoàn kết đoàn viên, thanh niên phù hợp với tính chất đặc thù, sự đa dạng của thanh niên thành phố hiện nay; là khát vọng được cùng thanh niên thành phố tiên phong trong nghiên cứu khoa học, lập nghiệp, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; là vai trò xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự, tham gia phòng chống tội phạm nhất là tội phạm về ma túy; là yêu cầu phải tự đổi mới hơn nữa, sáng tạo hơn nữa để tiếp tục khẳng định vai trò là đội hậu bị tin cậy của Đảng, vai trò hạt nhân nòng cốt của tổ chức Đoàn trong dẫn dắt thanh niên và các tổ chức của thanh niên thành phố trong tình hình mới", anh Ngô Minh Hải nhắn gửi như lời tâm tình đầy trách nhiệm với thanh niên thành phố.

Khai mạc Đại hội Đoàn TP.HCM tươi vui, rực trẻ và nhiều cảm xúc - Ảnh 10.

Thật nhiều cảm xúc tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Khai mạc Đại hội Đoàn TP.HCM tươi vui, rực trẻ và nhiều cảm xúc - Ảnh 11.

Khai mạc Đại hội Đoàn TP.HCM tươi vui, rực trẻ và nhiều cảm xúc - Ảnh 12.

Khai mạc Đại hội Đoàn TP.HCM tươi vui, rực trẻ và nhiều cảm xúc - Ảnh 13.

Các vị nguyên lãnh đạo Thành đoàn TP.HCM qua các thời kỳ cùng về dự sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của tuổi trẻ TP.HCM

Nhắc nhớ đến những lời dặn dò của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt với thanh niên trong cuốn sách Kính chào thế hệ thứ tư: "Tương lai không bao giờ có sẵn và tự dưng đến với chúng ta. Phải thông qua chiến đấu và lao động bằng chính sức của mình mới có được tương lai bền vững. Lớp người trước không tiếc máu. Lớp người sau không tiếc mồ hôi. Tổ quốc sống, thành phố sống vì những lứa tuổi thanh xuân biết nghĩ, biết làm", anh Ngô Minh Hải nhắn gửi đến tất cả đại biểu thanh niên: "Lời chia sẻ ấy đã trở thành lẽ sống, niềm tin của các thế hệ thanh niên TP.HCM của 50 năm về trước để giúp thế hệ trẻ vượt qua khó khăn, gian khổ "trên nông trường", "nơi biên giới", hàn gắn vết thương chiến tranh và phục hồi thành phố trẻ. Và tại đại hội hôm nay, một lần nữa chúng ta sẽ cùng nhau tìm kiếm và viết nên lẽ sống, phẩm chất của một thế hệ thanh niên TP.HCM mới "Yêu nước - Đoàn kết - Xung kích - Sáng tạo - Hội nhập" trong kỷ nguyên vươn mình".


