Vì sao tuyến xe buýt đi Vũng Tàu không được miễn phí vé?

Như Thanh Niên đã đưa tin, chương trình hỗ trợ 100% giá vé xe buýt sẽ chính thức triển khai từ 1.7 đến hết 31.12, áp dụng cho 134 tuyến xe buýt đang hoạt động trên địa bàn TP.HCM. Các tuyến được áp dụng gồm cả tuyến xe buýt đang được ngân sách TP hỗ trợ kinh phí và các tuyến chưa được trợ giá.

Dù tuyến buýt điện số 172 (bến xe buýt Sài Gòn - bến xe Vũng Tàu) từng được đưa vào danh sách đề xuất, nhưng cuối cùng HĐND và UBND TP.HCM đã quyết định loại tuyến này ra khỏi danh sách miễn phí.

Theo lý giải từ cơ quan chức năng, toàn bộ kinh phí hỗ trợ 100% giá vé xe buýt (ước tính khoảng 665 tỉ đồng cho 6 tháng cuối năm 2026) đều được trích từ ngân sách của riêng TP.HCM. Theo quy định, ngân sách thành phố chỉ được dùng để trợ giá hoặc miễn phí cho các dịch vụ công cộng phục vụ trong nội tỉnh/nội thành.

Trong khi đó, tuyến buýt 172 là tuyến liên tỉnh, hành trình dài gần 100 km và có một phần lộ trình chạy qua địa phận tỉnh Đồng Nai trước khi tới Bà Rịa - Vũng Tàu. Do vượt ra ngoài ranh giới hành chính, việc dùng ngân sách TP.HCM để bao trọn tuyến này là không phù hợp với quy định quản lý ngân sách.

Bên cạnh đó, mục tiêu lớn nhất của chiến dịch miễn phí xe buýt lần này là giảm ùn tắc giao thông nội đô, giảm ô nhiễm môi trường và hỗ trợ chi phí đi lại hàng ngày (đi học, đi làm) cho người dân thành phố. Chính vì vậy, các tuyến được miễn phí đa số là các tuyến nội thành hoặc kết nối nội tỉnh. Các tuyến liên tỉnh, xe buýt du lịch (như xe buýt mui trần 2 tầng) hay tuyến buýt kết nối ra sân bay phục vụ hành khách chuyên biệt đều không được áp dụng.

Tuyến đi Vũng Tàu mang tính chất di chuyển liên tỉnh và phục vụ du lịch/giao thương liên vùng nhiều hơn là giải quyết bài toán giao thông nội đô hàng ngày của người dân Sài Gòn.

Tuy không được miễn phí, song hành lang vận tải từ TP.HCM đi Vũng Tàu hiện đã có rất nhiều phương tiện chất lượng cao đáp ứng cực tốt nhu cầu của người dân. Từ hàng loạt hãng xe khách limousine đưa đón tận nơi, xe giường nằm chạy tần suất liên tục hàng ngày, cho đến tàu cao tốc đường thủy.

Tuyến 172 (bến xe Vũng Tàu - Trung tâm hành chính Bà Rịa - Vũng Tàu cũ - Bến Thành) dài 97 km, chạy từ 4 giờ 30 - 19 giờ 45, tần suất 38 chuyến/ngày, thời gian hành trình 130 phút/chuyến.

Ở Bà Rịa - Vũng Tàu bổ sung các điểm đón trả khách tại chung cư Gateway (đường Nguyễn Hữu Cảnh); siêu thị Coopmart Vũng Tàu (đường Nguyễn Thái Học); Trung tâm hành chính Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (đường Bạch Đằng); siêu thị Coopmart Tân Thành (quốc lộ 51).

Giá vé 30.000 đồng cho cự ly dưới 30 km, từ 30 km đến dưới 50 km là 50.000 đồng, 80.000 đồng cho từ 50 km đến dưới 80 km, và 110.000 đồng khi đi toàn tuyến. Hành trình di chuyển từ Bến Thành tới Vũng Tàu có giá vé 110.000 đồng.