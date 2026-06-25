Vòng xoay Điện Biên Phủ không còn cần CSGT điều tiết: TP.HCM rà soát các vòng xoay khác

Chiều 25.6, tại họp báo kinh tế - xã hội định kỳ trên địa bàn, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết sau hiệu quả giảm kẹt xe tại vòng xoay Điện Biên Phủ, đơn vị đang rà soát lại tình hình giao thông ở tất cả các vòng xoay trên địa bàn.

Vòng xoay Điện Biên Phủ không còn CSGT túc trực điều tiết

Đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết trước đây, giao thông tại khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ, phường Tân Định đã quá tải, thường xuyên ùn xe trong khu vực vòng xoay do lượng xe lưu thông tự do liên tục vào giao lộ và giao cắt giữa các dòng xe với nhau.

Vòng xoay Điện Biên Phủ không còn cần CSGT túc trực điều tiết giao thông khi đổi cách chạy xe ẢNH: NHẬT THỊNH

Đặc biệt dòng xe từ đường Điện Biên Phủ (hướng từ cầu Sài Gòn đến vòng xoay) rẽ trái vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm giao cắt với dòng xe đi thẳng trên đường Điện Biên Phủ (hướng từ đường Đinh Tiên Hoàng đến cầu Sài Gòn) gây ùn ứ giữa vòng xoay.

Vào giờ cao điểm sáng chiều, CSGT trực tiếp thực hiện điều tiết giao thông, ngăn chặn dòng xe này để tổ chức lưu thông theo từng đợt.



Sở Xây dựng đánh giá qua thời gian thực hiện việc điều chỉnh, tình hình giao thông tại khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ đã cải thiện rõ rệt, giao thông thông thoáng, các phương tiện lưu thông trật tự theo tín hiệu đèn giao thông. Khu vực trong vòng xoay không còn ùn xe trong vòng xoay và không cần bố trí lực lượng CSGT túc trực điều tiết như trước đây.

"Hiện nay, giao thông tại khu vực vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm đã ổn định, không có phát sinh bất cập, cần điều chỉnh. Các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng vẫn tiếp tục theo dõi, điều chỉnh thời lượng đèn tín hiệu giao thông tại các giao lộ lân cận phù hợp với tình hình giao thông thực tế", đại diện Sở Xây dựng thông tin.

Vòng xoay bố trí đèn để các dòng phương tiện không bị xung đột giữa giao lộ ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo đại diện Sở Xây dựng về nguyên tắc tổ chức giao thông, vòng xoay được thiết kế nhằm tạo dòng phương tiện lưu thông liên tục và thường phù hợp với các nút giao có lưu lượng phương tiện ở mức trung bình và tương đối cân bằng giữa các hướng.

Khi lượng xe qua nút giao tăng, các giao cắt trực diện sẽ gây cản trở, làm tăng thời gian qua nút gây ùn tắc giao thông sẽ được xem xét bố trí đèn tín hiệu giao thông để tổ chức giao thông theo pha đèn, giảm giao cắt trong giao lộ từ đó giảm ùn tắc giao thông.



"Sở Xây dựng đã giao Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật tiếp tục rà soát lại tình hình giao thông lại tất cả các Vòng xoay trên địa bàn thành phố đề nghiên cứu đề xuất điều chỉnh lại giao thông đảm bảo phù hợp với tình hình giao thông thực tế", đại diện đơn vị thông tin.