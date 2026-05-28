Đời sống Cộng đồng

TP.HCM lý giải vì sao không tháo dỡ vòng xoay Điện Biên Phủ

Vũ Phượng - Uyển Nhi
28/05/2026 19:15 GMT+7

Sau nhiều ngày điều chỉnh giao thông ở vòng xoay Điện Biên Phủ, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM lần đầu lý giải vì sao giữ lại vòng xoay, thay vì tháo dỡ hoàn toàn như nhiều ý kiến đề xuất.

Trong họp báo kinh tế - xã hội chiều 28.5 tại Trung tâm báo chí, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM đã thông tin chi tiết về tình hình giao thông tại vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Tân Định, TP.HCM) sau 6 ngày thay đổi cách chạy xe.

"Bản chất là vẫn giữ vòng xoay..."

Ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TP.HCM) đánh giá tình hình giao thông bước đầu ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cùng Sở Văn hóa - Thể thao chủ trì họp báo

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, đây là giải pháp được nghiên cứu sau thời gian dài nút giao này thường xuyên rơi vào cảnh quá tải, ùn xe kéo dài vào giờ cao điểm.

Theo ông Giang, vòng xoay vốn được thiết kế để tạo dòng phương tiện lưu thông liên tục, giảm xung đột trực diện và hạn chế tai nạn giao thông nghiêm trọng. Tuy nhiên, mô hình này chỉ phù hợp với các nút giao có lưu lượng xe ở mức trung bình và tương đối cân bằng giữa các hướng.

"Sau khi có cầu vượt Hàng Xanh, lượng xe đổ nhanh về khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ ngày càng lớn. Trong khi đó, nút giao này có dạng ngã 6, lưu lượng phương tiện rất phức tạp nên vòng xoay dần quá tải, các dòng xe không còn tự điều tiết được như trước", ông Giang nói.

Sở Xây dựng đổi cách chạy xe ở vòng xoay Điện Biên Phủ để giảm kẹt xe

ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo đánh giá của Sở Xây dựng, điểm xung đột lớn nhất nằm ở dòng xe từ đường Điện Biên Phủ hướng cầu Sài Gòn rẽ trái vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, cắt ngang dòng xe đi thẳng từ hướng Đinh Tiên Hoàng. Vào giờ cao điểm, lực lượng CSGT thường xuyên phải trực tiếp điều tiết, chặn từng dòng xe để giải tỏa ùn tắc.

Trên cơ sở phân tích nhiều phương án khả thi, các đơn vị chức năng thống nhất giữ lại vòng xoay Điện Biên Phủ nhưng tổ chức giao thông theo dạng có đèn tín hiệu thay vì cho xe chạy tự do như trước đây.

"Bản chất là vẫn giữ vòng xoay nhưng tổ chức theo kiểu không còn vận hành như một vòng xoay truyền thống", ông Giang chia sẻ.

610 triệu để đổi giảm kẹt xe tại vòng xoay Điện Biên Phủ

Ông Giang cho biết ngày đầu triển khai hôm 23.5, nhiều người dân còn lúng túng, có trường hợp chạy vào giữa vòng xoay rồi dừng lại quan sát vì chưa quen cách đi mới. Tuy nhiên, sau vài ngày, tình hình đã cải thiện rõ rệt, lực lượng chức năng cũng dễ điều tiết và xử lý khi xảy ra ùn ứ.

Để triển khai phương án này, Sở Xây dựng cùng các đơn vị liên quan đã điều chỉnh giao thông cục bộ tại nhiều vị trí như đường Hoàng Sa - hẻm 54, Trường Sa - Bùi Hữu Nghĩa; bổ sung thêm một làn rẽ trái vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm; cải tạo hình học nút giao khu vực Điện Biên Phủ - Trường Sa…

Ông Nguyễn Kiên Giang, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM thông tin tại họp báo

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Tổng chi phí thực hiện khoảng 610 triệu đồng, chủ yếu dùng cho việc di dời hạ tầng kỹ thuật, lắp dải phân cách, sơn kẻ đường, biển báo và bố trí đèn tín hiệu giao thông. Trong đó, nhiều thiết bị được tận dụng từ vật tư thu hồi nên giúp giảm đáng kể kinh phí.

Theo ông Giang, trước khi chốt phương án hiện nay, các đơn vị từng đưa ra 3 phương án để thảo luận. Có ý kiến đề xuất chỉ lắp đèn tín hiệu trên trục Điện Biên Phủ, còn các hướng khác vẫn chạy theo vòng xoay nhằm giảm chi phí và bớt phức tạp.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng đánh giá phương án này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông do các nhánh còn lại vẫn lưu thông liên tục, dễ khiến người điều khiển xe chủ quan. Ngoài ra, tình trạng xe máy không chấp hành biển báo cấm đi thẳng hoặc rẽ trái cũng có thể gây xung đột, ùn tắc và tai nạn.

"Các đơn vị thống nhất lựa chọn phương án hiện nay để đảm bảo an toàn giao thông, xử lý được các xung đột bất lợi trong vòng xoay, đồng thời vẫn giữ được cảnh quan khu vực cửa ngõ TP.HCM", ông Giang cho biết.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, việc đánh giá hiệu quả sẽ cần thêm thời gian, đặc biệt khi người dân dần quen với cách tổ chức giao thông mới và chủ động điều chỉnh lộ trình phù hợp.

