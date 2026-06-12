Sau đường Cộng Hòa và vòng xoay Điện Biên Phủ, TP.HCM đang đổi cách chống kẹt xe

Từng là những điểm nóng ùn tắc của TP.HCM, đường Cộng Hòa và vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm đang trở thành những ví dụ cho một hướng tiếp cận mới trong chống kẹt xe. Không mở rộng mặt đường, không xây thêm công trình mới, thành phố lựa chọn tổ chức lại giao thông để khai thác hiệu quả hơn hạ tầng hiện hữu.



Đường Cộng Hòa giờ cao điểm chiều xe đông nhưng di chuyển dễ dàng hơn trước ẢNH: NHẬT THỊNH

"Giờ cao điểm vẫn đông nhưng thông thoáng hơn..."

Với anh Bùi Đức Thịnh, tài xế công nghệ thường xuyên hoạt động quanh khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, đường Cộng Hòa từng là tuyến đường khiến anh ngại nhận cuốc xe.

Có những chuyến xe chỉ hơn 20.000 đồng nhưng anh phải mất gần 1 giờ mới đưa được khách đến nơi vì dòng phương tiện ùn ứ kéo dài. "Ngày xưa cứ nhắc tới Cộng Hòa là sợ kẹt xe", anh Thịnh kể.

Theo nam tài xế, trước đây để đi hết tuyến đường này thường mất 30 - 40 phút, nhất là vào giờ cao điểm. Nay sau khi tổ chức lại giao thông, thời gian di chuyển rút xuống còn chưa tới 10 phút ở nhiều thời điểm. Từ khu vực Cộng Hòa có thể kết nối sang đường Phổ Quang, Hoàng Văn Thụ hoặc theo hướng ngược lại về Trường Chinh thuận lợi hơn so với trước.

Các barie được kéo lại để tạo luồng xanh khi tổ chức đảo chiều linh hoạt vào giờ cao điểm. Giảm giao cắt, giảm ùn tắc ẢNH: NHẬT THỊNH

Đường Cộng Hòa sau gần 1 tháng tổ chức đảo chiều linh hoạt

Cảm nhận tương tự, anh Nguyễn Thành Đạt, một tài xế công nghệ thường xuyên hoạt động quanh khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, cho biết trước đây giờ tan ca là thời điểm anh "ngán" nhất.

Dòng xe thường ùn tắc kéo dài từ nút giao Cộng Hòa, cả trên cầu lẫn dưới cầu, khiến nhiều cuốc xe kéo dài hơn một giờ. "Bây giờ giờ cao điểm vẫn đông nhưng thông thoáng hơn nhiều. Thời gian đi lại giảm gần một nửa so với trước", anh Đạt nói.

Theo anh, việc tổ chức lại giao thông giúp các dòng xe được phân tách rõ ràng hơn, hạn chế xung đột và tạo cảm giác di chuyển thuận lợi hơn cho người dân.

Những thay đổi mà các tài xế cảm nhận được trên đường Cộng Hòa cũng phần nào phản ánh cách tiếp cận mới của TP.HCM trong giải bài toán ùn tắc giao thông.

Vòng xoay Điện Biên Phủ từng ùn tắc mỗi giờ cao điểm nay phương tiện di chuyển đã ổn định hơn ẢNH: NHẬT THỊNH

Thời gian qua, 2 phương án tổ chức giao thông tại đường Cộng Hòa và vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm nhận được sự quan tâm lớn từ người dân.

Tại khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm, anh Phạm Văn Tâm (46 tuổi, ở phường Hiệp Bình) cho biết sau khi tổ chức lại giao thông, việc di chuyển qua khu vực này trở nên rõ ràng hơn.

Theo anh Tâm, trước đây các dòng phương tiện thường xuyên cắt ngang nhau khi lưu thông qua vòng xoay. Khi mới đổi cách chạy xe, người dân cũng bối rối nhưng đến nay, người tham gia giao thông chủ yếu di chuyển theo tín hiệu đèn nên dễ quan sát và chủ động hơn khi qua nút giao.

Điểm chung của 2 phương án là đều không dựa vào việc xây dựng thêm cầu vượt hay mở rộng mặt đường, mà tập trung điều chỉnh cách vận hành giao thông trên hạ tầng hiện hữu.

Không thể mãi chống kẹt xe bằng mở đường

Ông Đỗ Ngọc Hải, Trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết cùng với quá trình phát triển mạnh mẽ của thành phố, nhu cầu đi lại và số lượng phương tiện tăng nhanh trong khi năng lực hạ tầng chưa theo kịp khiến nhiều tuyến đường trục thường xuyên quá tải.

Trong bối cảnh đó, việc đầu tư xây dựng các công trình giao thông mới theo quy hoạch đòi hỏi nguồn lực rất lớn và thời gian kéo dài, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng.

Dòng phương tiện từ các đường nhánh đổ ra đường Cộng Hòa gây ùn ứ ở dưới chân cầu vượt Hoàng Hoa Thám ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo ông Hải, tối ưu hóa vận hành không phải giải pháp tạm thời mà sẽ trở thành một trụ cột song song với việc đầu tư các công trình hạ tầng mới. Khi hạ tầng chưa thể mở rộng ngay, việc điều tiết dòng phương tiện một cách thông minh và linh hoạt được xem là cách nhanh nhất để nâng cao năng lực thông hành.

Ghi nhận giờ cao điểm chiều trên đường Cộng Hòa, những hàng xe vẫn nối dài nhưng không còn cảnh chen lấn, cắt ngang nhau tại các điểm giao cắt như trước.

Chính việc giảm các xung đột giao thông và tạo điều kiện để dòng phương tiện lưu thông theo từng hướng đã góp phần giúp khu vực vốn được xem là một trong những điểm nóng ùn tắc của TP.HCM duy trì trạng thái vận hành ổn định hơn trong thời gian qua.

Từ xử lý từng điểm nóng đến thay đổi tư duy

Từ những gì đang diễn ra tại đường Cộng Hòa và vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm, có thể thấy TP.HCM không còn tiếp cận bài toán ùn tắc giao thông theo hướng chỉ tập trung mở rộng hạ tầng.

Theo đại diện Sở Xây dựng TP.HCM, các phương án tổ chức giao thông hiện nay hướng đến mục tiêu khai thác hiệu quả hơn hệ thống đường sá hiện hữu thông qua việc điều tiết dòng phương tiện, giảm các xung đột giao thông và nâng cao khả năng thông hành.

Nhận thấy dòng xe có nhu cầu rẽ trái từ Điện Biên Phủ vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm quá đông, Sở Xây dựng đã mở thêm làn rẽ trái ẢNH: NHẬT THỊNH

Điều đáng chú ý là các giải pháp này không được xem là phương án thay thế cho đầu tư hạ tầng, mà là một trụ cột song hành trong chiến lược giảm ùn tắc của thành phố.

Trong bối cảnh việc mở rộng đường và đầu tư các công trình giao thông mới cần nhiều thời gian và nguồn lực, những thay đổi tại Cộng Hòa và Điện Biên Phủ cho thấy TP.HCM đang từng bước chuyển sang hướng tối ưu vận hành giao thông trên hạ tầng hiện hữu. Đây cũng là nền tảng để thành phố tiếp tục nghiên cứu các giải pháp tổ chức giao thông tại nhiều khu vực khác trong thời gian tới.