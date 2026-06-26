Xe hỏng dừng trên cao tốc vẫn có thể bị phạt: Nhiều tài xế không biết điều này

Ngày 26.6, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết vừa lập biên bản xử phạt một tài xế dừng xe trên cao tốc trong trường hợp phương tiện gặp sự cố kỹ thuật nhưng không đặt cảnh báo theo quy định.



Theo đó, lúc 13 giờ 39 ngày 25.6, trong quá trình tuần tra trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, lực lượng CSGT phát hiện ô tô con biển số 51F - 822.xx dừng trên phần đường xe chạy tại Km16+100.

Qua kiểm tra, tài xế cho biết xe gặp sự cố kỹ thuật, không thể tiếp tục di chuyển nên buộc phải dừng lại trên cao tốc.

Dừng xe trên cao tốc, tài xế chỉ nháy đèn cảnh báo mà không đặt cảnh báo cách 150 m về phía sau ẢNH: C08

Tuy nhiên, lực lượng chức năng xác định tài xế không đặt biển cảnh báo "Chú ý xe đỗ" hoặc thiết bị cảnh báo về phía sau xe với khoảng cách tối thiểu 150 m theo quy định khi dừng phương tiện trên một phần đường xe chạy của đường cao tốc. Với hành vi này, tài xế bị lập biên bản phạt từ 12 - 14 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Vì sao xe hỏng phải dừng trên cao tốc nhưng vẫn bị phạt

Lực lượng CSGT đã giải thích cho tài xế rằng việc dừng xe do sự cố là tình huống bất khả kháng, song người điều khiển phương tiện phải nhanh chóng đặt cảnh báo phía sau xe, rời khỏi khu vực nguy hiểm và liên hệ lực lượng cứu hộ.

Theo CSGT, nhiều tài xế vẫn có tâm lý cho rằng xe hỏng là trường hợp đặc biệt nên không bị xử phạt. Thực tế, hành vi không đặt cảnh báo mới là vi phạm và tiềm ẩn nguy cơ rất lớn đối với các phương tiện đang lưu thông phía sau.

Từ đầu năm đến nay, trên tuyến cao tốc TP.HCM - Vân Phong, CSGT đã phạt gần 1.000 trường hợp dừng, đỗ trên đường cao tốc không đúng nơi quy định ẢNH: NHẬT THỊNH

Đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 cho biết đường cao tốc là nơi các phương tiện lưu thông với tốc độ cao. Trong điều kiện đó, nếu một chiếc xe bất ngờ dừng trên làn đường nhưng không có cảnh báo từ xa, các tài xế phía sau rất khó nhận biết để xử lý. Đặc biệt, vào ban đêm, khi trời mưa hoặc tầm nhìn hạn chế, nguy cơ va chạm càng tăng cao.

Theo CSGT, khoảng cách tối thiểu 150 m của biển cảnh báo không phải quy định mang tính hình thức mà được đưa ra nhằm giúp các phương tiện phía sau có đủ thời gian phát hiện chướng ngại vật, giảm tốc độ và chuyển làn an toàn.

Trong nhiều vụ tai nạn trên cao tốc, nguyên nhân xuất phát từ việc phương tiện gặp sự cố nhưng không đặt cảnh báo hoặc cảnh báo quá gần xe, khiến tài xế phía sau không kịp phản ứng.

Lực lượng chức năng khuyến cáo khi xe gặp sự cố, tài xế cần bình tĩnh bật đèn cảnh báo khẩn cấp, đưa xe sát mép đường hoặc làn dừng khẩn cấp nếu có thể, đặt biển báo hoặc vật cảnh báo phản quang cách xe tối thiểu 150 m theo quy định.

Người trên xe cũng cần nhanh chóng di chuyển ra ngoài khu vực nguy hiểm, đứng phía ngoài lan can bảo vệ hoặc vị trí an toàn và liên hệ cứu hộ.

Từ đầu năm đến nay, trên tuyến cao tốc TP.HCM - Vân Phong, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 đã lập biên bản xử phạt 735 trường hợp đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định và 229 trường hợp dừng xe trên cao tốc không đúng nơi quy định.

CSGT cho biết phần lớn các trường hợp đều cho rằng việc dừng xe là bất khả kháng hoặc chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, trên cao tốc, chỉ một phương tiện dừng đỗ không bảo đảm an toàn cũng có thể trở thành nguyên nhân dẫn đến những vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

CSGT khuyến cáo các tài xế cần trang bị đầy đủ biển cảnh báo, chóp phản quang hoặc thiết bị cảnh báo khẩn cấp trên xe để sử dụng khi gặp sự cố, tránh vừa bị xử phạt vừa gây nguy hiểm cho chính mình và những người tham gia giao thông khác.

