Lấn chiếm vỉa hè chợ Bà Chiểu: Công an phường Gia Định xử lý 338 trường hợp

Chiều 25.6, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cùng Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin kinh tế - xã hội định kỳ trên địa bàn TP.HCM. Trong cuộc họp, phóng viên đã đặt câu hỏi về việc đường Bùi Hữu Nghĩa, đoạn bên hông chợ Bà Chiểu xuống cấp, bị lấn chiếm vỉa hè, lòng đường giờ cao điểm.

Trả lời nội dung này, đại diện UBND phường Gia Định cho biết đường Bùi Hữu Nghĩa đã được nâng cấp, cải tạo vỉa hè vào năm 2024. Hiện nay, lòng đường và vỉa hè đường Bùi Hữu Nghĩa do Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật (thuộc Sở Xây dựng TP.HCM) quản lý.

Do đó, phường Gia Định sẽ phối hợp Sở Xây dựng TP.HCM sớm khảo sát và khắc phục tình trạng mặt đường xuống cấp.

Công an phường Gia Định chốt chặn để xử lý lấn chiếm vỉa hè ở chợ Bà Chiểu ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đối với nội dung nước thải từ hoạt động kinh doanh thịt, cá thường xuyên chảy tràn ra lòng đường cùng tình trạng buôn bán lấn chiếm khiến giao thông ùn ứ vào giờ cao điểm, UBND phường Gia Định cho hay đã phối hợp nhiều cơ quan liên quan để xử lý thời gian qua.

Theo đó, Công an phường Gia Định thường xuyên ra quân kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường khu vực quanh chợ Bà Chiểu.

Công an phường đã lập biên bản xử lý 338 trường hợp với số tiền hơn 271 triệu đồng. Công an phường cũng thực hiện chốt chặn thường xuyên quanh chợ Bà Chiểu.

"Do đó, công tác quản lý trật tự đô thị trên tuyến đường Bùi Hữu Nghĩa và khu vực xung quanh chợ Bà Chiểu đã có những chuyển biến tích cực, giảm thiểu tình trạng buôn bán kinh doanh lấn chiếm lòng đường, vỉa hè", đại diện UBND phường Gia Định thông tin.

Thời gian tới, UBND phường sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, bảo đảm an toàn giao thông, an toàn hệ thống hạ tầng kỹ thuật, vệ sinh môi trường tại đường Bùi Hữu Nghĩa và trên địa bàn phường Gia Định.