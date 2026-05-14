Dự án rạch Xuyên Tâm: Phường Gia Định, Bình Lợi Trung tăng tốc bàn giao mặt bằng

Vũ Phượng - Uyển Nhi
14/05/2026 16:56 GMT+7

UBND phường Gia Định và Bình Lợi Trung đã thông tin chi tiết về thời gian bàn giao mặt bằng dự án rạch Xuyên Tâm tại TP.HCM.

Tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 14.5, đại diện UBND phường Gia Định và UBND phường Bình Lợi Trung đã thông tin về tiến độ giải phóng mặt bằng dự án nạo vét, cải tạo môi trường và xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm.

Phường Gia Định giao mặt bằng dự án rạch Xuyên Tâm trước 30.6.2026

Bà Nguyễn Thị Ngọc Khánh, Trưởng phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị, UBND phường Gia Định cho biết đến ngày 13.5.2026, địa phương đã bàn giao mặt bằng 615/869 trường hợp bị ảnh hưởng, đạt tỷ lệ 70,7%.

Trong tổng số 869 trường hợp, có 263 trường hợp giải tỏa một phần và 606 trường hợp giải tỏa toàn phần. Hiện vẫn còn 254 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng, chủ yếu là các trường hợp giải tỏa toàn phần.

Phường Gia Định, Bình Lợi Trung giao mặt bằng dự án rạch Xuyên Tâm - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Khánh, Trưởng phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị, UBND phường Gia Định

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo UBND phường Gia Định, khó khăn lớn nhất hiện nay nằm ở những hồ sơ có yếu tố đồng thừa kế. Theo quy định, người dân phải hoàn tất thủ tục khai nhận di sản thừa kế mới đủ điều kiện nhận tiền bồi thường, hỗ trợ. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều trường hợp gặp vướng mắc do thất lạc giấy tờ pháp lý như giấy khai sinh, giấy khai tử, đăng ký kết hôn…

Ngoài ra, nhiều hộ dân phải liên hệ nhiều địa phương khác nhau để trích lục hồ sơ. Một số trường hợp còn phải thực hiện thủ tục tại tòa án như tuyên bố mất tích hoặc tuyên bố đã chết, khiến thời gian hoàn tất hồ sơ kéo dài, ảnh hưởng tiến độ bàn giao mặt bằng.

Để tháo gỡ khó khăn, bà Khánh cho biết đã chủ động lập danh sách các trường hợp vướng mắc gửi Tòa án nhân dân khu vực 5 và các văn phòng công chứng để phối hợp hỗ trợ. Đồng thời, địa phương cũng vận động các văn phòng luật sư tham gia tư vấn pháp lý miễn phí cho người dân nhằm đẩy nhanh việc hoàn thiện hồ sơ.

Phường Gia Định, Bình Lợi Trung giao mặt bằng dự án rạch Xuyên Tâm - Ảnh 2.

Nhiều hộ dân đã bàn giao mặt bằng dự án rạch Xuyên Tâm

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Song song đó, công tác tuyên truyền, vận động người dân được tăng cường để tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai dự án. UBND phường Gia Định cho biết sẽ tiếp tục phối hợp các cơ quan liên quan, tập trung tháo gỡ khó khăn để phấn đấu hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng trước ngày 30.6.2026.

Phường Bình Lợi Trung cơ bản giao mặt bằng trong tháng 5.2026

Ông Phạm Văn Tồn, Phó chủ tịch UBND phường Bình Lợi Trung cho biết dự án rạch Xuyên Tâm hiện có 311 trường hợp tại địa phương bị ảnh hưởng. Đến nay đã bàn giao mặt bằng 221 trường hợp, đạt tỷ lệ 71,6%.

Hiện địa phương còn 93 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng. Trong đó, 35 trường hợp thuộc khu dân cư thương mại Bình Hòa đang chờ UBND TP.HCM hoàn tất điều chỉnh ranh thu hồi, giao đất để tiếp tục thực hiện các bước bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đối với 58 trường hợp còn lại, phường Bình Lợi Trung đặt mục tiêu hoàn thành bàn giao trước ngày 30.5.2026. Cụ thể, 26 trường hợp dự kiến nhận mặt bằng trước ngày 20.5; 4 trường hợp sẽ thực hiện cưỡng chế vào ngày 25.5; còn 20 trường hợp đang tiếp tục được vận động để bàn giao mặt bằng đúng tiến độ.

Phường Gia Định, Bình Lợi Trung giao mặt bằng dự án rạch Xuyên Tâm - Ảnh 3.

Ông Phạm Văn Tồn, Phó chủ tịch UBND phường Bình Lợi Trung

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ngoài ra, tại đoạn XL-03 thuộc dự án xây dựng hạ tầng khu nhà ở Bình Hòa, nay thuộc dự án rạch Xuyên Tâm, hiện còn 5 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng. UBND phường cho biết đã vận động các hộ dân tự lo nơi ở mới với mức hỗ trợ 200 triệu đồng/hộ theo kiến nghị của người dân và Công ty TNHH MTV Đầu tư và xây dựng Tân Thuận.

Đến nay đã có 4/5 hộ đồng ý bàn giao mặt bằng, trường hợp còn lại đang tiếp tục được vận động do mới ban hành quyết định giải quyết khiếu nại. Địa phương phấn đấu hoàn tất việc bàn giao trong tháng 5.2026.

Theo ông Phạm Văn Tồn, trong giai đoạn cao điểm hiện nay, công tác vận động, thuyết phục người dân vẫn được ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, với các trường hợp đã được vận động nhưng vẫn không chấp hành, địa phương sẽ kiên quyết thực hiện cưỡng chế theo đúng quy định nhằm đảm bảo tiến độ chung của dự án.

Phường Gia Định, Bình Lợi Trung giao mặt bằng dự án rạch Xuyên Tâm - Ảnh 4.

Mặt bằng dự án rạch Xuyên Tâm đoạn qua phường Bình Thạnh và phường Bình Lợi Trung

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Để đẩy nhanh tiến độ, phường đã thành lập 4 tổ tuyên truyền gồm các đoàn thể, Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Thạnh, trưởng khu phố, công an khu vực… trực tiếp đến từng hộ dân vận động bàn giao mặt bằng.

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo và Hội đồng bồi thường cũng duy trì họp định kỳ mỗi tuần một lần để kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện. Các phòng ban chuyên môn cũng được yêu cầu tập trung giải quyết nhanh các khiếu nại, kiến nghị liên quan dự án nhằm đáp ứng tiến độ chung của TP.HCM.

Rạch Xuyên Tâm kết nối kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè ra sông Vàm Thuật, đi qua 4 phường Gia Định, Bình Thạnh, Bình Lợi Trung và An Nhơn.

Sau hàng chục năm ô nhiễm, TP.HCM phê duyệt dự án cải tạo tuyến kênh này với tổng mức đầu tư hơn 17.200 tỉ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2023 - 2028. Tổng chiều dài dự án gần 8,9 km, gồm tuyến chính dài gần 6,7 km và 3 nhánh hơn 2,2 km.

Phường Bình Thạnh giao mặt bằng dự án rạch Xuyên Tâm trong tháng 6.2026

Sau buổi kiểm tra, gỡ vướng cho dự án rạch Xuyên Tâm hồi giữa tháng 3.2026 của Chủ tịch Nguyễn Văn Được, UBND phường Bình Thạnh phấn đấu bàn giao mặt bằng trong tháng 6.

